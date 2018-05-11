في مناطق متفرقة من البلاد:الجيش الجزائري يدمّر أوكارا وأسلحة للإرهابيين

الجزائر ـ (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية امس تدمير أوكار وأسلحة وذخيرة للإرهابيين في عدد من مناطق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: “في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط منفصلة في كل من تبسة وباتنة وسكيكدة والمدية دمرت وكشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي امس 12 مخبأ للإرهابيين و23 قنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير ومواد غذائية وأغراضا أخرى”.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت في وقت سابق مقتل إرهابي إثر عملية للجيش الجزائري في ولاية سكيكدة وتدمير أربعة مخابئ للإرهابيين في ولايتي بومرداس وباتنة واعتقال عدد من الإرهابيين داخل منطقة عين مناس الحدودية مع ليبيا ومالي والنيجر.

وينفّذ الجيش الجزائري بين الفينة والأخرى عمليات عسكرية ضد بؤر أو فلول إرهابية في أراضيه.

وفي سياق متصل أصيب ضابط سام في الجيش الجزائري مساء أمس الاول بجروح جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة العقلة في ولاية تبسة على الحدود التونسية.