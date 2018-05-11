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نورالدين بالطيبحقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...المزيد >>
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استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 11 ماي 2018 بقصر قرطاج، يوسف الشاهد رئيس الحكومة.
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ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 11 ماي 2018 بقصر قرطاج، يوسف الشاهد رئيس الحكومة.
وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وآخر الاستعدادات لشهر رمضان المعظم والموسم السياحي الصيفي.
زهير حمدي: كان بإمكان الجبهة الشعبية تحقيق نتائج أفضل وسنقوم بالمراجعة اللازمة والنقد الذاتي
11 ماي 2018 السّاعة 15:49
قال عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية زهير حمدي، في تصريح اليوم الجمعة ل (وات)، إنّ الجبهة ليست راضية عن...المزيد >>
السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
11 ماي 2018 السّاعة 14:22
أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي...المزيد >>
الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018 السّاعة 13:55
أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية...المزيد >>
الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018 السّاعة 13:21
قال الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، منجي...المزيد >>
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
-
-
15:13نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة
11 ماي 2018
-
15:08طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
11 ماي 2018
-
14:55القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
11 ماي 2018
-
-
-
14:22السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
11 ماي 2018
-
14:13القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية
11 ماي 2018
-
14:07الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية
11 ماي 2018
-
14:01جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018
-
13:55الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018
-
13:46ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة
11 ماي 2018
-
13:35إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
11 ماي 2018
-
13:21الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018
-
13:17الشابة: الكشف عن مستودع معد لتخزين مواد غذائية منتهية الصلوحية
11 ماي 2018
-
نورالدين بالطيبحقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...المزيد >>
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