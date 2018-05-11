الشروع في صرف المساعدات الاجتماعية لشهر رمضان وعيد الفطر بداية من 17 ماي الجاري

أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أنه سيتم صرف المساعدات الاجتماعية المقررة لسنة 2018 بعنوان شهر رمضان وعيد الفطر، باعتمادات جملية تقدر ب 19 مليونا و744 ألف دينار، على قسطين، بداية من 17 ماي الجاري.

ويصرف القسط الأول وقيمته الجملية تقدر بـ 9 ملايين و 720 ألف دينار، قبل حلول شهر رمضان ضمن الحوالات الشهرية لمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وذلك بداية من يوم 17 ماي الجاري، لفائدة حوالي 243 ألف منتفع.

أما القسط الثاني من هذه المساعدات وقدره 10 ملايين و24 ألف دينار، فسيتم صرفه قبل عيد الفطر وبداية من 7 جوان 2018 لفائدة حوالي 243 ألفا و300 منتفع.

وات