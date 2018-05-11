الشروع في صرف المساعدات الاجتماعية لشهر رمضان وعيد الفطر بداية من 17 ماي الجاري

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أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أنه سيتم صرف المساعدات الاجتماعية المقررة لسنة 2018 بعنوان شهر رمضان وعيد الفطر، باعتمادات جملية تقدر ب 19 مليونا و744 ألف دينار، على قسطين، بداية من 17 ماي الجاري.
ويصرف القسط الأول وقيمته الجملية تقدر بـ 9 ملايين و 720 ألف دينار، قبل حلول شهر رمضان ضمن الحوالات الشهرية لمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وذلك بداية من يوم 17 ماي الجاري، لفائدة حوالي 243 ألف منتفع.
أما القسط الثاني من هذه المساعدات وقدره 10 ملايين و24 ألف دينار، فسيتم صرفه قبل عيد الفطر وبداية من 7 جوان 2018 لفائدة حوالي 243 ألفا و300 منتفع.
أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أنه سيتم صرف المساعدات الاجتماعية المقررة لسنة 2018 بعنوان شهر رمضان وعيد الفطر، باعتمادات جملية تقدر ب 19 مليونا و744 ألف دينار، على قسطين، بداية من 17 ماي الجاري.
ويصرف القسط الأول وقيمته الجملية تقدر بـ 9 ملايين و 720 ألف دينار، قبل حلول شهر رمضان ضمن الحوالات الشهرية لمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وذلك بداية من يوم 17 ماي الجاري، لفائدة حوالي 243 ألف منتفع.
أما القسط الثاني من هذه المساعدات وقدره 10 ملايين و24 ألف دينار، فسيتم صرفه قبل عيد الفطر وبداية من 7 جوان 2018 لفائدة حوالي 243 ألفا و300 منتفع.
-
-
11:59غامبيا تبيع سيارات فاخرة وطائرات امتلكها الرئيس السابق لحل أزمة الديون
11 ماي 2018
-
11:49تحوير في حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو
11 ماي 2018
-
11:42صفاقس: إماطة اللثام عن عصابة مختصة في التحيل باستعمال صكوك بنكية
11 ماي 2018
-
11:32كريم المرابطي ضمن قائمة المنتخب التونسي في تربصه المقبل
11 ماي 2018
-
-
11:03كميات الأمطار المسجلة يوم أمس في مختلف الجهات
11 ماي 2018
-
10:58مصر: خطايا مالية كبيرة عن كلّ لفظ فاحش في دراما رمضان
11 ماي 2018
-
10:42الحمامات: حجز 1,5كغ من القنب الهندي بحوزة مفتش عنه
11 ماي 2018
-
10:28تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش
11 ماي 2018
-
09:43حل غير مسبوق من “غوغل” لمواجهة إدمان الإنترنت
11 ماي 2018
-
09:17درجات الحرارة في ارتفاع غدا السبت
11 ماي 2018
-
09:02حافظ قايد السبسي: النداء سيكون دائما داعمة وحاضنة للفائزين في الانتخابات
11 ماي 2018
-
08:55كين: التأهل لدوري الأبطال سيعزز من فرص توتنهام في ضم لاعبين جدد
11 ماي 2018
-
08:07قاتل بن لادن يكشف السر!
11 ماي 2018
-
08:03قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم 2018
11 ماي 2018
-
23:44الدربالي يتحدث عن التتويج ورابطة الابطال وسر محبة الجمهور( فيديو)
10 ماي 2018
-
-
23:19مطار النفيضة: وصول طائرة على متنها 25 تونسيا تم ترحيلهم من إيطاليا
10 ماي 2018
-
23:03حلاق مصري يرسم وجه محمد صلاح على رؤوس عشاقه
10 ماي 2018