دوّنوا على جدرانهم

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زهير مخلوف
بعد الصواريخ التي دكت مواقع صهيونية وجاءت ردا من الجيش العربي السوري وحلفائه أتساءل لماذا خرست ألسنة دواعش الفكر والمتصهينين ؟
التعليقات
محمد أحمد
من أنشأ الفكر الوهابي الداعشي هي المخابرات البريطانية، فكيف لصهاينة العرب الكلام بعد هذه الضربات الموجعة لهم، مع الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألفة يوسف
ما افرغ حكاياتهم وما أتفهها، مشكلتهم المرأة في الجامع وتقاليد وعادات...
ماشي في بالهم ربي في الجامع، وماشي في بالهم مرأة تدنس الجامع...
ما يعرفوش اللي ربي في كل شيء، من نسمة الصباح وهي تخبّل، لصوت الكانالو، لوجيعة المحبة، لبكاء الفراق، للمرض الصعيب، لفرحة النجاح، لدموع الخسارة، لغناية، فيلم، رواية، مسرحية، عركة، دم يفيّع، زلزال يقتل الآلاف، والا مطرة تسقي الزرع وتنور الدنيا...
يحبو يحبسو ربي في كتاب، في جامع، في لبسة، في هيكل، وما فهموش اللي ربي، ما يتحبسش، هو الكل في الكل، ما فهموش اللي ربي هو الحياة...موش ها الحياة الدنيا فقط...كل الحيوات...
ما فهموش اللي هوما روح الهية في صورة بشر...ما فهموش اللي هوما، كيف تصورو انهم ينجمو يحبسو ربي، ما حبسو كان ارواحهم...
وربي يهدي...
التعليقات
شادية لاغة
عوض التوجه نحو معالجة القضايا الحارقة والتي تقدم بالبلاد للأسف مازلنا ننقش مسائل تافهة .
محسن مرزوق
مع احترامنا الشديد لاستقلالية القضاء، فإننا نعبر عن تضامننا مع السيدة عبير موسي التي تمثل في قضية ذات طابع سياسي رفعت في ظروف فوضى سياسية عارمة انتهت سياقاتها منذ مدة طويلة.
زهير مخلوف
بعد الصواريخ التي دكت مواقع صهيونية وجاءت ردا من الجيش العربي السوري وحلفائه أتساءل لماذا خرست ألسنة دواعش الفكر والمتصهينين ؟
التعليقات
محمد أحمد
من أنشأ الفكر الوهابي الداعشي هي المخابرات البريطانية، فكيف لصهاينة العرب الكلام بعد هذه الضربات الموجعة لهم، مع الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألفة يوسف
ما افرغ حكاياتهم وما أتفهها، مشكلتهم المرأة في الجامع وتقاليد وعادات...
ماشي في بالهم ربي في الجامع، وماشي في بالهم مرأة تدنس الجامع...
ما يعرفوش اللي ربي في كل شيء، من نسمة الصباح وهي تخبّل، لصوت الكانالو، لوجيعة المحبة، لبكاء الفراق، للمرض الصعيب، لفرحة النجاح، لدموع الخسارة، لغناية، فيلم، رواية، مسرحية، عركة، دم يفيّع، زلزال يقتل الآلاف، والا مطرة تسقي الزرع وتنور الدنيا...
يحبو يحبسو ربي في كتاب، في جامع، في لبسة، في هيكل، وما فهموش اللي ربي، ما يتحبسش، هو الكل في الكل، ما فهموش اللي ربي هو الحياة...موش ها الحياة الدنيا فقط...كل الحيوات...
ما فهموش اللي هوما روح الهية في صورة بشر...ما فهموش اللي هوما، كيف تصورو انهم ينجمو يحبسو ربي، ما حبسو كان ارواحهم...
وربي يهدي...
التعليقات
شادية لاغة
عوض التوجه نحو معالجة القضايا الحارقة والتي تقدم بالبلاد للأسف مازلنا ننقش مسائل تافهة .
محسن مرزوق
مع احترامنا الشديد لاستقلالية القضاء، فإننا نعبر عن تضامننا مع السيدة عبير موسي التي تمثل في قضية ذات طابع سياسي رفعت في ظروف فوضى سياسية عارمة انتهت سياقاتها منذ مدة طويلة.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-