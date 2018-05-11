تحوير في حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو

ستشهد حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو بين محطتي "محمد مناشو" و "13 أوت" في مستوى التقاطع مع نهج خميس الحجري، تحويرا جزئيا جرّاء غلق المفترق المذكور على مستوى شارع محمد مناشو وذلك بداية من يوم غد السبت 12 ماي 2018 على الساعة التاسعة ليلا إلى غاية يوم الأحد 20 ماي 2018 على الساعة الخامسة صباحا.

وتبعا لذلك ووفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن شركة النقل بتونس ، فإن الوصول إلى نهج خميس الحجري يتم عبر مفترق 13 أوت في اتجاه وسط العاصمة ثم الدوران على مستوى شارع طه حسين في اتجاه شارع 15 أكتوبر.

ويعود هذا التحوير إلى الأشغال الجارية على مسلك الخط الجنوبي للمترو التي تندرج في إطار تحسين البنية التحتية للسكة الحديدية والطريق وسلامة الجولان حسب نص البلاغ.