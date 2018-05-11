أطفال غزة يطالبون المجتمع الدولي برفع الحصار الصهيوني

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القدس المحتلة ـ (وكالات)
نظمت في غزة امس مسيرة شارك فيها أطفال فلسطينيون للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 11 عاما. ووجه الأطفال المشاركون خلال تجمعهم أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالبوا فيها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والسريع لرفع الحصار عن قطاع غزة وحمايتهم من بطش الاحتلال الإسرائيلي. كما طالبوا بتجريم الاحتلال الإسرائيلي وإدانته على ما ارتكبه من جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة خلال الاعتداءات المتتالية التي نفذها مؤكدين أن أطفال فلسطين يستحقون التضامن لحماية كرامتهم من خلال توفير المساعدات وعدم تعطيل التعليم للأطفال والرعاية الصحية لأفراد عائلاتهم.
القدس المحتلة ـ (وكالات)
نظمت في غزة امس مسيرة شارك فيها أطفال فلسطينيون للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 11 عاما. ووجه الأطفال المشاركون خلال تجمعهم أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالبوا فيها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والسريع لرفع الحصار عن قطاع غزة وحمايتهم من بطش الاحتلال الإسرائيلي. كما طالبوا بتجريم الاحتلال الإسرائيلي وإدانته على ما ارتكبه من جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة خلال الاعتداءات المتتالية التي نفذها مؤكدين أن أطفال فلسطين يستحقون التضامن لحماية كرامتهم من خلال توفير المساعدات وعدم تعطيل التعليم للأطفال والرعاية الصحية لأفراد عائلاتهم.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-