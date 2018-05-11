القلعة الكبرى: شراكات وتبادل خبرات مع هيئة شؤون المنظمات الأهلية الفلسطينية

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الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: حلّ وفد حكومي عن هيئة شؤون المنظمات الأهلية لدولة فلسطين ممثلة في محمود التميمي وعادل الفقيه اليوم بمدينة القلعة الكبرى، في ضيافة جمعية مهرجان الزيتونة الدولي.
وتأتي الزيارة في إطار تبادل الخبرات مع المجتمع المدني والتعرف على قانون الجمعيات في تونس ومختلف الشراكات المبرمة بين بلدية القلعة الكبرى وعدد من الجمعيات الفاعلة في المدينة، وزار الوفد الفلسطيني مقر الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بالقلعة الكبرى، كما كانت له لقاءات مع عدد من ممثلي الجمعيات بمقر بلدية القلعة الكبرى، لعرض أنشطتهم وطرق تواصلهم مع السلطة المحلية والجهوية في تنفيذ هذه الأنشطة القائمة خصوصا على ترسيخ مبدأ المواطنة.
الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: حلّ وفد حكومي عن هيئة شؤون المنظمات الأهلية لدولة فلسطين ممثلة في محمود التميمي وعادل الفقيه اليوم بمدينة القلعة الكبرى، في ضيافة جمعية مهرجان الزيتونة الدولي.
وتأتي الزيارة في إطار تبادل الخبرات مع المجتمع المدني والتعرف على قانون الجمعيات في تونس ومختلف الشراكات المبرمة بين بلدية القلعة الكبرى وعدد من الجمعيات الفاعلة في المدينة، وزار الوفد الفلسطيني مقر الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بالقلعة الكبرى، كما كانت له لقاءات مع عدد من ممثلي الجمعيات بمقر بلدية القلعة الكبرى، لعرض أنشطتهم وطرق تواصلهم مع السلطة المحلية والجهوية في تنفيذ هذه الأنشطة القائمة خصوصا على ترسيخ مبدأ المواطنة.
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
-
-
15:13نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة
11 ماي 2018
-
15:08طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
11 ماي 2018
-
14:55القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
11 ماي 2018
-
-
-
14:22السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
11 ماي 2018
-
14:13القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية
11 ماي 2018
-
14:07الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية
11 ماي 2018
-
14:01جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018
-
13:55الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018
-
13:46ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة
11 ماي 2018
-
13:35إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
11 ماي 2018
-
13:21الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018
-
13:17الشابة: الكشف عن مستودع معد لتخزين مواد غذائية منتهية الصلوحية
11 ماي 2018
-