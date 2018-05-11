ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة

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سجلت عائدات صادرات التمور للموسم الحالي ارتفاعا بنسبة 31% من حيث القيمة مقارنة بالموسم الفارط وتطورا من حيث الكميات بلغ 15%، حسب بيانات نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الجمعة.
وبلغت كميات التمور المصدرة، منذ بداية الموسم (01 اكتوبر2017) الى غاية 09 ماي 2018 أكثر من 101 الف طن بقيمة تناهز 597.887 مليون دينار مقابل حوالي 88 الف طن بقيمة 458.045 مليون دينار، خلال نفس الفترة من الموسم الفارط.
ويعود هذا الارتفاع إلى تطور نسق التصدير إلى الأسواق التقليدية كالمغرب (زيادة بنسبة 27%) واسبانيا (56%) وفرنسا (10%) بالإضافة إلى ارتفاع نسق التصدير نحو السوق الأمريكية مع تسجيل تطور في الكميات المصدرة الى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 97%.
سجلت عائدات صادرات التمور للموسم الحالي ارتفاعا بنسبة 31% من حيث القيمة مقارنة بالموسم الفارط وتطورا من حيث الكميات بلغ 15%، حسب بيانات نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الجمعة.
وبلغت كميات التمور المصدرة، منذ بداية الموسم (01 اكتوبر2017) الى غاية 09 ماي 2018 أكثر من 101 الف طن بقيمة تناهز 597.887 مليون دينار مقابل حوالي 88 الف طن بقيمة 458.045 مليون دينار، خلال نفس الفترة من الموسم الفارط.
ويعود هذا الارتفاع إلى تطور نسق التصدير إلى الأسواق التقليدية كالمغرب (زيادة بنسبة 27%) واسبانيا (56%) وفرنسا (10%) بالإضافة إلى ارتفاع نسق التصدير نحو السوق الأمريكية مع تسجيل تطور في الكميات المصدرة الى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 97%.
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
-
-
15:13نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة
11 ماي 2018
-
15:08طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
11 ماي 2018
-
14:55القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
11 ماي 2018
-
-
-
14:22السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
11 ماي 2018
-
14:13القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية
11 ماي 2018
-
14:07الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية
11 ماي 2018
-
14:01جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018
-
13:55الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018
-
13:46ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة
11 ماي 2018
-
13:35إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
11 ماي 2018
-
13:21الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018
-
13:17الشابة: الكشف عن مستودع معد لتخزين مواد غذائية منتهية الصلوحية
11 ماي 2018
-