صفاقس: إماطة اللثام عن عصابة مختصة في التحيل باستعمال صكوك بنكية

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تمكّنت يوم أمس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس المدينة من إماطة اللثام عن عصابة مختصّة في التحيّل باستعمال صكوك بنكيّة تتكون من شخصين (رجل وإمرأة) أعمارهما 26 و35 سنة قاطنين بالجهة.
وبالتحرّي معهما إعترفا باقتنائهما لبضائع وسلع بواسطة صكوك بنكيّة ثم يفوتان فيها بالبيع بأقل من أسعارها الحقيقية كما أنهما يقومان ببيع مجموعة من الصكوك الممضاة على بياض للرّاغبين في ذلك بمقابل مادي يتراوح بين 700 و800 دينار للصكّ الواحد على أن يتولى شاري الصك إستغلاله في عمليات تجاريّة، كما إعترفا بأنهما أصدرا عدد 125 صكّا بدون رصيد لفائدة عدّة أشخاص، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
وبمزيد تعميق التحرّيات ثبت أنهما توليا في المدّة الأخيرة نقل حوالي 600 جهاز تبريد صغير الحجم من مدينة صفاقس إلى تونس العاصمة وتوليا في عدّة مناسبات إقتناء كميات مختلفة من تجهيزات النزل والمقاهي والمطاعم وكمية من "الألمنيوم" من عدّة مدن بالبلاد وتأمينها بمستودعات كائنة بمدينة صفاقس والتي بعد مداهمتها تمّ العثور على كميات من البضائع المختلفة تبلغ قيمتها الماليّة حوالي 700 ألف دينار وحجز عدد 78 صكّا بنكيّا ممضى على بياض ويحمل أسماء متعدّدة إضافة إلى عدد 12 صكّا آخرين مدون بها مبالغ مالية مختلفة وجهاز حاسوب محمول وعدد من السجلات التجارية الخاصة ببعض الشركات.
وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث معهما.
تمكّنت يوم أمس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس المدينة من إماطة اللثام عن عصابة مختصّة في التحيّل باستعمال صكوك بنكيّة تتكون من شخصين (رجل وإمرأة) أعمارهما 26 و35 سنة قاطنين بالجهة.
وبالتحرّي معهما إعترفا باقتنائهما لبضائع وسلع بواسطة صكوك بنكيّة ثم يفوتان فيها بالبيع بأقل من أسعارها الحقيقية كما أنهما يقومان ببيع مجموعة من الصكوك الممضاة على بياض للرّاغبين في ذلك بمقابل مادي يتراوح بين 700 و800 دينار للصكّ الواحد على أن يتولى شاري الصك إستغلاله في عمليات تجاريّة، كما إعترفا بأنهما أصدرا عدد 125 صكّا بدون رصيد لفائدة عدّة أشخاص، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
وبمزيد تعميق التحرّيات ثبت أنهما توليا في المدّة الأخيرة نقل حوالي 600 جهاز تبريد صغير الحجم من مدينة صفاقس إلى تونس العاصمة وتوليا في عدّة مناسبات إقتناء كميات مختلفة من تجهيزات النزل والمقاهي والمطاعم وكمية من "الألمنيوم" من عدّة مدن بالبلاد وتأمينها بمستودعات كائنة بمدينة صفاقس والتي بعد مداهمتها تمّ العثور على كميات من البضائع المختلفة تبلغ قيمتها الماليّة حوالي 700 ألف دينار وحجز عدد 78 صكّا بنكيّا ممضى على بياض ويحمل أسماء متعدّدة إضافة إلى عدد 12 صكّا آخرين مدون بها مبالغ مالية مختلفة وجهاز حاسوب محمول وعدد من السجلات التجارية الخاصة ببعض الشركات.
وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث معهما.
-
-
11:59غامبيا تبيع سيارات فاخرة وطائرات امتلكها الرئيس السابق لحل أزمة الديون
11 ماي 2018
-
11:49تحوير في حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو
11 ماي 2018
-
11:42صفاقس: إماطة اللثام عن عصابة مختصة في التحيل باستعمال صكوك بنكية
11 ماي 2018
-
11:32كريم المرابطي ضمن قائمة المنتخب التونسي في تربصه المقبل
11 ماي 2018
-
-
11:03كميات الأمطار المسجلة يوم أمس في مختلف الجهات
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10:58مصر: خطايا مالية كبيرة عن كلّ لفظ فاحش في دراما رمضان
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-
10:42الحمامات: حجز 1,5كغ من القنب الهندي بحوزة مفتش عنه
11 ماي 2018
-
10:28تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش
11 ماي 2018
-
09:43حل غير مسبوق من “غوغل” لمواجهة إدمان الإنترنت
11 ماي 2018
-
09:17درجات الحرارة في ارتفاع غدا السبت
11 ماي 2018
-
09:02حافظ قايد السبسي: النداء سيكون دائما داعمة وحاضنة للفائزين في الانتخابات
11 ماي 2018
-
08:55كين: التأهل لدوري الأبطال سيعزز من فرص توتنهام في ضم لاعبين جدد
11 ماي 2018
-
08:07قاتل بن لادن يكشف السر!
11 ماي 2018
-
08:03قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم 2018
11 ماي 2018
-
23:44الدربالي يتحدث عن التتويج ورابطة الابطال وسر محبة الجمهور( فيديو)
10 ماي 2018
-
-
23:19مطار النفيضة: وصول طائرة على متنها 25 تونسيا تم ترحيلهم من إيطاليا
10 ماي 2018
-
23:03حلاق مصري يرسم وجه محمد صلاح على رؤوس عشاقه
10 ماي 2018