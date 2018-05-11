في مناطق متفرقة من البلاد:الجيش الجزائري يدمّر أوكارا وأسلحة للإرهابيين

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الجزائر ـ (وكالات)
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية امس تدمير أوكار وأسلحة وذخيرة للإرهابيين في عدد من مناطق البلاد.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: “في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط منفصلة في كل من تبسة وباتنة وسكيكدة والمدية دمرت وكشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي امس 12 مخبأ للإرهابيين و23 قنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير ومواد غذائية وأغراضا أخرى”.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت في وقت سابق مقتل إرهابي إثر عملية للجيش الجزائري في ولاية سكيكدة وتدمير أربعة مخابئ للإرهابيين في ولايتي بومرداس وباتنة واعتقال عدد من الإرهابيين داخل منطقة عين مناس الحدودية مع ليبيا ومالي والنيجر.
وينفّذ الجيش الجزائري بين الفينة والأخرى عمليات عسكرية ضد بؤر أو فلول إرهابية في أراضيه.
وفي سياق متصل أصيب ضابط سام في الجيش الجزائري مساء أمس الاول بجروح جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة العقلة في ولاية تبسة على الحدود التونسية.
الجزائر ـ (وكالات)
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية امس تدمير أوكار وأسلحة وذخيرة للإرهابيين في عدد من مناطق البلاد.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: “في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط منفصلة في كل من تبسة وباتنة وسكيكدة والمدية دمرت وكشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي امس 12 مخبأ للإرهابيين و23 قنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير ومواد غذائية وأغراضا أخرى”.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت في وقت سابق مقتل إرهابي إثر عملية للجيش الجزائري في ولاية سكيكدة وتدمير أربعة مخابئ للإرهابيين في ولايتي بومرداس وباتنة واعتقال عدد من الإرهابيين داخل منطقة عين مناس الحدودية مع ليبيا ومالي والنيجر.
وينفّذ الجيش الجزائري بين الفينة والأخرى عمليات عسكرية ضد بؤر أو فلول إرهابية في أراضيه.
وفي سياق متصل أصيب ضابط سام في الجيش الجزائري مساء أمس الاول بجروح جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة العقلة في ولاية تبسة على الحدود التونسية.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-