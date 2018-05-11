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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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كريم المرابطي ضمن قائمة المنتخب التونسي في تربصه المقبل
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الأولى
كريم المرابطي ضمن قائمة المنتخب التونسي في تربصه المقبل
11 ماي 2018 | 11:32

سيكون اللاعب التونسي كريم المرابطي المحترف في نادي" دجورغاردن اي. اف " السويدي ضمن مجموعة اللاعبين الذين ستتم دعوتهم للمشاركة في التربص المقبل للمنتخب الوطني لكرة القدم . وسيكون المرابطي ضمن القائمة التي سيتم الاعلان عنها يوم 14 ماي الجاري.

وتحول رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجرئ والمدرب الوطني نبيل معلول الى السويد بداية الاسبوع وتحادثا مع اللاعب قصد دعوته لتعزيز المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في مونديال كرة القدم 2018

ويذكر ان كريم المرابطي الذي يستكمل يوم 20 ماي الجاري 24 سنة من العمر هو من اب تونسي و ام فلندية ويحمل ايضا الجنسية السويدية وهو مولود بستوكهولم ويلعب مع نادي دجورغاردن اي اف السويدي في خطة لاعب وسط هجومي منذ عام 2015 .

وكان انتمى لاصناف مختلف المنتخبات السويدية ( من 2011 الى 2016) .

ورغم دعوته قبل خمسة اسبايع قبل بداية المونديال فان للمدرب الوطني نبيل معلول فرصة مزيد اختبار اللاعب كريم مرابطي خلال التربصات المقبلة وترسيمه في مجموعة ال23 التي ستشارك في المونديال الروسي حتى يوم 4 جوان المقبل .

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الأولى
كريم المرابطي ضمن قائمة المنتخب التونسي في تربصه المقبل
11 ماي 2018 | 11:32

سيكون اللاعب التونسي كريم المرابطي المحترف في نادي" دجورغاردن اي. اف " السويدي ضمن مجموعة اللاعبين الذين ستتم دعوتهم للمشاركة في التربص المقبل للمنتخب الوطني لكرة القدم . وسيكون المرابطي ضمن القائمة التي سيتم الاعلان عنها يوم 14 ماي الجاري.

وتحول رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجرئ والمدرب الوطني نبيل معلول الى السويد بداية الاسبوع وتحادثا مع اللاعب قصد دعوته لتعزيز المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في مونديال كرة القدم 2018

ويذكر ان كريم المرابطي الذي يستكمل يوم 20 ماي الجاري 24 سنة من العمر هو من اب تونسي و ام فلندية ويحمل ايضا الجنسية السويدية وهو مولود بستوكهولم ويلعب مع نادي دجورغاردن اي اف السويدي في خطة لاعب وسط هجومي منذ عام 2015 .

وكان انتمى لاصناف مختلف المنتخبات السويدية ( من 2011 الى 2016) .

ورغم دعوته قبل خمسة اسبايع قبل بداية المونديال فان للمدرب الوطني نبيل معلول فرصة مزيد اختبار اللاعب كريم مرابطي خلال التربصات المقبلة وترسيمه في مجموعة ال23 التي ستشارك في المونديال الروسي حتى يوم 4 جوان المقبل .

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