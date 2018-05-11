تحوير في حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو

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ستشهد حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو بين محطتي "محمد مناشو" و "13 أوت" في مستوى التقاطع مع نهج خميس الحجري، تحويرا جزئيا جرّاء غلق المفترق المذكور على مستوى شارع محمد مناشو وذلك بداية من يوم غد السبت 12 ماي 2018 على الساعة التاسعة ليلا إلى غاية يوم الأحد 20 ماي 2018 على الساعة الخامسة صباحا.
وتبعا لذلك ووفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن شركة النقل بتونس ، فإن الوصول إلى نهج خميس الحجري يتم عبر مفترق 13 أوت في اتجاه وسط العاصمة ثم الدوران على مستوى شارع طه حسين في اتجاه شارع 15 أكتوبر.
ويعود هذا التحوير إلى الأشغال الجارية على مسلك الخط الجنوبي للمترو التي تندرج في إطار تحسين البنية التحتية للسكة الحديدية والطريق وسلامة الجولان حسب نص البلاغ.
ستشهد حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو بين محطتي "محمد مناشو" و "13 أوت" في مستوى التقاطع مع نهج خميس الحجري، تحويرا جزئيا جرّاء غلق المفترق المذكور على مستوى شارع محمد مناشو وذلك بداية من يوم غد السبت 12 ماي 2018 على الساعة التاسعة ليلا إلى غاية يوم الأحد 20 ماي 2018 على الساعة الخامسة صباحا.
وتبعا لذلك ووفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن شركة النقل بتونس ، فإن الوصول إلى نهج خميس الحجري يتم عبر مفترق 13 أوت في اتجاه وسط العاصمة ثم الدوران على مستوى شارع طه حسين في اتجاه شارع 15 أكتوبر.
ويعود هذا التحوير إلى الأشغال الجارية على مسلك الخط الجنوبي للمترو التي تندرج في إطار تحسين البنية التحتية للسكة الحديدية والطريق وسلامة الجولان حسب نص البلاغ.
-
-
11:59غامبيا تبيع سيارات فاخرة وطائرات امتلكها الرئيس السابق لحل أزمة الديون
11 ماي 2018
-
11:49تحوير في حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو
11 ماي 2018
-
11:42صفاقس: إماطة اللثام عن عصابة مختصة في التحيل باستعمال صكوك بنكية
11 ماي 2018
-
11:32كريم المرابطي ضمن قائمة المنتخب التونسي في تربصه المقبل
11 ماي 2018
-
-
11:03كميات الأمطار المسجلة يوم أمس في مختلف الجهات
11 ماي 2018
-
10:58مصر: خطايا مالية كبيرة عن كلّ لفظ فاحش في دراما رمضان
11 ماي 2018
-
10:42الحمامات: حجز 1,5كغ من القنب الهندي بحوزة مفتش عنه
11 ماي 2018
-
10:28تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش
11 ماي 2018
-
09:43حل غير مسبوق من “غوغل” لمواجهة إدمان الإنترنت
11 ماي 2018
-
09:17درجات الحرارة في ارتفاع غدا السبت
11 ماي 2018
-
09:02حافظ قايد السبسي: النداء سيكون دائما داعمة وحاضنة للفائزين في الانتخابات
11 ماي 2018
-
08:55كين: التأهل لدوري الأبطال سيعزز من فرص توتنهام في ضم لاعبين جدد
11 ماي 2018
-
08:07قاتل بن لادن يكشف السر!
11 ماي 2018
-
08:03قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم 2018
11 ماي 2018
-
23:44الدربالي يتحدث عن التتويج ورابطة الابطال وسر محبة الجمهور( فيديو)
10 ماي 2018
-
-
23:19مطار النفيضة: وصول طائرة على متنها 25 تونسيا تم ترحيلهم من إيطاليا
10 ماي 2018
-
23:03حلاق مصري يرسم وجه محمد صلاح على رؤوس عشاقه
10 ماي 2018