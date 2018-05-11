السعودية تحدد موعد السماح للنساء بقيادة سيــــارات النقل التعليمـــــي

أكد رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام السعودية، أن خطة توطين العمل على مركبات النقل التعليمي سوف تشمل كافة العاملين على مركبات النقل المدرسي والنقل الجامعي ونقل المعلمات، وسيكون ذلك على مرحلتين، الأولى تشمل جميع مناطق ومدن المملكة بدءًا من العام الدراسي القادم (1440/1439). وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل مدن الرياض، مكة المكرمة، جدة، والدمام، وستكون مطلع العام الدراسي (1441).