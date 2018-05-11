الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 11 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
فتح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 11 ماي 2018 الانتخابات البلدية: توزيع المقاعد في 349 دائرة بلدية
الفايس بوك
فتح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

تفتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك يوم الأربعاء 16 ماي 2018، في فضاء معرض المنستير الدولي بطريق خنيس وتتواصل لمدّة عشرين يوما خلال شهر رمضان بمشاركة 15 عارضا وعارضة وهو عدد قابل للارتفاع وفق ما أفادت به سهام المبروك المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير. وستتوفر في هذه النقطة اللحوم البيضاء والحمراء والحليب ومشتقاته ومواد التنظيف والمثلجات ومنتوجات التراث الغذائي التونسي وجناح لبيع الزيت النباتي المدعم تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير.

وستتوفر في هذه النقطة اللحوم البيضاء والحمراء والحليب ومشتقاته ومواد التنظيف والمثلجات ومنتوجات التراث الغذائي التونسي وجناح لبيع الزيت النباتي المدعم تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير.
وستكون اسعار المواد المعروضة اقل من الأسعار المتداولة في الأسواق والمساحات التجارية.

تقرؤون أيضا
دوّنوا على جدرانهم
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد الصواريخ التي دكت مواقع صهيونية وجاءت ردا من الجيش العربي السوري وحلفائه أتساءل لماذا خرست ألسنة دواعش...
المزيد >>
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
التلميذ : سامحني موسيو نحب نسألك أستاذ العربية :تفضل ولدي التلميذ الضمير المتصل هزو عليه والا مازال يتصل
المزيد >>
حجــز بضاعـــة مهرّبــــــــــة
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت يوم 9 ماي 2018 وحدات الحرس الوطني بولايتي صفاقس ومدنين من ضبط 3 شاحنات نقل خفيف محملة ببضاعة مهربة مختلفة...
المزيد >>
فتح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تفتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك يوم الأربعاء 16 ماي 2018، في فضاء معرض المنستير الدولي بطريق خنيس وتتواصل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الفايس بوك
فتح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

تفتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك يوم الأربعاء 16 ماي 2018، في فضاء معرض المنستير الدولي بطريق خنيس وتتواصل لمدّة عشرين يوما خلال شهر رمضان بمشاركة 15 عارضا وعارضة وهو عدد قابل للارتفاع وفق ما أفادت به سهام المبروك المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير. وستتوفر في هذه النقطة اللحوم البيضاء والحمراء والحليب ومشتقاته ومواد التنظيف والمثلجات ومنتوجات التراث الغذائي التونسي وجناح لبيع الزيت النباتي المدعم تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير.

وستتوفر في هذه النقطة اللحوم البيضاء والحمراء والحليب ومشتقاته ومواد التنظيف والمثلجات ومنتوجات التراث الغذائي التونسي وجناح لبيع الزيت النباتي المدعم تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير.
وستكون اسعار المواد المعروضة اقل من الأسعار المتداولة في الأسواق والمساحات التجارية.

تقرؤون أيضا
دوّنوا على جدرانهم
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد الصواريخ التي دكت مواقع صهيونية وجاءت ردا من الجيش العربي السوري وحلفائه أتساءل لماذا خرست ألسنة دواعش...
المزيد >>
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
التلميذ : سامحني موسيو نحب نسألك أستاذ العربية :تفضل ولدي التلميذ الضمير المتصل هزو عليه والا مازال يتصل
المزيد >>
حجــز بضاعـــة مهرّبــــــــــة
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت يوم 9 ماي 2018 وحدات الحرس الوطني بولايتي صفاقس ومدنين من ضبط 3 شاحنات نقل خفيف محملة ببضاعة مهربة مختلفة...
المزيد >>
فتح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تفتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك يوم الأربعاء 16 ماي 2018، في فضاء معرض المنستير الدولي بطريق خنيس وتتواصل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 11 ماي 2018 الانتخابات البلدية: توزيع المقاعد في 349 دائرة بلدية
﻿