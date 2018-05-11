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13 جوان موعد الاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البلدية 2018 وانتهاء مهام الهيئة بخصوصها
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السياسي
13 جوان موعد الاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البلدية 2018 وانتهاء مهام الهيئة بخصوصها
11 ماي 2018 | 13:01

أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي ، أن تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية سيكون يوم 13 جوان المقبل وهو تاريخ انتهاء مهام الهيئة بخصوص الانتخابات البلدية 2018.

وأضاف عضو الهيئة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة أنه فور الإعلان عن النتائج الأولية، دخل المسار الانتخابي في مرحلة الطعون وفق مقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء و الذي ينص في فقرته الأولى على أنه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة ملتمسا من المحكمة الإدارية الاستئنافية مراعاة تزامن فترة الطعون مع عطلة نهاية الأسبوع لاسيما وأن الإعلان تم في وقت متأخر من ليلة الاربعاء الماضي.

وأضاف أن نشر الطعون من قبل القضاء الإداري يمكن أن يمتد على مدى 28 يوما من تاريخ تلقي الطعون مشيرا في هذا الخصوص التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بكافة قرارات المحكمة الإدارية.

أما بخصوص اشراف الهيئة على انتخاب رؤساء المجالس البلدية المنتخبة أكد الجربوعي أن ذلك لا يدخل في صلاحيات الهيئة باعتبار أن مجلة الجماعات المحلية وبحسب الفصل 242، تنص على ان انتخاب رئيس البلدية يتم عبر الانتخاب السري وبالأغلبية بين أعضاء المجلس البلدي ويمكن أن يتم الانتخاب على دورتين إذا لم يتم التوصل إلى الأغلبية دون تدخل من الهيئة مشيرا إلى انه سيتم المرور إلى تسليم السلطة من النيابات الخصوصية إلى المجالس المنتخبة فور انتهاء مهام الهيئة يوم 13 جوان المقبل .

وبخصوص الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية المظيلة أوضح عضو الهيئة أنه لم يتم اتخاذ قرار بتاريخ تنظيم الانتخابات بهذه الدائرة مرجحا ان يكون تاريخ 20 ماي الجاري موعدا محتملا لتنظيم الانتخابات بها على اثر قرار الهيئة العليا المستقلة يوم الاقتراع 6 ماي الجاري تأجيل الإنتخابات البلدية في 8 مراكز اقتراع ببلدية المظيلة من ولاية قفصة، بعد التأكد من إستحالة إتمام عملية الإنتخاب بهذه المراكز.

وأوضح في هذا الخصوص أن نفس الحقوق التي تمتعت بها القائمات الفائزة سيتم سحبها على بلدية المظيلة التي سيتأخر موعد الإعلان عن نتائجها النهائية بعد انقضاء آجال الطعون ونشر قرارات القضاء الإداري.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات شرعت مساء يوم الأربعاء الماضي (9 ماي)، في الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات البلدية 2018، في مختلف الدوائر الإنتخابية، حسب عدد المقاعد التي تحصلت عليها القائمات في كل دائرة . "

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13 جوان موعد الاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البلدية 2018 وانتهاء مهام الهيئة بخصوصها
11 ماي 2018 | 13:01

أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي ، أن تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية سيكون يوم 13 جوان المقبل وهو تاريخ انتهاء مهام الهيئة بخصوص الانتخابات البلدية 2018.

وأضاف عضو الهيئة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة أنه فور الإعلان عن النتائج الأولية، دخل المسار الانتخابي في مرحلة الطعون وفق مقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء و الذي ينص في فقرته الأولى على أنه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة ملتمسا من المحكمة الإدارية الاستئنافية مراعاة تزامن فترة الطعون مع عطلة نهاية الأسبوع لاسيما وأن الإعلان تم في وقت متأخر من ليلة الاربعاء الماضي.

وأضاف أن نشر الطعون من قبل القضاء الإداري يمكن أن يمتد على مدى 28 يوما من تاريخ تلقي الطعون مشيرا في هذا الخصوص التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بكافة قرارات المحكمة الإدارية.

أما بخصوص اشراف الهيئة على انتخاب رؤساء المجالس البلدية المنتخبة أكد الجربوعي أن ذلك لا يدخل في صلاحيات الهيئة باعتبار أن مجلة الجماعات المحلية وبحسب الفصل 242، تنص على ان انتخاب رئيس البلدية يتم عبر الانتخاب السري وبالأغلبية بين أعضاء المجلس البلدي ويمكن أن يتم الانتخاب على دورتين إذا لم يتم التوصل إلى الأغلبية دون تدخل من الهيئة مشيرا إلى انه سيتم المرور إلى تسليم السلطة من النيابات الخصوصية إلى المجالس المنتخبة فور انتهاء مهام الهيئة يوم 13 جوان المقبل .

وبخصوص الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية المظيلة أوضح عضو الهيئة أنه لم يتم اتخاذ قرار بتاريخ تنظيم الانتخابات بهذه الدائرة مرجحا ان يكون تاريخ 20 ماي الجاري موعدا محتملا لتنظيم الانتخابات بها على اثر قرار الهيئة العليا المستقلة يوم الاقتراع 6 ماي الجاري تأجيل الإنتخابات البلدية في 8 مراكز اقتراع ببلدية المظيلة من ولاية قفصة، بعد التأكد من إستحالة إتمام عملية الإنتخاب بهذه المراكز.

وأوضح في هذا الخصوص أن نفس الحقوق التي تمتعت بها القائمات الفائزة سيتم سحبها على بلدية المظيلة التي سيتأخر موعد الإعلان عن نتائجها النهائية بعد انقضاء آجال الطعون ونشر قرارات القضاء الإداري.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات شرعت مساء يوم الأربعاء الماضي (9 ماي)، في الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات البلدية 2018، في مختلف الدوائر الإنتخابية، حسب عدد المقاعد التي تحصلت عليها القائمات في كل دائرة . "

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