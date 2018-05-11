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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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سلاح أمريكي جديد يميز الصديق من العدو
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العالمية
سلاح أمريكي جديد يميز الصديق من العدو
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

تمكن الجيش الأمريكي من تطوير نظام على شكل نظارة من شأنها أن تتيح الرؤية للجنود في حالات الضباب والغبار والدخان الكثيف، فضلًا عن تمييز الصديق من العدو.

وقال مدير مشروع النظام الكولونيل كريستوفر شنايدر، “إن العدو لا يستطيع أن يرى أننا نستهدفه حتى نضغط على الزناد”، ويمكن للجنود ارتداء النظارة خلال الليل والنهار. وتعد النظارات المبتكرة جزءًا من مشروع تحديث شامل لإبقاء الجيش الأمريكي متقدمًا على المنافسين المحتملين أمثال روسيا والصين، الذين يسارعون لتجديد قواتهم الخاصة وإنهاء التقدم العسكري للولايات المتحدة على العالم وهو ما تحتفظ به منذُ عقود. وتستخدم النظارات الجديدة التكنولوجيا الحرارية للرؤية خلال الضباب والظلام، كما تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي لبث معلومات حية لكل جندي على شاشة عرض بمستوى الرأس.

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العالمية
سلاح أمريكي جديد يميز الصديق من العدو
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

تمكن الجيش الأمريكي من تطوير نظام على شكل نظارة من شأنها أن تتيح الرؤية للجنود في حالات الضباب والغبار والدخان الكثيف، فضلًا عن تمييز الصديق من العدو.

وقال مدير مشروع النظام الكولونيل كريستوفر شنايدر، “إن العدو لا يستطيع أن يرى أننا نستهدفه حتى نضغط على الزناد”، ويمكن للجنود ارتداء النظارة خلال الليل والنهار. وتعد النظارات المبتكرة جزءًا من مشروع تحديث شامل لإبقاء الجيش الأمريكي متقدمًا على المنافسين المحتملين أمثال روسيا والصين، الذين يسارعون لتجديد قواتهم الخاصة وإنهاء التقدم العسكري للولايات المتحدة على العالم وهو ما تحتفظ به منذُ عقود. وتستخدم النظارات الجديدة التكنولوجيا الحرارية للرؤية خلال الضباب والظلام، كما تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي لبث معلومات حية لكل جندي على شاشة عرض بمستوى الرأس.

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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن بلاده تتصدى للإرهاب القادم لبلاده من قبل جيوش النظام التركي والأمريكي-...
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بإيجـــــــــــاز
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال مسؤول حكومي، إن قنبلة انفجرت في جنوب الصومال، اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل 7 جنود، في ثاني عملية من هذا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
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