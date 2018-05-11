ليبيا:معارك درنة تحتدم.. وقتلى في صفوف الارهابيين

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احتدمت المعارك امس في مدينة درنة الليبية بعد يومين من اعلان قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن انطلاق عملية ضخمة لتحريرها وتمكنت امس المقاتلات الليبية من تصفية عدد من الارهابيين وتحرير جزء من المدينة .
طرابلس ـ (وكالات)
ونفذ سلاح الجو الليبي، امس الخميس، غارات جوية على مواقع هامة للمتطرفين في مدينة درنة بمنطقة ﻋﺰﻳﺰ بالتزامن مع عملية عسكرية ارضية نتج عنها قتل 7 إرهابيين.
وقال المنسق الاعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبرة «إن سلاح الجو قصف موقعا للخوارج ﻓﻲ ﻛﺴﺎرة ﺳﺎﺳﻲ بمنطقة ﻋﺰﻳﺰ بالتزامن مع عملية أرضية نتج عنها قتل 7 إرهابيين وتدمير 6 آﻟﻴﺎت وضبط 3 ﻣﺪاﻓﻊ ﻫﺎون». وأضاف «أن العملية أسفرت عن ﺣﺮق بابة وﻓﺮار ﻣﻦ ﺗﺒقى من العناصر الإرهابية إلى داﺧﻞ المدينة، وإلقاء القبض على إرهابي تونسي يكنى أبو علي التونسي خلف مزرعة زيدان التى تتمركز بها الجماعات الإرهابية بدرنة الواقعة بين طريق الاردام والحيلة»، مشيرا إلى قتل قوات الجيش لثلاثة إرهابيين آخرين من جنسيات مختلفة. ودعا المنسق الاعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبرة أهالي مدينة درنة إلى القيام بانتفاضة ضد الإرهابيين، لكي يتمكن الجيش من التعامل معهم دون أن يمس المدنيين.
وأعلنت غرفة عملية الكرامة استعادة قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر السيطرة على أجزاء واسعة من درنة شرقي البلاد، وهذا بعد انطلاق عملية عسكرية لاستعادة المدينة من قبضة المسلحين.
احتدمت المعارك امس في مدينة درنة الليبية بعد يومين من اعلان قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن انطلاق عملية ضخمة لتحريرها وتمكنت امس المقاتلات الليبية من تصفية عدد من الارهابيين وتحرير جزء من المدينة .
طرابلس ـ (وكالات)
ونفذ سلاح الجو الليبي، امس الخميس، غارات جوية على مواقع هامة للمتطرفين في مدينة درنة بمنطقة ﻋﺰﻳﺰ بالتزامن مع عملية عسكرية ارضية نتج عنها قتل 7 إرهابيين.
وقال المنسق الاعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبرة «إن سلاح الجو قصف موقعا للخوارج ﻓﻲ ﻛﺴﺎرة ﺳﺎﺳﻲ بمنطقة ﻋﺰﻳﺰ بالتزامن مع عملية أرضية نتج عنها قتل 7 إرهابيين وتدمير 6 آﻟﻴﺎت وضبط 3 ﻣﺪاﻓﻊ ﻫﺎون». وأضاف «أن العملية أسفرت عن ﺣﺮق بابة وﻓﺮار ﻣﻦ ﺗﺒقى من العناصر الإرهابية إلى داﺧﻞ المدينة، وإلقاء القبض على إرهابي تونسي يكنى أبو علي التونسي خلف مزرعة زيدان التى تتمركز بها الجماعات الإرهابية بدرنة الواقعة بين طريق الاردام والحيلة»، مشيرا إلى قتل قوات الجيش لثلاثة إرهابيين آخرين من جنسيات مختلفة. ودعا المنسق الاعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبرة أهالي مدينة درنة إلى القيام بانتفاضة ضد الإرهابيين، لكي يتمكن الجيش من التعامل معهم دون أن يمس المدنيين.
وأعلنت غرفة عملية الكرامة استعادة قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر السيطرة على أجزاء واسعة من درنة شرقي البلاد، وهذا بعد انطلاق عملية عسكرية لاستعادة المدينة من قبضة المسلحين.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-