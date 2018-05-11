تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش

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قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم الجمعة إن الادعاء التركي أمر بإلقاء القبض على 300 من المشتبه بهم في إطار تحقيق مع أفراد من الجيش على صلة برجل دين يقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016.

وذكرت الوكالة إن 211 من أولئك الذين يواجهون الاعتقال ما زالوا في الخدمة العسكرية.

وتنفذ تركيا عمليات أمنية ضد أنصار رجل الدين فتح الله غولن بصورة منتظمة منذ الانقلاب الفاشل في جويلية 2016.

(رويترز)