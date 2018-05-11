سلاح أمريكي جديد يميز الصديق من العدو

-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
تمكن الجيش الأمريكي من تطوير نظام على شكل نظارة من شأنها أن تتيح الرؤية للجنود في حالات الضباب والغبار والدخان الكثيف، فضلًا عن تمييز الصديق من العدو.
وقال مدير مشروع النظام الكولونيل كريستوفر شنايدر، “إن العدو لا يستطيع أن يرى أننا نستهدفه حتى نضغط على الزناد”، ويمكن للجنود ارتداء النظارة خلال الليل والنهار. وتعد النظارات المبتكرة جزءًا من مشروع تحديث شامل لإبقاء الجيش الأمريكي متقدمًا على المنافسين المحتملين أمثال روسيا والصين، الذين يسارعون لتجديد قواتهم الخاصة وإنهاء التقدم العسكري للولايات المتحدة على العالم وهو ما تحتفظ به منذُ عقود. وتستخدم النظارات الجديدة التكنولوجيا الحرارية للرؤية خلال الضباب والظلام، كما تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي لبث معلومات حية لكل جندي على شاشة عرض بمستوى الرأس.
تمكن الجيش الأمريكي من تطوير نظام على شكل نظارة من شأنها أن تتيح الرؤية للجنود في حالات الضباب والغبار والدخان الكثيف، فضلًا عن تمييز الصديق من العدو.
وقال مدير مشروع النظام الكولونيل كريستوفر شنايدر، “إن العدو لا يستطيع أن يرى أننا نستهدفه حتى نضغط على الزناد”، ويمكن للجنود ارتداء النظارة خلال الليل والنهار. وتعد النظارات المبتكرة جزءًا من مشروع تحديث شامل لإبقاء الجيش الأمريكي متقدمًا على المنافسين المحتملين أمثال روسيا والصين، الذين يسارعون لتجديد قواتهم الخاصة وإنهاء التقدم العسكري للولايات المتحدة على العالم وهو ما تحتفظ به منذُ عقود. وتستخدم النظارات الجديدة التكنولوجيا الحرارية للرؤية خلال الضباب والظلام، كما تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي لبث معلومات حية لكل جندي على شاشة عرض بمستوى الرأس.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-