فتح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك

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تفتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك يوم الأربعاء 16 ماي 2018، في فضاء معرض المنستير الدولي بطريق خنيس وتتواصل لمدّة عشرين يوما خلال شهر رمضان بمشاركة 15 عارضا وعارضة وهو عدد قابل للارتفاع وفق ما أفادت به سهام المبروك المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير. وستتوفر في هذه النقطة اللحوم البيضاء والحمراء والحليب ومشتقاته ومواد التنظيف والمثلجات ومنتوجات التراث الغذائي التونسي وجناح لبيع الزيت النباتي المدعم تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير.
وستتوفر في هذه النقطة اللحوم البيضاء والحمراء والحليب ومشتقاته ومواد التنظيف والمثلجات ومنتوجات التراث الغذائي التونسي وجناح لبيع الزيت النباتي المدعم تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير.
وستكون اسعار المواد المعروضة اقل من الأسعار المتداولة في الأسواق والمساحات التجارية.
تفتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك يوم الأربعاء 16 ماي 2018، في فضاء معرض المنستير الدولي بطريق خنيس وتتواصل لمدّة عشرين يوما خلال شهر رمضان بمشاركة 15 عارضا وعارضة وهو عدد قابل للارتفاع وفق ما أفادت به سهام المبروك المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير. وستتوفر في هذه النقطة اللحوم البيضاء والحمراء والحليب ومشتقاته ومواد التنظيف والمثلجات ومنتوجات التراث الغذائي التونسي وجناح لبيع الزيت النباتي المدعم تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير.
وستتوفر في هذه النقطة اللحوم البيضاء والحمراء والحليب ومشتقاته ومواد التنظيف والمثلجات ومنتوجات التراث الغذائي التونسي وجناح لبيع الزيت النباتي المدعم تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير.
وستكون اسعار المواد المعروضة اقل من الأسعار المتداولة في الأسواق والمساحات التجارية.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-