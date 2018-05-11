20 امرأة يقعن ضحية تحيّل باستغلال اسم بريجـيت ماكـرون

وقعت 20 امرأة ضحية نصب موقع تجميل على الإنترنت، استغل اسم سيدة فرنسا الأولى، بريجيت ماكرون، للترويج لمستحضرات “ضد التجاعيد”، زعم أنّ زوجة الرئيس الفرنسي تستخدمها. بدأت فصول الواقعة عندما قامت مجموعة من النساء بمراسلة ماكرون؛ لإطلاعها على ما حدث معهن ووقوعهن ضحية نصب باستغلال اسمها، وهو الأمر الذي دفع محاميها الخاص للتحرك بسرعة، لإزالة تلك الصفحات واتخاذ تدابير قانونية أخرى بحق المحتالين، حسب موقع “لاديبيش” الفرنسي.

وكان الموقع المذكور نشر إعلانه مصحوبًا بصورة لبريجيت ماكرون، البالغة من العمر 65 عامًا مع عبارة: “الحل للتجاعيد الذي يمكن أنّ يغير صناعة العناية بالبشرة للأبد”.