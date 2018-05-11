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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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دوّنوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

زهير مخلوف
بعد الصواريخ التي دكت مواقع صهيونية وجاءت ردا من الجيش العربي السوري وحلفائه أتساءل لماذا خرست ألسنة دواعش الفكر والمتصهينين ؟
التعليقات
محمد أحمد
من أنشأ الفكر الوهابي الداعشي هي المخابرات البريطانية، فكيف لصهاينة العرب الكلام بعد هذه الضربات الموجعة لهم، مع الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألفة يوسف
ما افرغ حكاياتهم وما أتفهها، مشكلتهم المرأة في الجامع وتقاليد وعادات...
ماشي في بالهم ربي في الجامع، وماشي في بالهم مرأة تدنس الجامع...
ما يعرفوش اللي ربي في كل شيء، من نسمة الصباح وهي تخبّل، لصوت الكانالو، لوجيعة المحبة، لبكاء الفراق، للمرض الصعيب، لفرحة النجاح، لدموع الخسارة، لغناية، فيلم، رواية، مسرحية، عركة، دم يفيّع، زلزال يقتل الآلاف، والا مطرة تسقي الزرع وتنور الدنيا...
يحبو يحبسو ربي في كتاب، في جامع، في لبسة، في هيكل، وما فهموش اللي ربي، ما يتحبسش، هو الكل في الكل، ما فهموش اللي ربي هو الحياة...موش ها الحياة الدنيا فقط...كل الحيوات...
ما فهموش اللي هوما روح الهية في صورة بشر...ما فهموش اللي هوما، كيف تصورو انهم ينجمو يحبسو ربي، ما حبسو كان ارواحهم...
وربي يهدي...
التعليقات
شادية لاغة
عوض التوجه نحو معالجة القضايا الحارقة والتي تقدم بالبلاد للأسف مازلنا ننقش مسائل تافهة .
محسن مرزوق
مع احترامنا الشديد لاستقلالية القضاء، فإننا نعبر عن تضامننا مع السيدة عبير موسي التي تمثل في قضية ذات طابع سياسي رفعت في ظروف فوضى سياسية عارمة انتهت سياقاتها منذ مدة طويلة.

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الفايس بوك
دوّنوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

زهير مخلوف
بعد الصواريخ التي دكت مواقع صهيونية وجاءت ردا من الجيش العربي السوري وحلفائه أتساءل لماذا خرست ألسنة دواعش الفكر والمتصهينين ؟
التعليقات
محمد أحمد
من أنشأ الفكر الوهابي الداعشي هي المخابرات البريطانية، فكيف لصهاينة العرب الكلام بعد هذه الضربات الموجعة لهم، مع الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألفة يوسف
ما افرغ حكاياتهم وما أتفهها، مشكلتهم المرأة في الجامع وتقاليد وعادات...
ماشي في بالهم ربي في الجامع، وماشي في بالهم مرأة تدنس الجامع...
ما يعرفوش اللي ربي في كل شيء، من نسمة الصباح وهي تخبّل، لصوت الكانالو، لوجيعة المحبة، لبكاء الفراق، للمرض الصعيب، لفرحة النجاح، لدموع الخسارة، لغناية، فيلم، رواية، مسرحية، عركة، دم يفيّع، زلزال يقتل الآلاف، والا مطرة تسقي الزرع وتنور الدنيا...
يحبو يحبسو ربي في كتاب، في جامع، في لبسة، في هيكل، وما فهموش اللي ربي، ما يتحبسش، هو الكل في الكل، ما فهموش اللي ربي هو الحياة...موش ها الحياة الدنيا فقط...كل الحيوات...
ما فهموش اللي هوما روح الهية في صورة بشر...ما فهموش اللي هوما، كيف تصورو انهم ينجمو يحبسو ربي، ما حبسو كان ارواحهم...
وربي يهدي...
التعليقات
شادية لاغة
عوض التوجه نحو معالجة القضايا الحارقة والتي تقدم بالبلاد للأسف مازلنا ننقش مسائل تافهة .
محسن مرزوق
مع احترامنا الشديد لاستقلالية القضاء، فإننا نعبر عن تضامننا مع السيدة عبير موسي التي تمثل في قضية ذات طابع سياسي رفعت في ظروف فوضى سياسية عارمة انتهت سياقاتها منذ مدة طويلة.

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دوّنوا على جدرانهم
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فتح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
تفتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك يوم الأربعاء 16 ماي 2018، في فضاء معرض المنستير الدولي بطريق خنيس وتتواصل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
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