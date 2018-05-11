دوّنوا على جدرانهم

زهير مخلوف

بعد الصواريخ التي دكت مواقع صهيونية وجاءت ردا من الجيش العربي السوري وحلفائه أتساءل لماذا خرست ألسنة دواعش الفكر والمتصهينين ؟

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محمد أحمد

من أنشأ الفكر الوهابي الداعشي هي المخابرات البريطانية، فكيف لصهاينة العرب الكلام بعد هذه الضربات الموجعة لهم، مع الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ألفة يوسف

ما افرغ حكاياتهم وما أتفهها، مشكلتهم المرأة في الجامع وتقاليد وعادات...

ماشي في بالهم ربي في الجامع، وماشي في بالهم مرأة تدنس الجامع...

ما يعرفوش اللي ربي في كل شيء، من نسمة الصباح وهي تخبّل، لصوت الكانالو، لوجيعة المحبة، لبكاء الفراق، للمرض الصعيب، لفرحة النجاح، لدموع الخسارة، لغناية، فيلم، رواية، مسرحية، عركة، دم يفيّع، زلزال يقتل الآلاف، والا مطرة تسقي الزرع وتنور الدنيا...

يحبو يحبسو ربي في كتاب، في جامع، في لبسة، في هيكل، وما فهموش اللي ربي، ما يتحبسش، هو الكل في الكل، ما فهموش اللي ربي هو الحياة...موش ها الحياة الدنيا فقط...كل الحيوات...

ما فهموش اللي هوما روح الهية في صورة بشر...ما فهموش اللي هوما، كيف تصورو انهم ينجمو يحبسو ربي، ما حبسو كان ارواحهم...

وربي يهدي...

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شادية لاغة

عوض التوجه نحو معالجة القضايا الحارقة والتي تقدم بالبلاد للأسف مازلنا ننقش مسائل تافهة .

محسن مرزوق

مع احترامنا الشديد لاستقلالية القضاء، فإننا نعبر عن تضامننا مع السيدة عبير موسي التي تمثل في قضية ذات طابع سياسي رفعت في ظروف فوضى سياسية عارمة انتهت سياقاتها منذ مدة طويلة.