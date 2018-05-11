إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
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16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
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16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
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15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
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15:13نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة
11 ماي 2018
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15:08طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
11 ماي 2018
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14:55القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
11 ماي 2018
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14:22السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
11 ماي 2018
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14:13القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية
11 ماي 2018
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14:07الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية
11 ماي 2018
-
14:01جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018
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13:55الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018
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13:46ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة
11 ماي 2018
-
13:35إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
11 ماي 2018
-
13:21الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018
-
13:17الشابة: الكشف عن مستودع معد لتخزين مواد غذائية منتهية الصلوحية
11 ماي 2018
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نورالدين بالطيبحقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
تم اليوم الجمعة انتخاب عبد المجيد الزار من جديد رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، وذلك خلال أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر للمنظمة في توزر.
ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018 السّاعة 16:41
مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار: نظم الفرع الجهوي للمحامين بكل من تونس وبنزرت ندوة حول قانون...المزيد >>
جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018 السّاعة 16:16
مكتب قفصة-الشروق اون لاين: عادل عكرمي عقدت هيئة فرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين اليوم...المزيد >>
مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018 السّاعة 15:58
أعلن ياسين مرياح وماهر الحناشي، ثنائي النادي الصفاقسي رغبتهما في الرحيل عن الفريق، بنهاية الموسم...المزيد >>
زهير حمدي: كان بإمكان الجبهة الشعبية تحقيق نتائج أفضل وسنقوم بالمراجعة اللازمة والنقد...
11 ماي 2018 السّاعة 15:49
قال عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية زهير حمدي، في تصريح اليوم الجمعة ل (وات)، إنّ الجبهة ليست راضية عن...المزيد >>
إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
تم اليوم الجمعة انتخاب عبد المجيد الزار من جديد رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، وذلك خلال أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر للمنظمة في توزر.
ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018 السّاعة 16:41
مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار: نظم الفرع الجهوي للمحامين بكل من تونس وبنزرت ندوة حول قانون...المزيد >>
جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018 السّاعة 16:16
مكتب قفصة-الشروق اون لاين: عادل عكرمي عقدت هيئة فرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين اليوم...المزيد >>
مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018 السّاعة 15:58
أعلن ياسين مرياح وماهر الحناشي، ثنائي النادي الصفاقسي رغبتهما في الرحيل عن الفريق، بنهاية الموسم...المزيد >>
زهير حمدي: كان بإمكان الجبهة الشعبية تحقيق نتائج أفضل وسنقوم بالمراجعة اللازمة والنقد...
11 ماي 2018 السّاعة 15:49
قال عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية زهير حمدي، في تصريح اليوم الجمعة ل (وات)، إنّ الجبهة ليست راضية عن...المزيد >>
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
-
-
15:13نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة
11 ماي 2018
-
15:08طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
11 ماي 2018
-
14:55القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
11 ماي 2018
-
-
-
14:22السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
11 ماي 2018
-
14:13القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية
11 ماي 2018
-
14:07الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية
11 ماي 2018
-
14:01جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018
-
13:55الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018
-
13:46ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة
11 ماي 2018
-
13:35إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
11 ماي 2018
-
13:21الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018
-
13:17الشابة: الكشف عن مستودع معد لتخزين مواد غذائية منتهية الصلوحية
11 ماي 2018
-
نورالدين بالطيبحقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...المزيد >>
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