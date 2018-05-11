20 امرأة يقعن ضحية تحيّل باستغلال اسم بريجـيت ماكـرون

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وقعت 20 امرأة ضحية نصب موقع تجميل على الإنترنت، استغل اسم سيدة فرنسا الأولى، بريجيت ماكرون، للترويج لمستحضرات “ضد التجاعيد”، زعم أنّ زوجة الرئيس الفرنسي تستخدمها. بدأت فصول الواقعة عندما قامت مجموعة من النساء بمراسلة ماكرون؛ لإطلاعها على ما حدث معهن ووقوعهن ضحية نصب باستغلال اسمها، وهو الأمر الذي دفع محاميها الخاص للتحرك بسرعة، لإزالة تلك الصفحات واتخاذ تدابير قانونية أخرى بحق المحتالين، حسب موقع “لاديبيش” الفرنسي.
وكان الموقع المذكور نشر إعلانه مصحوبًا بصورة لبريجيت ماكرون، البالغة من العمر 65 عامًا مع عبارة: “الحل للتجاعيد الذي يمكن أنّ يغير صناعة العناية بالبشرة للأبد”.
وقعت 20 امرأة ضحية نصب موقع تجميل على الإنترنت، استغل اسم سيدة فرنسا الأولى، بريجيت ماكرون، للترويج لمستحضرات “ضد التجاعيد”، زعم أنّ زوجة الرئيس الفرنسي تستخدمها. بدأت فصول الواقعة عندما قامت مجموعة من النساء بمراسلة ماكرون؛ لإطلاعها على ما حدث معهن ووقوعهن ضحية نصب باستغلال اسمها، وهو الأمر الذي دفع محاميها الخاص للتحرك بسرعة، لإزالة تلك الصفحات واتخاذ تدابير قانونية أخرى بحق المحتالين، حسب موقع “لاديبيش” الفرنسي.
وكان الموقع المذكور نشر إعلانه مصحوبًا بصورة لبريجيت ماكرون، البالغة من العمر 65 عامًا مع عبارة: “الحل للتجاعيد الذي يمكن أنّ يغير صناعة العناية بالبشرة للأبد”.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-