الإعلان عن حزب سياسي جديد

أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أنه تم تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه إسم “حزب اتحاد تونس قرطاج”، مؤسّسته صوفية خشارم، وذلك فقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011، المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن العدد الجملي للأحزاب السياسية في تونس أصبح 213 حزبا.