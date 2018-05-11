بشار الأسد يتهم 5 دول بمحاولة تخريب سوريا

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دمشق (وكالات)
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن بلاده تتصدى للإرهاب القادم لبلاده من قبل جيوش النظام التركي والأمريكي- على حد وصفه- محملا عددا من الدول مسؤولية الحرب في سوريا.
وقال «الأسد» في حديث لصحيفة «كاثيمرني» اليونانية امس الخميس، إن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إضافة إلى قطر وتركيا يتحملون مسؤولية الحرب في سوريا من خلال دعمهم للإرهابيين.
وفي سياق اخر اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن العبارات غير اللائقة التي استخدمها بحقه الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، فضحت أخلاق ترومب نفسه، مضيفا أنه لا يكترث لهذا الكلام. وقال الأسد: «عندما تكون في ذلك الموقع، أعني رئيسا لبلد، عليك أولا وقبل كل شيء أن تمثل أخلاق شعبك قبل أن تمثل أخلاقك الخاصة، أنت تمثل بلدك، السؤال هنا، هل تمثل هذه اللغة الثقافة الأمريكية؟ ذلك هو السؤال، هذا أمر سيئ للغاية، وأنا لا أعتقد أن هذه اللغة تمثلها، لا أعتقد أن ثمة مجتمعا في العالم يتحدث مثل هذه اللغة». وكان ترومب قد نعت الرئيس السوري بـ"الحيوان" وتوعد بأنه «سيدفع ثمنا باهظا» على الهجوم الكيميائي المفترض في دوما في غوطة دمشق الشرقية مطلع أفريل الماضي.
دمشق (وكالات)
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن بلاده تتصدى للإرهاب القادم لبلاده من قبل جيوش النظام التركي والأمريكي- على حد وصفه- محملا عددا من الدول مسؤولية الحرب في سوريا.
وقال «الأسد» في حديث لصحيفة «كاثيمرني» اليونانية امس الخميس، إن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إضافة إلى قطر وتركيا يتحملون مسؤولية الحرب في سوريا من خلال دعمهم للإرهابيين.
وفي سياق اخر اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن العبارات غير اللائقة التي استخدمها بحقه الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، فضحت أخلاق ترومب نفسه، مضيفا أنه لا يكترث لهذا الكلام. وقال الأسد: «عندما تكون في ذلك الموقع، أعني رئيسا لبلد، عليك أولا وقبل كل شيء أن تمثل أخلاق شعبك قبل أن تمثل أخلاقك الخاصة، أنت تمثل بلدك، السؤال هنا، هل تمثل هذه اللغة الثقافة الأمريكية؟ ذلك هو السؤال، هذا أمر سيئ للغاية، وأنا لا أعتقد أن هذه اللغة تمثلها، لا أعتقد أن ثمة مجتمعا في العالم يتحدث مثل هذه اللغة». وكان ترومب قد نعت الرئيس السوري بـ"الحيوان" وتوعد بأنه «سيدفع ثمنا باهظا» على الهجوم الكيميائي المفترض في دوما في غوطة دمشق الشرقية مطلع أفريل الماضي.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-