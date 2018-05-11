مصر: خطايا مالية كبيرة عن كلّ لفظ فاحش في دراما رمضان

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خصّص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لجنة منبثقة عن لجنة الدراما مهمّتها مراقبة جميع الأعمال الفنية التي ستعرض خلال شهر رمضان.
واللجنة مخولة بفرض غرامة على كل "لفظ فاحش" في الدراما التلفزيونية للمرة الأولى قدرها 250 ألف جنيه (14 ألف دولار تقريبا).
وكان رئيس المجلس مكرم محمد أحمد قد أعلن وضع ضوابط أخلاقية جديدة على الدراما الرمضانية، قائلا "عشنا ثماني سنوات من الفوضى لا حدود ولا قيم ولا التزام بأي شيء".
ومن ضمن المعايير الملزمة للقنوات والتي وضعها المجلس في وقت سابق، ضرورة مراعاة الدراما لتقاليد المجتمع، ومنع كل ما يحبذ أو يروج للتدخين أو يتضمن الإساءة للمرأة، ووقف الأمور الخاصة بالإساءة للعقائد أو التحريض على العنف.
وفرضت المعايير الانتهاء من تصوير 50% على الأقل من العمل الدرامي قبل عرضه وإفساح المجال لتمجيد الدور البطولي لرجال القوات المسلحة والشرطة.
وحذر المجلس الأعلى للإعلام القنوات الفضائية من عرض أعمال من دون إجازة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، كما شدد رئيس المجلس الأعلى للإعلام على عدم التساهل في تطبيق القانون ومنع عرض أي منتج درامي قبل الحصول على التصريحات الرقابية بكل مراحلها.
خصّص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لجنة منبثقة عن لجنة الدراما مهمّتها مراقبة جميع الأعمال الفنية التي ستعرض خلال شهر رمضان.
واللجنة مخولة بفرض غرامة على كل "لفظ فاحش" في الدراما التلفزيونية للمرة الأولى قدرها 250 ألف جنيه (14 ألف دولار تقريبا).
وكان رئيس المجلس مكرم محمد أحمد قد أعلن وضع ضوابط أخلاقية جديدة على الدراما الرمضانية، قائلا "عشنا ثماني سنوات من الفوضى لا حدود ولا قيم ولا التزام بأي شيء".
ومن ضمن المعايير الملزمة للقنوات والتي وضعها المجلس في وقت سابق، ضرورة مراعاة الدراما لتقاليد المجتمع، ومنع كل ما يحبذ أو يروج للتدخين أو يتضمن الإساءة للمرأة، ووقف الأمور الخاصة بالإساءة للعقائد أو التحريض على العنف.
وفرضت المعايير الانتهاء من تصوير 50% على الأقل من العمل الدرامي قبل عرضه وإفساح المجال لتمجيد الدور البطولي لرجال القوات المسلحة والشرطة.
وحذر المجلس الأعلى للإعلام القنوات الفضائية من عرض أعمال من دون إجازة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، كما شدد رئيس المجلس الأعلى للإعلام على عدم التساهل في تطبيق القانون ومنع عرض أي منتج درامي قبل الحصول على التصريحات الرقابية بكل مراحلها.
-
-
11:59غامبيا تبيع سيارات فاخرة وطائرات امتلكها الرئيس السابق لحل أزمة الديون
11 ماي 2018
-
11:49تحوير في حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو
11 ماي 2018
-
11:42صفاقس: إماطة اللثام عن عصابة مختصة في التحيل باستعمال صكوك بنكية
11 ماي 2018
-
11:32كريم المرابطي ضمن قائمة المنتخب التونسي في تربصه المقبل
11 ماي 2018
-
-
11:03كميات الأمطار المسجلة يوم أمس في مختلف الجهات
11 ماي 2018
-
10:58مصر: خطايا مالية كبيرة عن كلّ لفظ فاحش في دراما رمضان
11 ماي 2018
-
10:42الحمامات: حجز 1,5كغ من القنب الهندي بحوزة مفتش عنه
11 ماي 2018
-
10:28تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش
11 ماي 2018
-
09:43حل غير مسبوق من “غوغل” لمواجهة إدمان الإنترنت
11 ماي 2018
-
09:17درجات الحرارة في ارتفاع غدا السبت
11 ماي 2018
-
09:02حافظ قايد السبسي: النداء سيكون دائما داعمة وحاضنة للفائزين في الانتخابات
11 ماي 2018
-
08:55كين: التأهل لدوري الأبطال سيعزز من فرص توتنهام في ضم لاعبين جدد
11 ماي 2018
-
08:07قاتل بن لادن يكشف السر!
11 ماي 2018
-
08:03قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم 2018
11 ماي 2018
-
23:44الدربالي يتحدث عن التتويج ورابطة الابطال وسر محبة الجمهور( فيديو)
10 ماي 2018
-
-
23:19مطار النفيضة: وصول طائرة على متنها 25 تونسيا تم ترحيلهم من إيطاليا
10 ماي 2018
-
23:03حلاق مصري يرسم وجه محمد صلاح على رؤوس عشاقه
10 ماي 2018