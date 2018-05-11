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حجــز بضاعـــة مهرّبــــــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018
تمكنت يوم 9 ماي 2018 وحدات الحرس الوطني بولايتي صفاقس ومدنين من ضبط 3 شاحنات نقل خفيف محملة ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في 3000 لتر من المحروقات، 3200 علبة سجائر، 20 لاقطا هوائيا، إطارات مطاطية.
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حجــز بضاعـــة مهرّبــــــــــة
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت يوم 9 ماي 2018 وحدات الحرس الوطني بولايتي صفاقس ومدنين من ضبط 3 شاحنات نقل خفيف محملة ببضاعة مهربة مختلفة...المزيد >>
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حجــز بضاعـــة مهرّبــــــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018
تمكنت يوم 9 ماي 2018 وحدات الحرس الوطني بولايتي صفاقس ومدنين من ضبط 3 شاحنات نقل خفيف محملة ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في 3000 لتر من المحروقات، 3200 علبة سجائر، 20 لاقطا هوائيا، إطارات مطاطية.
وقدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بــ 97 الف دينار وفق بلاغ اصدرته وزارة الداخلية.
دوّنوا على جدرانهم
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد الصواريخ التي دكت مواقع صهيونية وجاءت ردا من الجيش العربي السوري وحلفائه أتساءل لماذا خرست ألسنة دواعش...المزيد >>
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
التلميذ : سامحني موسيو نحب نسألك أستاذ العربية :تفضل ولدي التلميذ الضمير المتصل هزو عليه والا مازال يتصلالمزيد >>
حجــز بضاعـــة مهرّبــــــــــة
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت يوم 9 ماي 2018 وحدات الحرس الوطني بولايتي صفاقس ومدنين من ضبط 3 شاحنات نقل خفيف محملة ببضاعة مهربة مختلفة...المزيد >>
فتح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تفتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك يوم الأربعاء 16 ماي 2018، في فضاء معرض المنستير الدولي بطريق خنيس وتتواصل...المزيد >>
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
النوري الصلرهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة