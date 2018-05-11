غامبيا تبيع سيارات فاخرة وطائرات امتلكها الرئيس السابق لحل أزمة الديون

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تبيع عدة طائرات وأسطولا من السيارات الفاخرة كانت مملوكة للرئيس السابق يحيي جامع مع سعيها لتقليل الديون التي تعيق اقتصادها والتي تراكمت عليها خلال عقود من حكم الرئيس الشمولي.
وفر جامع، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1994، من غامبيا في أوائل العام الماضي بينما كانت دول الجوار في غرب أفريقيا تستعد للتدخل عسكريا للإطاحة به بعد رفضه التنحي عقب خسارته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي أداما بارو.
وفيما عانى أغلب شعبه من الفقر في ظل أحد أكثر النظم قمعا في غرب أفريقيا كدس جامع ثروة طائلة حمل معظمها في طائرات معه إلى المنفى في غينيا الإستوائية، لكن أسطولا من السيارات من بينها الكثير من طراز رولز رويس تركت على المدرج، وقال وزير المالية أمادو سانه لرويترز "أسطول السيارات الباهظة الثمن في مقر الحكم والطائرات الثلاث التي اشتراها الرئيس السابق يحيى جامع عرضت للبيع، وزارتي ستبدأ قريبا الإعلان عن عمليات البيع".
وحذر صندوق النقد الدولي جامبيا الأربعاء من اقتراض أي مبالغ جديدة بعد أن وصلت ديونها إلى 130 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي.
تبيع عدة طائرات وأسطولا من السيارات الفاخرة كانت مملوكة للرئيس السابق يحيي جامع مع سعيها لتقليل الديون التي تعيق اقتصادها والتي تراكمت عليها خلال عقود من حكم الرئيس الشمولي.
وفر جامع، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1994، من غامبيا في أوائل العام الماضي بينما كانت دول الجوار في غرب أفريقيا تستعد للتدخل عسكريا للإطاحة به بعد رفضه التنحي عقب خسارته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي أداما بارو.
وفيما عانى أغلب شعبه من الفقر في ظل أحد أكثر النظم قمعا في غرب أفريقيا كدس جامع ثروة طائلة حمل معظمها في طائرات معه إلى المنفى في غينيا الإستوائية، لكن أسطولا من السيارات من بينها الكثير من طراز رولز رويس تركت على المدرج، وقال وزير المالية أمادو سانه لرويترز "أسطول السيارات الباهظة الثمن في مقر الحكم والطائرات الثلاث التي اشتراها الرئيس السابق يحيى جامع عرضت للبيع، وزارتي ستبدأ قريبا الإعلان عن عمليات البيع".
وحذر صندوق النقد الدولي جامبيا الأربعاء من اقتراض أي مبالغ جديدة بعد أن وصلت ديونها إلى 130 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي.
-
-
11:59غامبيا تبيع سيارات فاخرة وطائرات امتلكها الرئيس السابق لحل أزمة الديون
11 ماي 2018
-
11:49تحوير في حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو
11 ماي 2018
-
11:42صفاقس: إماطة اللثام عن عصابة مختصة في التحيل باستعمال صكوك بنكية
11 ماي 2018
-
11:32كريم المرابطي ضمن قائمة المنتخب التونسي في تربصه المقبل
11 ماي 2018
-
-
11:03كميات الأمطار المسجلة يوم أمس في مختلف الجهات
11 ماي 2018
-
10:58مصر: خطايا مالية كبيرة عن كلّ لفظ فاحش في دراما رمضان
11 ماي 2018
-
10:42الحمامات: حجز 1,5كغ من القنب الهندي بحوزة مفتش عنه
11 ماي 2018
-
10:28تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش
11 ماي 2018
-
09:43حل غير مسبوق من “غوغل” لمواجهة إدمان الإنترنت
11 ماي 2018
-
09:17درجات الحرارة في ارتفاع غدا السبت
11 ماي 2018
-
09:02حافظ قايد السبسي: النداء سيكون دائما داعمة وحاضنة للفائزين في الانتخابات
11 ماي 2018
-
08:55كين: التأهل لدوري الأبطال سيعزز من فرص توتنهام في ضم لاعبين جدد
11 ماي 2018
-
08:07قاتل بن لادن يكشف السر!
11 ماي 2018
-
08:03قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم 2018
11 ماي 2018
-
23:44الدربالي يتحدث عن التتويج ورابطة الابطال وسر محبة الجمهور( فيديو)
10 ماي 2018
-
-
23:19مطار النفيضة: وصول طائرة على متنها 25 تونسيا تم ترحيلهم من إيطاليا
10 ماي 2018
-
23:03حلاق مصري يرسم وجه محمد صلاح على رؤوس عشاقه
10 ماي 2018