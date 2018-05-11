سلاح أمريكي جديد يميز الصديق من العدو

تمكن الجيش الأمريكي من تطوير نظام على شكل نظارة من شأنها أن تتيح الرؤية للجنود في حالات الضباب والغبار والدخان الكثيف، فضلًا عن تمييز الصديق من العدو.

وقال مدير مشروع النظام الكولونيل كريستوفر شنايدر، “إن العدو لا يستطيع أن يرى أننا نستهدفه حتى نضغط على الزناد”، ويمكن للجنود ارتداء النظارة خلال الليل والنهار. وتعد النظارات المبتكرة جزءًا من مشروع تحديث شامل لإبقاء الجيش الأمريكي متقدمًا على المنافسين المحتملين أمثال روسيا والصين، الذين يسارعون لتجديد قواتهم الخاصة وإنهاء التقدم العسكري للولايات المتحدة على العالم وهو ما تحتفظ به منذُ عقود. وتستخدم النظارات الجديدة التكنولوجيا الحرارية للرؤية خلال الضباب والظلام، كما تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي لبث معلومات حية لكل جندي على شاشة عرض بمستوى الرأس.