حسناء روسية تتعرض لـ70 طعنة بسبب الحسد

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قتل إيليا ميتليتسكي وهو طالب سابق في كلية البحرية، حسناء تُدعى أناستاسيا كازانتسيفيا كانت تدرس في قسم الدراسات الإعلامية، في مدينة سان بطرسبرج في روسيا، بعد أن طعنها أكثر من 70 طعنة حتى الموت، ثم التقط صورة “سلفي” مع جثتها المشوهة، لغيرته الشديدة من أسلوب حياتها المترف.
وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن ميتليتسكي 20 عامًا، أرسل الصورة إلى صديقته السابقة، وكتب يهددها: “أنتِ التالية”، مما دفع بصديقته المذعورة لإبلاغ الشرطة، حيث اعتقلته سريعًا، واعترف باقترافه الجريمة.
ونفت صديقات كازانتسيفيا 20 عامًا، أن قاتلها كان صديقها، ولكنه كان مهووسًا بثرائها، حيث حضر عيد ميلادها الأخير، والذي ارتدت فيه تاجًا مرصعًا بالأحجار الثمينة.
قتل إيليا ميتليتسكي وهو طالب سابق في كلية البحرية، حسناء تُدعى أناستاسيا كازانتسيفيا كانت تدرس في قسم الدراسات الإعلامية، في مدينة سان بطرسبرج في روسيا، بعد أن طعنها أكثر من 70 طعنة حتى الموت، ثم التقط صورة “سلفي” مع جثتها المشوهة، لغيرته الشديدة من أسلوب حياتها المترف.
وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن ميتليتسكي 20 عامًا، أرسل الصورة إلى صديقته السابقة، وكتب يهددها: “أنتِ التالية”، مما دفع بصديقته المذعورة لإبلاغ الشرطة، حيث اعتقلته سريعًا، واعترف باقترافه الجريمة.
ونفت صديقات كازانتسيفيا 20 عامًا، أن قاتلها كان صديقها، ولكنه كان مهووسًا بثرائها، حيث حضر عيد ميلادها الأخير، والذي ارتدت فيه تاجًا مرصعًا بالأحجار الثمينة.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-