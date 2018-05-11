سيارة أوبر الطائــرة تحلق في السمــاء خـــــلال عامـــــــــــين

كشفت شركة سيارات الأجرة العالمية «أوبر» (UBER) النقاب عن نموذج أولي جديد لسيارات الأجرة الطائرة في مؤتمر Elevate بمدينة لوس أنغلوس الأمريكية. وعرضت الشركة نماذج تصميم سيارات «Uber Air» المصممة ما يصل إلى أربعة أشخاص في سماء المدن المزدحمة، بحسب صحيفة Express البريطانية.

وتخطط الشركة لإطلاق سيارات الأجرة الطائرة في أقل من عامين وذلك بداية عام 2020، وتأمل الشركة أن تكون السيارات الجديدة ذاتية القيادة في غضون 10 سنوات.