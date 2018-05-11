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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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جلسة عمل بين وزيري العدل والتجارة لإضفاء مزيد من النجاعة على عمل أجهزة الرقابة الاقتصادية
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القضائي
جلسة عمل بين وزيري العدل والتجارة لإضفاء مزيد من النجاعة على عمل أجهزة الرقابة الاقتصادية
11 ماي 2018 | 13:08

انعقدت صباح اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرف عليها كل من وزير العدل غازي الجريبي ووزير التجارة عمر الباهي، بحضور عدد من إطارات الوزارتين. وقد خصصت الجلسة للنظر في جملة من المسائل المتعلقة بنشاط أجهزة الرقابة الاقتصادية و مدى إضفاء مزيد من النجاعة على عملها وتوفير الحماية اللازمة لأعوانها، لاسيما فيما يتعلق باستخلاص الخطايا ومتابعة تنفيذ الأحكام، فضلا عن سبل تطوير المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة للمجال.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة العمل المشترك بهدف الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن وانتظام مسالك التوزيع في إطار احترام القانون والالتزام بتطبيق أحكامه.

 

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القضائي
جلسة عمل بين وزيري العدل والتجارة لإضفاء مزيد من النجاعة على عمل أجهزة الرقابة الاقتصادية
11 ماي 2018 | 13:08

انعقدت صباح اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرف عليها كل من وزير العدل غازي الجريبي ووزير التجارة عمر الباهي، بحضور عدد من إطارات الوزارتين. وقد خصصت الجلسة للنظر في جملة من المسائل المتعلقة بنشاط أجهزة الرقابة الاقتصادية و مدى إضفاء مزيد من النجاعة على عملها وتوفير الحماية اللازمة لأعوانها، لاسيما فيما يتعلق باستخلاص الخطايا ومتابعة تنفيذ الأحكام، فضلا عن سبل تطوير المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة للمجال.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة العمل المشترك بهدف الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن وانتظام مسالك التوزيع في إطار احترام القانون والالتزام بتطبيق أحكامه.

 

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جلسة عمل بين وزيري العدل والتجارة لإضفاء مزيد من النجاعة على عمل أجهزة الرقابة الاقتصادية
11 ماي 2018 السّاعة 13:08
انعقدت صباح اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرف عليها كل من وزير العدل غازي الجريبي ووزير التجارة عمر...
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