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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
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السياسي
ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
11 ماي 2018 | 12:32

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 11 ماي 2018 بقصر قرطاج، يوسف الشاهد رئيس الحكومة.

وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وآخر الاستعدادات لشهر رمضان المعظم والموسم السياحي الصيفي.

 

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السياسي
ماذا في لقاء الشاهد بالسبسي؟
11 ماي 2018 | 12:32

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 11 ماي 2018 بقصر قرطاج، يوسف الشاهد رئيس الحكومة.

وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وآخر الاستعدادات لشهر رمضان المعظم والموسم السياحي الصيفي.

 

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زهير حمدي: كان بإمكان الجبهة الشعبية تحقيق نتائج أفضل وسنقوم بالمراجعة اللازمة والنقد الذاتي
11 ماي 2018 السّاعة 15:49
قال عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية زهير حمدي، في تصريح اليوم الجمعة ل (وات)، إنّ الجبهة ليست راضية عن...
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السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
11 ماي 2018 السّاعة 14:22
أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي...
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الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018 السّاعة 13:55
أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية...
المزيد >>
الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018 السّاعة 13:21
قال الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، منجي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
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