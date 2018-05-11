للحد من الفساد: الحكومة تعمم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس"

-
-
11:59غامبيا تبيع سيارات فاخرة وطائرات امتلكها الرئيس السابق لحل أزمة الديون
11 ماي 2018
-
11:49تحوير في حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو
11 ماي 2018
-
11:42صفاقس: إماطة اللثام عن عصابة مختصة في التحيل باستعمال صكوك بنكية
11 ماي 2018
-
11:32كريم المرابطي ضمن قائمة المنتخب التونسي في تربصه المقبل
11 ماي 2018
-
-
11:03كميات الأمطار المسجلة يوم أمس في مختلف الجهات
11 ماي 2018
-
10:58مصر: خطايا مالية كبيرة عن كلّ لفظ فاحش في دراما رمضان
11 ماي 2018
-
10:42الحمامات: حجز 1,5كغ من القنب الهندي بحوزة مفتش عنه
11 ماي 2018
-
10:28تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش
11 ماي 2018
-
09:43حل غير مسبوق من “غوغل” لمواجهة إدمان الإنترنت
11 ماي 2018
-
09:17درجات الحرارة في ارتفاع غدا السبت
11 ماي 2018
-
09:02حافظ قايد السبسي: النداء سيكون دائما داعمة وحاضنة للفائزين في الانتخابات
11 ماي 2018
-
08:55كين: التأهل لدوري الأبطال سيعزز من فرص توتنهام في ضم لاعبين جدد
11 ماي 2018
-
08:07قاتل بن لادن يكشف السر!
11 ماي 2018
-
08:03قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم 2018
11 ماي 2018
-
23:44الدربالي يتحدث عن التتويج ورابطة الابطال وسر محبة الجمهور( فيديو)
10 ماي 2018
-
-
23:19مطار النفيضة: وصول طائرة على متنها 25 تونسيا تم ترحيلهم من إيطاليا
10 ماي 2018
-
23:03حلاق مصري يرسم وجه محمد صلاح على رؤوس عشاقه
10 ماي 2018
قررت رئاسة الحكومة تعميم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس" كأداة وحيدة للتعامل في مجال الصفقات العمومية وذلك في إطار تطوير وسائل العمل وتحديث الإدارة، حرصا على ضمان مبدأ الشفافية وتعزيزها في مجال الصفقات العمومية وعملا على توفير أسباب الحد من الفساد في الشراءات العمومية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة اليوم الجمعة 11 ماي 2018.
وستمكن هذه المنظومة من تسريع نسق اعداد الملفات الإدارية والمالية للصفقات وإنجاز المشاريع العمومية في الآجال المستوجبة وبالتالي تحسين نجاعة الصفقات العمومية وتدعيم المنافسة مع تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين العارضين الى جانب التقليص من اجال ابرام الصفقات العمومية والضغط على كلفة انجاز المشاريع العمومية.
قررت رئاسة الحكومة تعميم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس" كأداة وحيدة للتعامل في مجال الصفقات العمومية وذلك في إطار تطوير وسائل العمل وتحديث الإدارة، حرصا على ضمان مبدأ الشفافية وتعزيزها في مجال الصفقات العمومية وعملا على توفير أسباب الحد من الفساد في الشراءات العمومية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة اليوم الجمعة 11 ماي 2018.
وستمكن هذه المنظومة من تسريع نسق اعداد الملفات الإدارية والمالية للصفقات وإنجاز المشاريع العمومية في الآجال المستوجبة وبالتالي تحسين نجاعة الصفقات العمومية وتدعيم المنافسة مع تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين العارضين الى جانب التقليص من اجال ابرام الصفقات العمومية والضغط على كلفة انجاز المشاريع العمومية.
-
-
11:59غامبيا تبيع سيارات فاخرة وطائرات امتلكها الرئيس السابق لحل أزمة الديون
11 ماي 2018
-
11:49تحوير في حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو
11 ماي 2018
-
11:42صفاقس: إماطة اللثام عن عصابة مختصة في التحيل باستعمال صكوك بنكية
11 ماي 2018
-
11:32كريم المرابطي ضمن قائمة المنتخب التونسي في تربصه المقبل
11 ماي 2018
-
-
11:03كميات الأمطار المسجلة يوم أمس في مختلف الجهات
11 ماي 2018
-
10:58مصر: خطايا مالية كبيرة عن كلّ لفظ فاحش في دراما رمضان
11 ماي 2018
-
10:42الحمامات: حجز 1,5كغ من القنب الهندي بحوزة مفتش عنه
11 ماي 2018
-
10:28تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش
11 ماي 2018
-
09:43حل غير مسبوق من “غوغل” لمواجهة إدمان الإنترنت
11 ماي 2018
-
09:17درجات الحرارة في ارتفاع غدا السبت
11 ماي 2018
-
09:02حافظ قايد السبسي: النداء سيكون دائما داعمة وحاضنة للفائزين في الانتخابات
11 ماي 2018
-
08:55كين: التأهل لدوري الأبطال سيعزز من فرص توتنهام في ضم لاعبين جدد
11 ماي 2018
-
08:07قاتل بن لادن يكشف السر!
11 ماي 2018
-
08:03قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم 2018
11 ماي 2018
-
23:44الدربالي يتحدث عن التتويج ورابطة الابطال وسر محبة الجمهور( فيديو)
10 ماي 2018
-
-
23:19مطار النفيضة: وصول طائرة على متنها 25 تونسيا تم ترحيلهم من إيطاليا
10 ماي 2018
-
23:03حلاق مصري يرسم وجه محمد صلاح على رؤوس عشاقه
10 ماي 2018