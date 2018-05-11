مصر: خطايا مالية كبيرة عن كلّ لفظ فاحش في دراما رمضان

خصّص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لجنة منبثقة عن لجنة الدراما مهمّتها مراقبة جميع الأعمال الفنية التي ستعرض خلال شهر رمضان.

واللجنة مخولة بفرض غرامة على كل "لفظ فاحش" في الدراما التلفزيونية للمرة الأولى قدرها 250 ألف جنيه (14 ألف دولار تقريبا).

وكان رئيس المجلس مكرم محمد أحمد قد أعلن وضع ضوابط أخلاقية جديدة على الدراما الرمضانية، قائلا "عشنا ثماني سنوات من الفوضى لا حدود ولا قيم ولا التزام بأي شيء".

ومن ضمن المعايير الملزمة للقنوات والتي وضعها المجلس في وقت سابق، ضرورة مراعاة الدراما لتقاليد المجتمع، ومنع كل ما يحبذ أو يروج للتدخين أو يتضمن الإساءة للمرأة، ووقف الأمور الخاصة بالإساءة للعقائد أو التحريض على العنف.

وفرضت المعايير الانتهاء من تصوير 50% على الأقل من العمل الدرامي قبل عرضه وإفساح المجال لتمجيد الدور البطولي لرجال القوات المسلحة والشرطة.

وحذر المجلس الأعلى للإعلام القنوات الفضائية من عرض أعمال من دون إجازة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، كما شدد رئيس المجلس الأعلى للإعلام على عدم التساهل في تطبيق القانون ومنع عرض أي منتج درامي قبل الحصول على التصريحات الرقابية بكل مراحلها.