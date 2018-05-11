حل غير مسبوق من “غوغل” لمواجهة إدمان الإنترنت

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أطلقت شركة غوغل سلسلة وظائف ستساعد مستخدميها على الإقلاع عن الاستخدام المفرط للإنترنت، وذلك عن طريق أدوات موجودة أصلا على الهواتف.

رئيس مجموعة غوغل، سوندار بيشاي، أشار مراراً في رغبته في الترويج لما سماه الرفاه الرقمي.

وللوصول إلى الرفاه الرقمي، ستعمل شركة البحث العملاقة على تطوير خصائص ستسمح بالحد من الوقت الذي يمضيه المستخدمون على بعض التطبيقات.

وسيزود الهاتف مستخدميه بمعلومات عن الوقت الذي أمضوه على التطبيقات وعدد التنبيهات المرسلة يوميا من كل منها لمساعدة المستخدم على قياس استهلاكه.

وسيتمكن المستخدم تالياً من برمجة الحدود الزمنية، وعلى سبيل المثال حصر مدة استخدام تطبيق معين بـ15 دقيقة.

ويرى مراقبون في هذا التطور أنه سيسمح لغوغل بجمع مزيد من المحتوى والمعلومات بالتعرف على عادات زبائنه.

وبحسب "غوغل" سيتيح الذكاء الاصطناعي تقليص الفترة التي يمضيها الشخص أمام الشاشة من خلال السماح للهاتف، بإنجاز عدد أكبر من المهام من دون تدخل المستخدم.

وشدد المسؤول عن تطوير المنتجات في غوغل على أن "الرفاه الرقمي" سيكون موضوعا طويل الأمد لنا.