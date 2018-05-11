عالم أزهري :تقديم سما المصري برنامجـــًا ديــنيًا في رمضان من علامات الســـــــاعة

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شنّ الداعية الإسلامي ياسر القاضي أحد علماء الأزهر الشريف، هجومًا حادًا على الفنانة الاستعراضية سما المصري، بعد إعلانها مؤخرًا عن تقديم برنامج ديني خلال شهر رمضان، مطالبًا “مؤسسات الدولة بالتصدي لمثل هذه الخطوات”.
ووصف القاضي “ما يحدث بأنه مهزلة”، معتبرًا أنه “من علامات الساعة أن يتحدث الفنانون والمغنون والراقصات في أمور الدين”، بحسب قوله.
وأضاف القاضي: “أين شيخ الأزهر والدولة والحكومة من هذه المهزلة، ولا يجب ترك الحديث في الدين لغير المختصين؟”. كما طالب القاضي البرلمان المصري بـ”إصدار تشريع لمعاقبة ومنع غير المختصين من الحديث في أمور الدين”.
شنّ الداعية الإسلامي ياسر القاضي أحد علماء الأزهر الشريف، هجومًا حادًا على الفنانة الاستعراضية سما المصري، بعد إعلانها مؤخرًا عن تقديم برنامج ديني خلال شهر رمضان، مطالبًا “مؤسسات الدولة بالتصدي لمثل هذه الخطوات”.
ووصف القاضي “ما يحدث بأنه مهزلة”، معتبرًا أنه “من علامات الساعة أن يتحدث الفنانون والمغنون والراقصات في أمور الدين”، بحسب قوله.
وأضاف القاضي: “أين شيخ الأزهر والدولة والحكومة من هذه المهزلة، ولا يجب ترك الحديث في الدين لغير المختصين؟”. كما طالب القاضي البرلمان المصري بـ”إصدار تشريع لمعاقبة ومنع غير المختصين من الحديث في أمور الدين”.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-