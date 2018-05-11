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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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للحد من الفساد: الحكومة تعمم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس"
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الأولى
للحد من الفساد: الحكومة تعمم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس"
11 ماي 2018 | 12:04

قررت رئاسة الحكومة تعميم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس" كأداة وحيدة للتعامل في مجال الصفقات العمومية وذلك في إطار تطوير وسائل العمل وتحديث الإدارة، حرصا على ضمان مبدأ الشفافية وتعزيزها في مجال الصفقات العمومية وعملا على توفير أسباب الحد من الفساد في الشراءات العمومية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة اليوم الجمعة 11 ماي 2018.

وستمكن هذه المنظومة من تسريع نسق اعداد الملفات الإدارية والمالية للصفقات وإنجاز المشاريع العمومية في الآجال المستوجبة وبالتالي تحسين نجاعة الصفقات العمومية وتدعيم المنافسة مع تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين العارضين الى جانب التقليص من اجال ابرام الصفقات العمومية والضغط على كلفة انجاز المشاريع العمومية.

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الأولى
للحد من الفساد: الحكومة تعمم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس"
11 ماي 2018 | 12:04

قررت رئاسة الحكومة تعميم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس" كأداة وحيدة للتعامل في مجال الصفقات العمومية وذلك في إطار تطوير وسائل العمل وتحديث الإدارة، حرصا على ضمان مبدأ الشفافية وتعزيزها في مجال الصفقات العمومية وعملا على توفير أسباب الحد من الفساد في الشراءات العمومية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة اليوم الجمعة 11 ماي 2018.

وستمكن هذه المنظومة من تسريع نسق اعداد الملفات الإدارية والمالية للصفقات وإنجاز المشاريع العمومية في الآجال المستوجبة وبالتالي تحسين نجاعة الصفقات العمومية وتدعيم المنافسة مع تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين العارضين الى جانب التقليص من اجال ابرام الصفقات العمومية والضغط على كلفة انجاز المشاريع العمومية.

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تحوير في حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو
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نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
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