القلعة الكبرى: شراكات وتبادل خبرات مع هيئة شؤون المنظمات الأهلية الفلسطينية

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: حلّ وفد حكومي عن هيئة شؤون المنظمات الأهلية لدولة فلسطين ممثلة في محمود التميمي وعادل الفقيه اليوم بمدينة القلعة الكبرى، في ضيافة جمعية مهرجان الزيتونة الدولي.

وتأتي الزيارة في إطار تبادل الخبرات مع المجتمع المدني والتعرف على قانون الجمعيات في تونس ومختلف الشراكات المبرمة بين بلدية القلعة الكبرى وعدد من الجمعيات الفاعلة في المدينة، وزار الوفد الفلسطيني مقر الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بالقلعة الكبرى، كما كانت له لقاءات مع عدد من ممثلي الجمعيات بمقر بلدية القلعة الكبرى، لعرض أنشطتهم وطرق تواصلهم مع السلطة المحلية والجهوية في تنفيذ هذه الأنشطة القائمة خصوصا على ترسيخ مبدأ المواطنة.