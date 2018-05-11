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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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ليبيا:معارك درنة تحتدم.. وقتلى في صفوف الارهابيين
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العالمية
ليبيا:معارك درنة تحتدم.. وقتلى في صفوف الارهابيين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

احتدمت المعارك امس في مدينة درنة الليبية بعد يومين من اعلان قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن انطلاق عملية ضخمة لتحريرها وتمكنت امس المقاتلات الليبية من تصفية عدد من الارهابيين وتحرير جزء من المدينة .

طرابلس ـ (وكالات)
ونفذ سلاح الجو الليبي، امس الخميس، غارات جوية على مواقع هامة للمتطرفين في مدينة درنة بمنطقة ﻋﺰﻳﺰ بالتزامن مع عملية عسكرية ارضية نتج عنها قتل 7 إرهابيين.
وقال المنسق الاعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبرة «إن سلاح الجو قصف موقعا للخوارج ﻓﻲ ﻛﺴﺎرة ﺳﺎﺳﻲ بمنطقة ﻋﺰﻳﺰ بالتزامن مع عملية أرضية نتج عنها قتل 7 إرهابيين وتدمير 6 آﻟﻴﺎت وضبط 3 ﻣﺪاﻓﻊ ﻫﺎون». وأضاف «أن العملية أسفرت عن ﺣﺮق بابة وﻓﺮار ﻣﻦ ﺗﺒقى من العناصر الإرهابية إلى داﺧﻞ المدينة، وإلقاء القبض على إرهابي تونسي يكنى أبو علي التونسي خلف مزرعة زيدان التى تتمركز بها الجماعات الإرهابية بدرنة الواقعة بين طريق الاردام والحيلة»، مشيرا إلى قتل قوات الجيش لثلاثة إرهابيين آخرين من جنسيات مختلفة. ودعا المنسق الاعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبرة أهالي مدينة درنة إلى القيام بانتفاضة ضد الإرهابيين، لكي يتمكن الجيش من التعامل معهم دون أن يمس المدنيين.
وأعلنت غرفة عملية الكرامة استعادة قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر السيطرة على أجزاء واسعة من درنة شرقي البلاد، وهذا بعد انطلاق عملية عسكرية لاستعادة المدينة من قبضة المسلحين.

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العالمية
ليبيا:معارك درنة تحتدم.. وقتلى في صفوف الارهابيين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

احتدمت المعارك امس في مدينة درنة الليبية بعد يومين من اعلان قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن انطلاق عملية ضخمة لتحريرها وتمكنت امس المقاتلات الليبية من تصفية عدد من الارهابيين وتحرير جزء من المدينة .

طرابلس ـ (وكالات)
ونفذ سلاح الجو الليبي، امس الخميس، غارات جوية على مواقع هامة للمتطرفين في مدينة درنة بمنطقة ﻋﺰﻳﺰ بالتزامن مع عملية عسكرية ارضية نتج عنها قتل 7 إرهابيين.
وقال المنسق الاعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبرة «إن سلاح الجو قصف موقعا للخوارج ﻓﻲ ﻛﺴﺎرة ﺳﺎﺳﻲ بمنطقة ﻋﺰﻳﺰ بالتزامن مع عملية أرضية نتج عنها قتل 7 إرهابيين وتدمير 6 آﻟﻴﺎت وضبط 3 ﻣﺪاﻓﻊ ﻫﺎون». وأضاف «أن العملية أسفرت عن ﺣﺮق بابة وﻓﺮار ﻣﻦ ﺗﺒقى من العناصر الإرهابية إلى داﺧﻞ المدينة، وإلقاء القبض على إرهابي تونسي يكنى أبو علي التونسي خلف مزرعة زيدان التى تتمركز بها الجماعات الإرهابية بدرنة الواقعة بين طريق الاردام والحيلة»، مشيرا إلى قتل قوات الجيش لثلاثة إرهابيين آخرين من جنسيات مختلفة. ودعا المنسق الاعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبرة أهالي مدينة درنة إلى القيام بانتفاضة ضد الإرهابيين، لكي يتمكن الجيش من التعامل معهم دون أن يمس المدنيين.
وأعلنت غرفة عملية الكرامة استعادة قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر السيطرة على أجزاء واسعة من درنة شرقي البلاد، وهذا بعد انطلاق عملية عسكرية لاستعادة المدينة من قبضة المسلحين.

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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال مسؤول حكومي، إن قنبلة انفجرت في جنوب الصومال، اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل 7 جنود، في ثاني عملية من هذا...
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النوري الصل
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