بشار الأسد يتهم 5 دول بمحاولة تخريب سوريا

دمشق (وكالات)

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن بلاده تتصدى للإرهاب القادم لبلاده من قبل جيوش النظام التركي والأمريكي- على حد وصفه- محملا عددا من الدول مسؤولية الحرب في سوريا.

وقال «الأسد» في حديث لصحيفة «كاثيمرني» اليونانية امس الخميس، إن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إضافة إلى قطر وتركيا يتحملون مسؤولية الحرب في سوريا من خلال دعمهم للإرهابيين.

وفي سياق اخر اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن العبارات غير اللائقة التي استخدمها بحقه الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، فضحت أخلاق ترومب نفسه، مضيفا أنه لا يكترث لهذا الكلام. وقال الأسد: «عندما تكون في ذلك الموقع، أعني رئيسا لبلد، عليك أولا وقبل كل شيء أن تمثل أخلاق شعبك قبل أن تمثل أخلاقك الخاصة، أنت تمثل بلدك، السؤال هنا، هل تمثل هذه اللغة الثقافة الأمريكية؟ ذلك هو السؤال، هذا أمر سيئ للغاية، وأنا لا أعتقد أن هذه اللغة تمثلها، لا أعتقد أن ثمة مجتمعا في العالم يتحدث مثل هذه اللغة». وكان ترومب قد نعت الرئيس السوري بـ"الحيوان" وتوعد بأنه «سيدفع ثمنا باهظا» على الهجوم الكيميائي المفترض في دوما في غوطة دمشق الشرقية مطلع أفريل الماضي.