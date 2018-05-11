تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش

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قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم الجمعة إن الادعاء التركي أمر بإلقاء القبض على 300 من المشتبه بهم في إطار تحقيق مع أفراد من الجيش على صلة برجل دين يقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016.
وذكرت الوكالة إن 211 من أولئك الذين يواجهون الاعتقال ما زالوا في الخدمة العسكرية.
وتنفذ تركيا عمليات أمنية ضد أنصار رجل الدين فتح الله غولن بصورة منتظمة منذ الانقلاب الفاشل في جويلية 2016.
قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم الجمعة إن الادعاء التركي أمر بإلقاء القبض على 300 من المشتبه بهم في إطار تحقيق مع أفراد من الجيش على صلة برجل دين يقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016.
وذكرت الوكالة إن 211 من أولئك الذين يواجهون الاعتقال ما زالوا في الخدمة العسكرية.
وتنفذ تركيا عمليات أمنية ضد أنصار رجل الدين فتح الله غولن بصورة منتظمة منذ الانقلاب الفاشل في جويلية 2016.
-
-
11:59غامبيا تبيع سيارات فاخرة وطائرات امتلكها الرئيس السابق لحل أزمة الديون
11 ماي 2018
-
11:49تحوير في حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو
11 ماي 2018
-
11:42صفاقس: إماطة اللثام عن عصابة مختصة في التحيل باستعمال صكوك بنكية
11 ماي 2018
-
11:32كريم المرابطي ضمن قائمة المنتخب التونسي في تربصه المقبل
11 ماي 2018
-
-
11:03كميات الأمطار المسجلة يوم أمس في مختلف الجهات
11 ماي 2018
-
10:58مصر: خطايا مالية كبيرة عن كلّ لفظ فاحش في دراما رمضان
11 ماي 2018
-
10:42الحمامات: حجز 1,5كغ من القنب الهندي بحوزة مفتش عنه
11 ماي 2018
-
10:28تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش
11 ماي 2018
-
09:43حل غير مسبوق من “غوغل” لمواجهة إدمان الإنترنت
11 ماي 2018
-
09:17درجات الحرارة في ارتفاع غدا السبت
11 ماي 2018
-
09:02حافظ قايد السبسي: النداء سيكون دائما داعمة وحاضنة للفائزين في الانتخابات
11 ماي 2018
-
08:55كين: التأهل لدوري الأبطال سيعزز من فرص توتنهام في ضم لاعبين جدد
11 ماي 2018
-
08:07قاتل بن لادن يكشف السر!
11 ماي 2018
-
08:03قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم 2018
11 ماي 2018
-
23:44الدربالي يتحدث عن التتويج ورابطة الابطال وسر محبة الجمهور( فيديو)
10 ماي 2018
-
-
23:19مطار النفيضة: وصول طائرة على متنها 25 تونسيا تم ترحيلهم من إيطاليا
10 ماي 2018
-
23:03حلاق مصري يرسم وجه محمد صلاح على رؤوس عشاقه
10 ماي 2018