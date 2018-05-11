في صفاقس والمهدية: ضبط 23 شخصا يعتزمون إجتياز الحدود البحرية خلسة

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تمكّنت يوم 10 ماي 2018 دوريّة تابعة لمركز أمن السّفن والرّكاب للحرس الوطني بصفاقس على مستوى محطّة المسافرين بالمكان من ضبط 04 أشخاص من متساكني ولايتي الكاف والقيروان تتراوح أعمارهم بين 22 و28 سنة.
وبالتّحري معهم، اعترفوا أنّهم حلّوا بالجهة قصد المشاركة في عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل جزيرة قرقنة.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت للمركز المذكور بمباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "المشاركة في وفاق قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة" واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم
كما تمكنت دوريات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية من ضبط سيارة خاصّة على متنها عدد 19 شخصا أعمارهم تتراوح بين 18 و29 سنة من متساكني ولايات سوسة، المنستير، قابس والقيروان من بينهم شخص مفتش عنه من أجل تورطه في قضيّة عدليّة وحجزت لديهم مبلغا ماليا من العملة الأجنبيّة قدره 295 "أورو".
بالتحري معهم إعترفوا أنهم حلوا بالجهة قصد المشاركة في عملية إجتياز الحدود البحريّة خلسة باتجاه إيطاليا إنطلاقا من سواحل معتمديّة ملولش ولاية المهديّة
تمكّنت يوم 10 ماي 2018 دوريّة تابعة لمركز أمن السّفن والرّكاب للحرس الوطني بصفاقس على مستوى محطّة المسافرين بالمكان من ضبط 04 أشخاص من متساكني ولايتي الكاف والقيروان تتراوح أعمارهم بين 22 و28 سنة.
وبالتّحري معهم، اعترفوا أنّهم حلّوا بالجهة قصد المشاركة في عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل جزيرة قرقنة.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت للمركز المذكور بمباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "المشاركة في وفاق قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة" واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم
كما تمكنت دوريات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية من ضبط سيارة خاصّة على متنها عدد 19 شخصا أعمارهم تتراوح بين 18 و29 سنة من متساكني ولايات سوسة، المنستير، قابس والقيروان من بينهم شخص مفتش عنه من أجل تورطه في قضيّة عدليّة وحجزت لديهم مبلغا ماليا من العملة الأجنبيّة قدره 295 "أورو".
بالتحري معهم إعترفوا أنهم حلوا بالجهة قصد المشاركة في عملية إجتياز الحدود البحريّة خلسة باتجاه إيطاليا إنطلاقا من سواحل معتمديّة ملولش ولاية المهديّة
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
-
-
15:13نصرالله: إنطلاق مهرجان" الشراحيل للتراث" في دورته الرابعة
11 ماي 2018
-
15:08طبيب فرنسي يفجر مفاجأة عن إصابة نيمار
11 ماي 2018
-
14:55القنصلية العامة بباريس تحتفل بالذكري 62 للديبلوماسية التونسية
11 ماي 2018
-
-
-
14:22السنوسي: النهضة تريد من "الهايكا" أن تغض الطرف عن استغلالها للإعلام
11 ماي 2018
-
14:13القيروان: إيقاف 3 من المفروزين أمنيا عطلوا سير عمل المعتمدية
11 ماي 2018
-
14:07الكاف: وزير الشؤون الدينية يعاين بعض المساجد والمدارس القرآنية
11 ماي 2018
-
14:01جندوبة: يوم تكويني حول صحة الطفل
11 ماي 2018
-
13:55الإعلان عن حزب سياسي جديد
11 ماي 2018
-
13:46ارتفاع عائدات صادرات التمور للموسم الحالي بـ 31 بالمائة
11 ماي 2018
-
13:35إعادة انتخاب عبد المجيد الزار رئيسا لمنظمة الفلاحين
11 ماي 2018
-
13:21الحرباوي: نتائج الانتخابات إيجابية عموما لكنها لم ترض "النداء"
11 ماي 2018
-
13:17الشابة: الكشف عن مستودع معد لتخزين مواد غذائية منتهية الصلوحية
11 ماي 2018
-