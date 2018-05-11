بعد قصف الجولان:إلغاء مئات الحجوزات في الفنادق الصهيونية شمال فلسطين

القدس المحتلة (وكالات»

على إثر التطورات الأخيرة، أفاد إعلام العدو أنه تم إلغاء مئات الحجوزات في الفنادق الصهيونية شمال فلسطين المحتلة. واعترف العدو بعد ساعة من الضربة الصاروخية بأن كل مواقعه الحساسة في الجولان قد ضربت. وعلم أن القبة الحديدية في الجولان فشلت في التصدي للصواريخ. وسجل ارتباك واضح في وسائل الاعلام الصهيونية التي ذكر بعضها بانعقاد المجلس الوزاري المصغر « الكابينيت» فيما نفت وسائل أخرى اي نية لانعقاد المجلس، لا يوجد اجتماع «للكابينت « المجلس الوزاري المصغر بل اجتماع لقيادة المنطقة الشمالية للعدو لمتابعة الاوضاع الميدانية ليتبين أن هناك اجتماعاً لقيادة المنطقة الشمالية للعدو لمتابعة الاوضاع الميدانية.