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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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أطفال غزة يطالبون المجتمع الدولي برفع الحصار الصهيوني
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العالمية
أطفال غزة يطالبون المجتمع الدولي برفع الحصار الصهيوني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

القدس المحتلة ـ (وكالات)

نظمت في غزة امس مسيرة شارك فيها أطفال فلسطينيون للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 11 عاما. ووجه الأطفال المشاركون خلال تجمعهم أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالبوا فيها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والسريع لرفع الحصار عن قطاع غزة وحمايتهم من بطش الاحتلال الإسرائيلي. كما طالبوا بتجريم الاحتلال الإسرائيلي وإدانته على ما ارتكبه من جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة خلال الاعتداءات المتتالية التي نفذها مؤكدين أن أطفال فلسطين يستحقون التضامن لحماية كرامتهم من خلال توفير المساعدات وعدم تعطيل التعليم للأطفال والرعاية الصحية لأفراد عائلاتهم.

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العالمية
أطفال غزة يطالبون المجتمع الدولي برفع الحصار الصهيوني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

القدس المحتلة ـ (وكالات)

نظمت في غزة امس مسيرة شارك فيها أطفال فلسطينيون للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 11 عاما. ووجه الأطفال المشاركون خلال تجمعهم أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالبوا فيها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والسريع لرفع الحصار عن قطاع غزة وحمايتهم من بطش الاحتلال الإسرائيلي. كما طالبوا بتجريم الاحتلال الإسرائيلي وإدانته على ما ارتكبه من جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة خلال الاعتداءات المتتالية التي نفذها مؤكدين أن أطفال فلسطين يستحقون التضامن لحماية كرامتهم من خلال توفير المساعدات وعدم تعطيل التعليم للأطفال والرعاية الصحية لأفراد عائلاتهم.

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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن بلاده تتصدى للإرهاب القادم لبلاده من قبل جيوش النظام التركي والأمريكي-...
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بإيجـــــــــــاز
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال مسؤول حكومي، إن قنبلة انفجرت في جنوب الصومال، اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل 7 جنود، في ثاني عملية من هذا...
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