حل غير مسبوق من “غوغل” لمواجهة إدمان الإنترنت

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أطلقت شركة غوغل سلسلة وظائف ستساعد مستخدميها على الإقلاع عن الاستخدام المفرط للإنترنت، وذلك عن طريق أدوات موجودة أصلا على الهواتف.
رئيس مجموعة غوغل، سوندار بيشاي، أشار مراراً في رغبته في الترويج لما سماه الرفاه الرقمي.
وللوصول إلى الرفاه الرقمي، ستعمل شركة البحث العملاقة على تطوير خصائص ستسمح بالحد من الوقت الذي يمضيه المستخدمون على بعض التطبيقات.
وسيزود الهاتف مستخدميه بمعلومات عن الوقت الذي أمضوه على التطبيقات وعدد التنبيهات المرسلة يوميا من كل منها لمساعدة المستخدم على قياس استهلاكه.
وسيتمكن المستخدم تالياً من برمجة الحدود الزمنية، وعلى سبيل المثال حصر مدة استخدام تطبيق معين بـ15 دقيقة.
ويرى مراقبون في هذا التطور أنه سيسمح لغوغل بجمع مزيد من المحتوى والمعلومات بالتعرف على عادات زبائنه.
وبحسب "غوغل" سيتيح الذكاء الاصطناعي تقليص الفترة التي يمضيها الشخص أمام الشاشة من خلال السماح للهاتف، بإنجاز عدد أكبر من المهام من دون تدخل المستخدم.
وشدد المسؤول عن تطوير المنتجات في غوغل على أن "الرفاه الرقمي" سيكون موضوعا طويل الأمد لنا.
أطلقت شركة غوغل سلسلة وظائف ستساعد مستخدميها على الإقلاع عن الاستخدام المفرط للإنترنت، وذلك عن طريق أدوات موجودة أصلا على الهواتف.
رئيس مجموعة غوغل، سوندار بيشاي، أشار مراراً في رغبته في الترويج لما سماه الرفاه الرقمي.
وللوصول إلى الرفاه الرقمي، ستعمل شركة البحث العملاقة على تطوير خصائص ستسمح بالحد من الوقت الذي يمضيه المستخدمون على بعض التطبيقات.
وسيزود الهاتف مستخدميه بمعلومات عن الوقت الذي أمضوه على التطبيقات وعدد التنبيهات المرسلة يوميا من كل منها لمساعدة المستخدم على قياس استهلاكه.
وسيتمكن المستخدم تالياً من برمجة الحدود الزمنية، وعلى سبيل المثال حصر مدة استخدام تطبيق معين بـ15 دقيقة.
ويرى مراقبون في هذا التطور أنه سيسمح لغوغل بجمع مزيد من المحتوى والمعلومات بالتعرف على عادات زبائنه.
وبحسب "غوغل" سيتيح الذكاء الاصطناعي تقليص الفترة التي يمضيها الشخص أمام الشاشة من خلال السماح للهاتف، بإنجاز عدد أكبر من المهام من دون تدخل المستخدم.
وشدد المسؤول عن تطوير المنتجات في غوغل على أن "الرفاه الرقمي" سيكون موضوعا طويل الأمد لنا.
-
-
11:59غامبيا تبيع سيارات فاخرة وطائرات امتلكها الرئيس السابق لحل أزمة الديون
11 ماي 2018
-
11:49تحوير في حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو
11 ماي 2018
-
11:42صفاقس: إماطة اللثام عن عصابة مختصة في التحيل باستعمال صكوك بنكية
11 ماي 2018
-
11:32كريم المرابطي ضمن قائمة المنتخب التونسي في تربصه المقبل
11 ماي 2018
-
-
11:03كميات الأمطار المسجلة يوم أمس في مختلف الجهات
11 ماي 2018
-
10:58مصر: خطايا مالية كبيرة عن كلّ لفظ فاحش في دراما رمضان
11 ماي 2018
-
10:42الحمامات: حجز 1,5كغ من القنب الهندي بحوزة مفتش عنه
11 ماي 2018
-
10:28تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش
11 ماي 2018
-
09:43حل غير مسبوق من “غوغل” لمواجهة إدمان الإنترنت
11 ماي 2018
-
09:17درجات الحرارة في ارتفاع غدا السبت
11 ماي 2018
-
09:02حافظ قايد السبسي: النداء سيكون دائما داعمة وحاضنة للفائزين في الانتخابات
11 ماي 2018
-
08:55كين: التأهل لدوري الأبطال سيعزز من فرص توتنهام في ضم لاعبين جدد
11 ماي 2018
-
08:07قاتل بن لادن يكشف السر!
11 ماي 2018
-
08:03قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم 2018
11 ماي 2018
-
23:44الدربالي يتحدث عن التتويج ورابطة الابطال وسر محبة الجمهور( فيديو)
10 ماي 2018
-
-
23:19مطار النفيضة: وصول طائرة على متنها 25 تونسيا تم ترحيلهم من إيطاليا
10 ماي 2018
-
23:03حلاق مصري يرسم وجه محمد صلاح على رؤوس عشاقه
10 ماي 2018