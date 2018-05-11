نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
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20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
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20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
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19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
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19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
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19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
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19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
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18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
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18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
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18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
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-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
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-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
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16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
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النوري الصلرهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...المزيد >>
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نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018
التلميذ : سامحني موسيو نحب نسألك
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التلميذ الضمير المتصل هزو عليه والا مازال يتصل
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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد الصواريخ التي دكت مواقع صهيونية وجاءت ردا من الجيش العربي السوري وحلفائه أتساءل لماذا خرست ألسنة دواعش...المزيد >>
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
التلميذ : سامحني موسيو نحب نسألك أستاذ العربية :تفضل ولدي التلميذ الضمير المتصل هزو عليه والا مازال يتصلالمزيد >>
حجــز بضاعـــة مهرّبــــــــــة
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت يوم 9 ماي 2018 وحدات الحرس الوطني بولايتي صفاقس ومدنين من ضبط 3 شاحنات نقل خفيف محملة ببضاعة مهربة مختلفة...المزيد >>
فتح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تفتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك يوم الأربعاء 16 ماي 2018، في فضاء معرض المنستير الدولي بطريق خنيس وتتواصل...المزيد >>
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018
التلميذ : سامحني موسيو نحب نسألك
أستاذ العربية :تفضل ولدي
التلميذ الضمير المتصل هزو عليه والا مازال يتصل
دوّنوا على جدرانهم
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد الصواريخ التي دكت مواقع صهيونية وجاءت ردا من الجيش العربي السوري وحلفائه أتساءل لماذا خرست ألسنة دواعش...المزيد >>
نكتــــــــة مــــن الــ «فايسبـــوك»
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
التلميذ : سامحني موسيو نحب نسألك أستاذ العربية :تفضل ولدي التلميذ الضمير المتصل هزو عليه والا مازال يتصلالمزيد >>
حجــز بضاعـــة مهرّبــــــــــة
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت يوم 9 ماي 2018 وحدات الحرس الوطني بولايتي صفاقس ومدنين من ضبط 3 شاحنات نقل خفيف محملة ببضاعة مهربة مختلفة...المزيد >>
فتح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تفتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك يوم الأربعاء 16 ماي 2018، في فضاء معرض المنستير الدولي بطريق خنيس وتتواصل...المزيد >>
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
النوري الصلرهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة