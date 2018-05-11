في صفاقس والمهدية: ضبط 23 شخصا يعتزمون إجتياز الحدود البحرية خلسة

تمكّنت يوم 10 ماي 2018 دوريّة تابعة لمركز أمن السّفن والرّكاب للحرس الوطني بصفاقس على مستوى محطّة المسافرين بالمكان من ضبط 04 أشخاص من متساكني ولايتي الكاف والقيروان تتراوح أعمارهم بين 22 و28 سنة.

وبالتّحري معهم، اعترفوا أنّهم حلّوا بالجهة قصد المشاركة في عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل جزيرة قرقنة.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت للمركز المذكور بمباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "المشاركة في وفاق قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة" واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم

كما تمكنت دوريات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية من ضبط سيارة خاصّة على متنها عدد 19 شخصا أعمارهم تتراوح بين 18 و29 سنة من متساكني ولايات سوسة، المنستير، قابس والقيروان من بينهم شخص مفتش عنه من أجل تورطه في قضيّة عدليّة وحجزت لديهم مبلغا ماليا من العملة الأجنبيّة قدره 295 "أورو".

بالتحري معهم إعترفوا أنهم حلوا بالجهة قصد المشاركة في عملية إجتياز الحدود البحريّة خلسة باتجاه إيطاليا إنطلاقا من سواحل معتمديّة ملولش ولاية المهديّة