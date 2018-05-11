بعد قصف الجولان:إلغاء مئات الحجوزات في الفنادق الصهيونية شمال فلسطين

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القدس المحتلة (وكالات»
على إثر التطورات الأخيرة، أفاد إعلام العدو أنه تم إلغاء مئات الحجوزات في الفنادق الصهيونية شمال فلسطين المحتلة. واعترف العدو بعد ساعة من الضربة الصاروخية بأن كل مواقعه الحساسة في الجولان قد ضربت. وعلم أن القبة الحديدية في الجولان فشلت في التصدي للصواريخ. وسجل ارتباك واضح في وسائل الاعلام الصهيونية التي ذكر بعضها بانعقاد المجلس الوزاري المصغر « الكابينيت» فيما نفت وسائل أخرى اي نية لانعقاد المجلس، لا يوجد اجتماع «للكابينت « المجلس الوزاري المصغر بل اجتماع لقيادة المنطقة الشمالية للعدو لمتابعة الاوضاع الميدانية ليتبين أن هناك اجتماعاً لقيادة المنطقة الشمالية للعدو لمتابعة الاوضاع الميدانية.
القدس المحتلة (وكالات»
على إثر التطورات الأخيرة، أفاد إعلام العدو أنه تم إلغاء مئات الحجوزات في الفنادق الصهيونية شمال فلسطين المحتلة. واعترف العدو بعد ساعة من الضربة الصاروخية بأن كل مواقعه الحساسة في الجولان قد ضربت. وعلم أن القبة الحديدية في الجولان فشلت في التصدي للصواريخ. وسجل ارتباك واضح في وسائل الاعلام الصهيونية التي ذكر بعضها بانعقاد المجلس الوزاري المصغر « الكابينيت» فيما نفت وسائل أخرى اي نية لانعقاد المجلس، لا يوجد اجتماع «للكابينت « المجلس الوزاري المصغر بل اجتماع لقيادة المنطقة الشمالية للعدو لمتابعة الاوضاع الميدانية ليتبين أن هناك اجتماعاً لقيادة المنطقة الشمالية للعدو لمتابعة الاوضاع الميدانية.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-