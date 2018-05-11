درجات الحرارة في ارتفاع غدا السبت

تشير التوقعات الجوية ليوم غد السبت إلى أن السماء ستكون مغشاة بسحب عابرة تتكاثف تدريجيّا بعد الظهر مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعديّة بالشمال والوسط ومحليّا الجنوب.

وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س وتتقوّى نسبيّا آخر النهار قرب السواحل، كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعديّة.

ويكون البحر قليل الإضطراب، ودرجات الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 27 و 31 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات، وبين 31 و 35 درجة بالجنوب.