ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة

سجلت عائدات صادرات التمور للموسم الحالي ارتفاعا بنسبة 31% من حيث القيمة مقارنة بالموسم الفارط وتطورا من حيث الكميات بلغ 15%، حسب بيانات نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الجمعة.

وبلغت كميات التمور المصدرة، منذ بداية الموسم (01 اكتوبر2017) الى غاية 09 ماي 2018 أكثر من 101 الف طن بقيمة تناهز 597.887 مليون دينار مقابل حوالي 88 الف طن بقيمة 458.045 مليون دينار، خلال نفس الفترة من الموسم الفارط.

ويعود هذا الارتفاع إلى تطور نسق التصدير إلى الأسواق التقليدية كالمغرب (زيادة بنسبة 27%) واسبانيا (56%) وفرنسا (10%) بالإضافة إلى ارتفاع نسق التصدير نحو السوق الأمريكية مع تسجيل تطور في الكميات المصدرة الى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 97%.