اليوم.. انطلاق تظاهرة عقارب فنون وتراث

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق أون لاين- رابح المجبري: على امتداد يومين تنطلق هذا المساء بفضاء مركب الطفولة بعقارب تظاهرة ثقافية ضخمة تحمل عنوان"عقارب.. فنون وتراث" تحت عنوان "الوشم".

وتتنزل هذه التظاهرة في إطار شهر التراث وتنظم من طرف دار الثقافة بعقارب ومركب الطفولة بالمكان وجمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب

ويتضمن برنامج اليوم الأول إلى جانب بروتوكول الافتتاح عرض ملحمة الوشمة بصمة وأمسية شعرية شعبية للشاعرين محمد غزال الكثيري والأديب عبد الله عبد العظيم السعداوي بمشاركة ابن الجهة الفارس محمد بالروينة.

اليوم الثاني يتضمن ندوة علمية في الغرض وعرض فيديو حول الوشم حيث يحاضر مصباح مبروكي حول علاقة الوشم بنقوش ما قبل التاريخ وتقدم ٱمنة بالرباح عنوانها الوشم بمنطقة السند:غاياته وأدوات رسمه تليها مداخلة ثالثة لمراد بوقرة بعنوان الوشم بين الصعوبات وحفاوة الاستقبال وتختتم الندوة العلمية بمداخلة رابعة للأستاذ رشدي بن مبروك بعنوان الوشم بجهة عقارب وثيقة حضارية مكتوبة.