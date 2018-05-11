القيروان: حجز 7500 علبة سجائر مهرّبة من القطر الليبي باتجاه العاصمة

مكتب الشروق (القيروان) - سعيدة الجلاصي: نجحت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالقيروان فجر يوم الجمعة على إثر عملية مطاردة سيارة على وجه الكراء على مستوى مفترق الزربية بالقيروان المدينة ، في حجز كمية هامة من السجائر المهربة من القطر الليبي قدرت بحوالي 7500 علبة سجائر وتسجيل محضر ديواني ب22 ألف دينار .

وقد تمكن السائق ومرافقه من الفرار تاركين السيارة بين ايادي أعوان الديوانة.

وبحسب مصادرنا فقد كان السائق ومرافقه ينويان ترويج البضاعة بتونس العاصمة.