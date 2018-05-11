اليوم.. انطلاق تظاهرة عقارب فنون وتراث

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الشروق أون لاين- رابح المجبري: على امتداد يومين تنطلق هذا المساء بفضاء مركب الطفولة بعقارب تظاهرة ثقافية ضخمة تحمل عنوان"عقارب.. فنون وتراث" تحت عنوان "الوشم".
وتتنزل هذه التظاهرة في إطار شهر التراث وتنظم من طرف دار الثقافة بعقارب ومركب الطفولة بالمكان وجمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب
ويتضمن برنامج اليوم الأول إلى جانب بروتوكول الافتتاح عرض ملحمة الوشمة بصمة وأمسية شعرية شعبية للشاعرين محمد غزال الكثيري والأديب عبد الله عبد العظيم السعداوي بمشاركة ابن الجهة الفارس محمد بالروينة.
اليوم الثاني يتضمن ندوة علمية في الغرض وعرض فيديو حول الوشم حيث يحاضر مصباح مبروكي حول علاقة الوشم بنقوش ما قبل التاريخ وتقدم ٱمنة بالرباح عنوانها الوشم بمنطقة السند:غاياته وأدوات رسمه تليها مداخلة ثالثة لمراد بوقرة بعنوان الوشم بين الصعوبات وحفاوة الاستقبال وتختتم الندوة العلمية بمداخلة رابعة للأستاذ رشدي بن مبروك بعنوان الوشم بجهة عقارب وثيقة حضارية مكتوبة.
الشروق أون لاين- رابح المجبري: على امتداد يومين تنطلق هذا المساء بفضاء مركب الطفولة بعقارب تظاهرة ثقافية ضخمة تحمل عنوان"عقارب.. فنون وتراث" تحت عنوان "الوشم".
وتتنزل هذه التظاهرة في إطار شهر التراث وتنظم من طرف دار الثقافة بعقارب ومركب الطفولة بالمكان وجمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب
ويتضمن برنامج اليوم الأول إلى جانب بروتوكول الافتتاح عرض ملحمة الوشمة بصمة وأمسية شعرية شعبية للشاعرين محمد غزال الكثيري والأديب عبد الله عبد العظيم السعداوي بمشاركة ابن الجهة الفارس محمد بالروينة.
اليوم الثاني يتضمن ندوة علمية في الغرض وعرض فيديو حول الوشم حيث يحاضر مصباح مبروكي حول علاقة الوشم بنقوش ما قبل التاريخ وتقدم ٱمنة بالرباح عنوانها الوشم بمنطقة السند:غاياته وأدوات رسمه تليها مداخلة ثالثة لمراد بوقرة بعنوان الوشم بين الصعوبات وحفاوة الاستقبال وتختتم الندوة العلمية بمداخلة رابعة للأستاذ رشدي بن مبروك بعنوان الوشم بجهة عقارب وثيقة حضارية مكتوبة.
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
-
-
15:13نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة
11 ماي 2018
-
15:08طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
11 ماي 2018
-
14:55القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
11 ماي 2018
-
-
-
14:22السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
11 ماي 2018
-
14:13القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية
11 ماي 2018
-
14:07الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية
11 ماي 2018
-
14:01جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018
-
13:55الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018
-
13:46ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة
11 ماي 2018
-
13:35إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
11 ماي 2018
-
13:21الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018
-
13:17الشابة: الكشف عن مستودع معد لتخزين مواد غذائية منتهية الصلوحية
11 ماي 2018
-