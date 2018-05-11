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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش
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الأولى
تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش
11 ماي 2018 | 10:28

قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم الجمعة إن الادعاء التركي أمر بإلقاء القبض على 300 من المشتبه بهم في إطار تحقيق مع أفراد من الجيش على صلة برجل دين يقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016.

وذكرت الوكالة إن 211 من أولئك الذين يواجهون الاعتقال ما زالوا في الخدمة العسكرية.

 وتنفذ تركيا عمليات أمنية ضد أنصار رجل الدين فتح الله غولن بصورة منتظمة منذ الانقلاب الفاشل في جويلية 2016.

(رويترز)
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الأولى
تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش
11 ماي 2018 | 10:28

قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم الجمعة إن الادعاء التركي أمر بإلقاء القبض على 300 من المشتبه بهم في إطار تحقيق مع أفراد من الجيش على صلة برجل دين يقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016.

وذكرت الوكالة إن 211 من أولئك الذين يواجهون الاعتقال ما زالوا في الخدمة العسكرية.

 وتنفذ تركيا عمليات أمنية ضد أنصار رجل الدين فتح الله غولن بصورة منتظمة منذ الانقلاب الفاشل في جويلية 2016.

(رويترز)
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11 ماي 2018 السّاعة 12:04
قررت رئاسة الحكومة تعميم استغلال منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس" كأداة وحيدة للتعامل في مجال...
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غامبيا تبيع سيارات فاخرة وطائرات امتلكها الرئيس السابق لحل أزمة الديون
11 ماي 2018 السّاعة 11:59
تبيع عدة طائرات وأسطولا من السيارات الفاخرة كانت مملوكة للرئيس السابق يحيي جامع مع سعيها لتقليل الديون التي...
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تحوير في حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو
11 ماي 2018 السّاعة 11:49
ستشهد حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو بين محطتي "محمد مناشو" و "13 أوت" في مستوى التقاطع مع نهج خميس...
المزيد >>
مدير عام الامتحانات لـ «الشروق»: هذا جديد امتحانات الباكالوريا، النوفيام والسيزيام
11 ماي 2018 السّاعة 10:45
يجري 132250 مترشحا خلال اقل من شهر امتحانات الباكالوريا في 566 مركز اختبار وسط اجراءات جديدة تعتمد لأول مرّة...
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المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
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