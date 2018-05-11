الشابة: الكشف عن مستودع معد لتخزين مواد غذائية منتهية الصلوحية

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داهمت يوم أمس دوريّة مشتركة تابعة لمركزي الحرس الوطني والحرس البلدي بالشابة من ولاية المهديّة مستودعا بالجهة وحجزت داخله كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصّلوحيّة (حليب ومشتقاته).
وقدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بـ 05 آلاف دينار، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت للمركز المذكور بمباشرة قضيّة عدليّة في الغرض موضوعها "مسك مخزونات غير صالحة للإستهلاك" وإتلاف المحجوز وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ صاحب المستودع.
داهمت يوم أمس دوريّة مشتركة تابعة لمركزي الحرس الوطني والحرس البلدي بالشابة من ولاية المهديّة مستودعا بالجهة وحجزت داخله كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصّلوحيّة (حليب ومشتقاته).
وقدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بـ 05 آلاف دينار، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت للمركز المذكور بمباشرة قضيّة عدليّة في الغرض موضوعها "مسك مخزونات غير صالحة للإستهلاك" وإتلاف المحجوز وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ صاحب المستودع.
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
-
-
15:13نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة
11 ماي 2018
-
15:08طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
11 ماي 2018
-
14:55القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
11 ماي 2018
-
-
-
14:22السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
11 ماي 2018
-
14:13القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية
11 ماي 2018
-
14:07الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية
11 ماي 2018
-
14:01جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018
-
13:55الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018
-
13:46ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة
11 ماي 2018
-
13:35إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
11 ماي 2018
-
13:21الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018
-
13:17الشابة: الكشف عن مستودع معد لتخزين مواد غذائية منتهية الصلوحية
11 ماي 2018
-