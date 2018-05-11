كميات الأمطار المسجلة يوم أمس في مختلف الجهات

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كميات الأمطار المسجلة ابتداءا من الساعة السابعة صباحا ليوم الخميس 10 ماي إلى غاية الساعة السابعة صباحا لهذا اليوم الجمعة 11 ماي 2018 :
**ولاية باجة
من 1 إلى 4
**ولاية جندوبة
1 بجندوبة المدينة
**ولاية الكاف
من 1 إلى 18
**ولاية سليانة
من 1 إلى 9
**ولاية المنستير
2 بزرمدين
**ولاية القيروان
من 2 إلى 7
**ولاية صفاقس
من 2 إلى 35 بسيدي صالح
**ولاية سيدي بوزيد
من 1 إلى 30 بجلمة
**ولاية القصرين
من 1 إلى 2
**ولاية قفصة
من 2 إلى 4.
كميات الأمطار المسجلة ابتداءا من الساعة السابعة صباحا ليوم الخميس 10 ماي إلى غاية الساعة السابعة صباحا لهذا اليوم الجمعة 11 ماي 2018 :
**ولاية باجة
من 1 إلى 4
**ولاية جندوبة
1 بجندوبة المدينة
**ولاية الكاف
من 1 إلى 18
**ولاية سليانة
من 1 إلى 9
**ولاية المنستير
2 بزرمدين
**ولاية القيروان
من 2 إلى 7
**ولاية صفاقس
من 2 إلى 35 بسيدي صالح
**ولاية سيدي بوزيد
من 1 إلى 30 بجلمة
**ولاية القصرين
من 1 إلى 2
**ولاية قفصة
من 2 إلى 4.
-
-
11:59غامبيا تبيع سيارات فاخرة وطائرات امتلكها الرئيس السابق لحل أزمة الديون
11 ماي 2018
-
11:49تحوير في حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو
11 ماي 2018
-
11:42صفاقس: إماطة اللثام عن عصابة مختصة في التحيل باستعمال صكوك بنكية
11 ماي 2018
-
11:32كريم المرابطي ضمن قائمة المنتخب التونسي في تربصه المقبل
11 ماي 2018
-
-
11:03كميات الأمطار المسجلة يوم أمس في مختلف الجهات
11 ماي 2018
-
10:58مصر: خطايا مالية كبيرة عن كلّ لفظ فاحش في دراما رمضان
11 ماي 2018
-
10:42الحمامات: حجز 1,5كغ من القنب الهندي بحوزة مفتش عنه
11 ماي 2018
-
10:28تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش
11 ماي 2018
-
09:43حل غير مسبوق من “غوغل” لمواجهة إدمان الإنترنت
11 ماي 2018
-
09:17درجات الحرارة في ارتفاع غدا السبت
11 ماي 2018
-
09:02حافظ قايد السبسي: النداء سيكون دائما داعمة وحاضنة للفائزين في الانتخابات
11 ماي 2018
-
08:55كين: التأهل لدوري الأبطال سيعزز من فرص توتنهام في ضم لاعبين جدد
11 ماي 2018
-
08:07قاتل بن لادن يكشف السر!
11 ماي 2018
-
08:03قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم 2018
11 ماي 2018
-
23:44الدربالي يتحدث عن التتويج ورابطة الابطال وسر محبة الجمهور( فيديو)
10 ماي 2018
-
-
23:19مطار النفيضة: وصول طائرة على متنها 25 تونسيا تم ترحيلهم من إيطاليا
10 ماي 2018
-
23:03حلاق مصري يرسم وجه محمد صلاح على رؤوس عشاقه
10 ماي 2018