بإيجـــــــــــاز

مقتل 7 جنود في الصومال

قال مسؤول حكومي، إن قنبلة انفجرت في جنوب الصومال، اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل 7 جنود، في ثاني عملية من هذا النوع خلال يومين.

مهاجمة مسجد

في جنوب أفريقيا

هاجم مسلحون امس مجهولون مسجدا بالقرب من مدينة ديربان في جنوب أفريقيا، وحاولوا نحر ثلاثة أشخاص، مما أسفر عن وفاة أحدهم.

اغتيال ديبلوماسي نيجيري في السودان

قال مصدران أمنيان، إنه جرى العثور على دبلوماسي نيجيري مقتولًا في منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم، امس الخميس.

صفارات الإنذار تدوي في الرياض

أطلق الدفاع المدني السعودي اليوم الخميس، صفارات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظتي الخرج والدرعية والمنطقة الشرقية، بهدف تجربتها.

مقتل العشرات في كينيا

لقي 38 شخصا على الأقل، مصرعهم بسبب انهيار سد باتل الخاص، في سولاي بدائرة ناكورو جنوبي كينيا، مساء أمس الاول، أدى إلى جرف عشرات المنازل، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية.

المانيا تلتزم بالاتفاق النووي

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي امس مع الرئيس الإيراني حسن روحاني التزام بلادها بالاتفاق حول برنامج طهران النووي.

ترومب يشكر كيم جونغ أون

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، عن شكره لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على أمره بالإفراج عن 3 مواطنين من الولايات المتحدة، واعتبر هذه الخطوة بادرة حسن نية.