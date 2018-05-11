أطفال غزة يطالبون المجتمع الدولي برفع الحصار الصهيوني

القدس المحتلة ـ (وكالات)

نظمت في غزة امس مسيرة شارك فيها أطفال فلسطينيون للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 11 عاما. ووجه الأطفال المشاركون خلال تجمعهم أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالبوا فيها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والسريع لرفع الحصار عن قطاع غزة وحمايتهم من بطش الاحتلال الإسرائيلي. كما طالبوا بتجريم الاحتلال الإسرائيلي وإدانته على ما ارتكبه من جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة خلال الاعتداءات المتتالية التي نفذها مؤكدين أن أطفال فلسطين يستحقون التضامن لحماية كرامتهم من خلال توفير المساعدات وعدم تعطيل التعليم للأطفال والرعاية الصحية لأفراد عائلاتهم.