بإيجـــــــــــاز

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20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
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19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
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19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
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19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
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18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
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18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
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18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
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18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
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17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
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17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
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16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
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16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
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15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
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مقتل 7 جنود في الصومال
قال مسؤول حكومي، إن قنبلة انفجرت في جنوب الصومال، اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل 7 جنود، في ثاني عملية من هذا النوع خلال يومين.
مهاجمة مسجد
في جنوب أفريقيا
هاجم مسلحون امس مجهولون مسجدا بالقرب من مدينة ديربان في جنوب أفريقيا، وحاولوا نحر ثلاثة أشخاص، مما أسفر عن وفاة أحدهم.
اغتيال ديبلوماسي نيجيري في السودان
قال مصدران أمنيان، إنه جرى العثور على دبلوماسي نيجيري مقتولًا في منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم، امس الخميس.
صفارات الإنذار تدوي في الرياض
أطلق الدفاع المدني السعودي اليوم الخميس، صفارات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظتي الخرج والدرعية والمنطقة الشرقية، بهدف تجربتها.
مقتل العشرات في كينيا
لقي 38 شخصا على الأقل، مصرعهم بسبب انهيار سد باتل الخاص، في سولاي بدائرة ناكورو جنوبي كينيا، مساء أمس الاول، أدى إلى جرف عشرات المنازل، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية.
المانيا تلتزم بالاتفاق النووي
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي امس مع الرئيس الإيراني حسن روحاني التزام بلادها بالاتفاق حول برنامج طهران النووي.
ترومب يشكر كيم جونغ أون
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، عن شكره لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على أمره بالإفراج عن 3 مواطنين من الولايات المتحدة، واعتبر هذه الخطوة بادرة حسن نية.
مقتل 7 جنود في الصومال
قال مسؤول حكومي، إن قنبلة انفجرت في جنوب الصومال، اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل 7 جنود، في ثاني عملية من هذا النوع خلال يومين.
مهاجمة مسجد
في جنوب أفريقيا
هاجم مسلحون امس مجهولون مسجدا بالقرب من مدينة ديربان في جنوب أفريقيا، وحاولوا نحر ثلاثة أشخاص، مما أسفر عن وفاة أحدهم.
اغتيال ديبلوماسي نيجيري في السودان
قال مصدران أمنيان، إنه جرى العثور على دبلوماسي نيجيري مقتولًا في منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم، امس الخميس.
صفارات الإنذار تدوي في الرياض
أطلق الدفاع المدني السعودي اليوم الخميس، صفارات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظتي الخرج والدرعية والمنطقة الشرقية، بهدف تجربتها.
مقتل العشرات في كينيا
لقي 38 شخصا على الأقل، مصرعهم بسبب انهيار سد باتل الخاص، في سولاي بدائرة ناكورو جنوبي كينيا، مساء أمس الاول، أدى إلى جرف عشرات المنازل، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية.
المانيا تلتزم بالاتفاق النووي
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي امس مع الرئيس الإيراني حسن روحاني التزام بلادها بالاتفاق حول برنامج طهران النووي.
ترومب يشكر كيم جونغ أون
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، عن شكره لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على أمره بالإفراج عن 3 مواطنين من الولايات المتحدة، واعتبر هذه الخطوة بادرة حسن نية.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-