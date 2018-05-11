الحمامات: حجز 1,5كغ من القنب الهندي بحوزة مفتش عنه ‎

نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالحمامات في ساعة متأخرة من ليلة البارحة من القبض على نَفَر محل تتبع لدى العدالة جزائري الجنسية ومحكوم غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات، بحوزته 1.5 من مادة القنب الهندي.

وقد تم الاحتفاظ بالمتهم الى حين عرضه على أنظار العدالة .