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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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رهانات... ما بعد الانتخابات
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العالمية
بإيجـــــــــــاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

مقتل 7 جنود في الصومال
قال مسؤول حكومي، إن قنبلة انفجرت في جنوب الصومال، اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل 7 جنود، في ثاني عملية من هذا النوع خلال يومين.
مهاجمة مسجد
في جنوب أفريقيا
هاجم مسلحون امس مجهولون مسجدا بالقرب من مدينة ديربان في جنوب أفريقيا، وحاولوا نحر ثلاثة أشخاص، مما أسفر عن وفاة أحدهم.
اغتيال ديبلوماسي نيجيري في السودان
قال مصدران أمنيان، إنه جرى العثور على دبلوماسي نيجيري مقتولًا في منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم، امس الخميس.
صفارات الإنذار تدوي في الرياض
أطلق الدفاع المدني السعودي اليوم الخميس، صفارات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظتي الخرج والدرعية والمنطقة الشرقية، بهدف تجربتها.
مقتل العشرات في كينيا
لقي 38 شخصا على الأقل، مصرعهم بسبب انهيار سد باتل الخاص، في سولاي بدائرة ناكورو جنوبي كينيا، مساء أمس الاول، أدى إلى جرف عشرات المنازل، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية.
المانيا تلتزم بالاتفاق النووي
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي امس مع الرئيس الإيراني حسن روحاني التزام بلادها بالاتفاق حول برنامج طهران النووي.
ترومب يشكر كيم جونغ أون
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، عن شكره لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على أمره بالإفراج عن 3 مواطنين من الولايات المتحدة، واعتبر هذه الخطوة بادرة حسن نية.

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بإيجـــــــــــاز
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال مسؤول حكومي، إن قنبلة انفجرت في جنوب الصومال، اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل 7 جنود، في ثاني عملية من هذا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
بإيجـــــــــــاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

مقتل 7 جنود في الصومال
قال مسؤول حكومي، إن قنبلة انفجرت في جنوب الصومال، اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل 7 جنود، في ثاني عملية من هذا النوع خلال يومين.
مهاجمة مسجد
في جنوب أفريقيا
هاجم مسلحون امس مجهولون مسجدا بالقرب من مدينة ديربان في جنوب أفريقيا، وحاولوا نحر ثلاثة أشخاص، مما أسفر عن وفاة أحدهم.
اغتيال ديبلوماسي نيجيري في السودان
قال مصدران أمنيان، إنه جرى العثور على دبلوماسي نيجيري مقتولًا في منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم، امس الخميس.
صفارات الإنذار تدوي في الرياض
أطلق الدفاع المدني السعودي اليوم الخميس، صفارات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظتي الخرج والدرعية والمنطقة الشرقية، بهدف تجربتها.
مقتل العشرات في كينيا
لقي 38 شخصا على الأقل، مصرعهم بسبب انهيار سد باتل الخاص، في سولاي بدائرة ناكورو جنوبي كينيا، مساء أمس الاول، أدى إلى جرف عشرات المنازل، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية.
المانيا تلتزم بالاتفاق النووي
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي امس مع الرئيس الإيراني حسن روحاني التزام بلادها بالاتفاق حول برنامج طهران النووي.
ترومب يشكر كيم جونغ أون
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، عن شكره لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على أمره بالإفراج عن 3 مواطنين من الولايات المتحدة، واعتبر هذه الخطوة بادرة حسن نية.

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مستوطنو الجولان في الملاجئ... والرعب يكتسح تل أبيب:إيران تدكّ الصهاينة بالصواريخ... من سوريا
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
اطلقت ايران قرابة 20 صاروخا استهدفت مجمعات عسكرية اسرائيلية أساسية في الجولان المحتل فيما ردت اسرائيل على...
المزيد >>
مع من اصطفّت دول العالـم ؟
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
أثار تبادل إيران وإسرائيل ضربات صاروخية في سوريا ردود فعل متباينة لدى المجتمع الدولي، وإن كان التعبير عن...
المزيد >>
بشار الأسد يتهم 5 دول بمحاولة تخريب سوريا
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن بلاده تتصدى للإرهاب القادم لبلاده من قبل جيوش النظام التركي والأمريكي-...
المزيد >>
بإيجـــــــــــاز
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال مسؤول حكومي، إن قنبلة انفجرت في جنوب الصومال، اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل 7 جنود، في ثاني عملية من هذا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
المزيد >>
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