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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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شطحات ترامب تثير سخرية الفايسبوكيين
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الفايس بوك
شطحات ترامب تثير سخرية الفايسبوكيين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

أثارت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثل الغاء الاتفاق النووي الأمريكي الايراني وقبلها اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الاسرائيلي
وسعيه لتسليح المعلمين في المدارس وغيرها من القرارات الغريبة سخرية وتندر لدى مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك والذين ذهبوا الى حد التشكيك في سلامته العقلية.
وقد أكد سراج الدين المحسني في تدوينة له أن القرار الأخير لترامب ليس بالغريب من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي تفنن في الشعبوية واعتمد سياسة الهروب الى الأمام ثم هو سعى منذ فترة الى اتباع سياسة تشكل خروجا عن السياسة الأمريكية المتعبة منذ قرون.
وأكد رياض التوزري في تدوينة له أن ترامب اتخذ العديد من القرارات التي أثارت غضب وسخط المجتمع الدولي والتي بينت مدى عزلته وعدم اتصاله بالواقع وفي الحقيقة مثل هذه القرارات تشير الشك في سلامة قدراته العقيلة.
واعتبرت ريم الصالحي في تدوينة لها أن الرئيس الأمريكي ظاهرة صوتية فلكلورية و»شعبوية «والقرارات التي يتخذها ستكون لها تداعيات سلبية على صورة أمريكا قد تصل الى حد عزلها على المستوى الدولي.
وطالب العديد من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك المسلمين أن يبقوا متحدين من أجل التصدي لقرارات ترامب والحذر من المؤامرة الأمريكية التي تهدف الى مزيد تشتيتهم وضربهم وقد أشار عبد المجيد سويد في تدوينة له :» قراراته تجاوزت كل الخطوط الحمراء وهي تشكل استفزازا لكل العرب وعلينا أن ننسق الجهود من أجل التصدي لها كما أنه من الضروري على المجتمع الدولي أن يقف ضد المؤامرة الأمريكية الخبيثة «.
واعتبر سامي العيادي في تدوينة له أن الرئيس الأمريكي الحالي ليس بالمجنون ولكن هو في الحقيقة يطبق سياسة أمريكية ويسعى الى المحافظة على نفوذها الخارجي وحماية مصالحه كلفه ذلك ما كلفه .
في المقابل اعتبر محسن الحساني في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الرئيس الأمريكي ترامب ينفذ وعودا لأصهاره الصهاينة وغير متقيد بالمجتمع الدولي كما أنه يحمل حقدا دفينا لكل من هو شرقي مسلم وخاصة اذا كان ضعيفا أي لا يملك مقومات الردع النووي وهي حالة المماليك العربية المحتلة التي ابتدأ بتجريدها من ريعها النفطي
في حين دعا البعض الآخر من الفايسبوكيين الى محاكمته دوليا لأن الأعمال التي قام بها في حق الشعوب العربية هي بمثابة جرائم يعاقب عليها القانون .

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الفايس بوك
شطحات ترامب تثير سخرية الفايسبوكيين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

أثارت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثل الغاء الاتفاق النووي الأمريكي الايراني وقبلها اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الاسرائيلي
وسعيه لتسليح المعلمين في المدارس وغيرها من القرارات الغريبة سخرية وتندر لدى مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك والذين ذهبوا الى حد التشكيك في سلامته العقلية.
وقد أكد سراج الدين المحسني في تدوينة له أن القرار الأخير لترامب ليس بالغريب من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي تفنن في الشعبوية واعتمد سياسة الهروب الى الأمام ثم هو سعى منذ فترة الى اتباع سياسة تشكل خروجا عن السياسة الأمريكية المتعبة منذ قرون.
وأكد رياض التوزري في تدوينة له أن ترامب اتخذ العديد من القرارات التي أثارت غضب وسخط المجتمع الدولي والتي بينت مدى عزلته وعدم اتصاله بالواقع وفي الحقيقة مثل هذه القرارات تشير الشك في سلامة قدراته العقيلة.
واعتبرت ريم الصالحي في تدوينة لها أن الرئيس الأمريكي ظاهرة صوتية فلكلورية و»شعبوية «والقرارات التي يتخذها ستكون لها تداعيات سلبية على صورة أمريكا قد تصل الى حد عزلها على المستوى الدولي.
وطالب العديد من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك المسلمين أن يبقوا متحدين من أجل التصدي لقرارات ترامب والحذر من المؤامرة الأمريكية التي تهدف الى مزيد تشتيتهم وضربهم وقد أشار عبد المجيد سويد في تدوينة له :» قراراته تجاوزت كل الخطوط الحمراء وهي تشكل استفزازا لكل العرب وعلينا أن ننسق الجهود من أجل التصدي لها كما أنه من الضروري على المجتمع الدولي أن يقف ضد المؤامرة الأمريكية الخبيثة «.
واعتبر سامي العيادي في تدوينة له أن الرئيس الأمريكي الحالي ليس بالمجنون ولكن هو في الحقيقة يطبق سياسة أمريكية ويسعى الى المحافظة على نفوذها الخارجي وحماية مصالحه كلفه ذلك ما كلفه .
في المقابل اعتبر محسن الحساني في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الرئيس الأمريكي ترامب ينفذ وعودا لأصهاره الصهاينة وغير متقيد بالمجتمع الدولي كما أنه يحمل حقدا دفينا لكل من هو شرقي مسلم وخاصة اذا كان ضعيفا أي لا يملك مقومات الردع النووي وهي حالة المماليك العربية المحتلة التي ابتدأ بتجريدها من ريعها النفطي
في حين دعا البعض الآخر من الفايسبوكيين الى محاكمته دوليا لأن الأعمال التي قام بها في حق الشعوب العربية هي بمثابة جرائم يعاقب عليها القانون .

صفحة من إعداد رضا بركة
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