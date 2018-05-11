كريم المرابطي ضمن قائمة المنتخب التونسي في تربصه المقبل

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سيكون اللاعب التونسي كريم المرابطي المحترف في نادي" دجورغاردن اي. اف " السويدي ضمن مجموعة اللاعبين الذين ستتم دعوتهم للمشاركة في التربص المقبل للمنتخب الوطني لكرة القدم . وسيكون المرابطي ضمن القائمة التي سيتم الاعلان عنها يوم 14 ماي الجاري.
وتحول رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجرئ والمدرب الوطني نبيل معلول الى السويد بداية الاسبوع وتحادثا مع اللاعب قصد دعوته لتعزيز المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في مونديال كرة القدم 2018
ويذكر ان كريم المرابطي الذي يستكمل يوم 20 ماي الجاري 24 سنة من العمر هو من اب تونسي و ام فلندية ويحمل ايضا الجنسية السويدية وهو مولود بستوكهولم ويلعب مع نادي دجورغاردن اي اف السويدي في خطة لاعب وسط هجومي منذ عام 2015 .
وكان انتمى لاصناف مختلف المنتخبات السويدية ( من 2011 الى 2016) .
ورغم دعوته قبل خمسة اسبايع قبل بداية المونديال فان للمدرب الوطني نبيل معلول فرصة مزيد اختبار اللاعب كريم مرابطي خلال التربصات المقبلة وترسيمه في مجموعة ال23 التي ستشارك في المونديال الروسي حتى يوم 4 جوان المقبل .
سيكون اللاعب التونسي كريم المرابطي المحترف في نادي" دجورغاردن اي. اف " السويدي ضمن مجموعة اللاعبين الذين ستتم دعوتهم للمشاركة في التربص المقبل للمنتخب الوطني لكرة القدم . وسيكون المرابطي ضمن القائمة التي سيتم الاعلان عنها يوم 14 ماي الجاري.
وتحول رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجرئ والمدرب الوطني نبيل معلول الى السويد بداية الاسبوع وتحادثا مع اللاعب قصد دعوته لتعزيز المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في مونديال كرة القدم 2018
ويذكر ان كريم المرابطي الذي يستكمل يوم 20 ماي الجاري 24 سنة من العمر هو من اب تونسي و ام فلندية ويحمل ايضا الجنسية السويدية وهو مولود بستوكهولم ويلعب مع نادي دجورغاردن اي اف السويدي في خطة لاعب وسط هجومي منذ عام 2015 .
وكان انتمى لاصناف مختلف المنتخبات السويدية ( من 2011 الى 2016) .
ورغم دعوته قبل خمسة اسبايع قبل بداية المونديال فان للمدرب الوطني نبيل معلول فرصة مزيد اختبار اللاعب كريم مرابطي خلال التربصات المقبلة وترسيمه في مجموعة ال23 التي ستشارك في المونديال الروسي حتى يوم 4 جوان المقبل .
-
-
11:59غامبيا تبيع سيارات فاخرة وطائرات امتلكها الرئيس السابق لحل أزمة الديون
11 ماي 2018
-
11:49تحوير في حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو
11 ماي 2018
-
11:42صفاقس: إماطة اللثام عن عصابة مختصة في التحيل باستعمال صكوك بنكية
11 ماي 2018
-
11:32كريم المرابطي ضمن قائمة المنتخب التونسي في تربصه المقبل
11 ماي 2018
-
-
11:03كميات الأمطار المسجلة يوم أمس في مختلف الجهات
11 ماي 2018
-
10:58مصر: خطايا مالية كبيرة عن كلّ لفظ فاحش في دراما رمضان
11 ماي 2018
-
10:42الحمامات: حجز 1,5كغ من القنب الهندي بحوزة مفتش عنه
11 ماي 2018
-
10:28تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش
11 ماي 2018
-
09:43حل غير مسبوق من “غوغل” لمواجهة إدمان الإنترنت
11 ماي 2018
-
09:17درجات الحرارة في ارتفاع غدا السبت
11 ماي 2018
-
09:02حافظ قايد السبسي: النداء سيكون دائما داعمة وحاضنة للفائزين في الانتخابات
11 ماي 2018
-
08:55كين: التأهل لدوري الأبطال سيعزز من فرص توتنهام في ضم لاعبين جدد
11 ماي 2018
-
08:07قاتل بن لادن يكشف السر!
11 ماي 2018
-
08:03قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم 2018
11 ماي 2018
-
23:44الدربالي يتحدث عن التتويج ورابطة الابطال وسر محبة الجمهور( فيديو)
10 ماي 2018
-
-
23:19مطار النفيضة: وصول طائرة على متنها 25 تونسيا تم ترحيلهم من إيطاليا
10 ماي 2018
-
23:03حلاق مصري يرسم وجه محمد صلاح على رؤوس عشاقه
10 ماي 2018