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مع من اصطفّت دول العالـم ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

دمشق (وكالات)
أثار تبادل إيران وإسرائيل ضربات صاروخية في سوريا ردود فعل متباينة لدى المجتمع الدولي، وإن كان التعبير عن القلق إزاء التصعيد قاسما مشتركا فيما بينها.
فقد أعربت الخارجية الروسية عن قلقها إزاء تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، ودعت إلى ضبط النفس على خلفية تبادل الضربات الأخير بين إسرائيل وإيران. من جانبه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف التصعيد بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع داخل سوريا، إثر استهداف صاروخي لمواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل، كما دعا للحد من التوتر في الشرق الأوسط. اما المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، فقد اعتبرت القصف الإسرائيلي للأراضي السورية، حقا سياديا لتل أبيب في الدفاع عن النفس، مؤكدة دعم واشنطن لأية نشاطات من جانب إسرائيل تهدف لحماية أراضيها. ومن جانبها ادانت بريطانيا ما أسمته بالهجمات الإيرانية على إسرائيل، ودعت روسيا إلى استخدام نفوذها في سوريا لمنع تكرار أي هجمات أخرى. وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، على حق أي دولة في المنطقة بما فيها إسرائيل في الدفاع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر. وأصدرت حركة «حماس» بيانا دانت فيه «مواصلة الكيان الإسرائيلي استهدافه للشعب الفلسطيني ولدول المنطقة وتصعيده على الأراضي السورية الشقيقة».

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العالمية
مع من اصطفّت دول العالـم ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

دمشق (وكالات)
أثار تبادل إيران وإسرائيل ضربات صاروخية في سوريا ردود فعل متباينة لدى المجتمع الدولي، وإن كان التعبير عن القلق إزاء التصعيد قاسما مشتركا فيما بينها.
فقد أعربت الخارجية الروسية عن قلقها إزاء تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، ودعت إلى ضبط النفس على خلفية تبادل الضربات الأخير بين إسرائيل وإيران. من جانبه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف التصعيد بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع داخل سوريا، إثر استهداف صاروخي لمواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل، كما دعا للحد من التوتر في الشرق الأوسط. اما المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، فقد اعتبرت القصف الإسرائيلي للأراضي السورية، حقا سياديا لتل أبيب في الدفاع عن النفس، مؤكدة دعم واشنطن لأية نشاطات من جانب إسرائيل تهدف لحماية أراضيها. ومن جانبها ادانت بريطانيا ما أسمته بالهجمات الإيرانية على إسرائيل، ودعت روسيا إلى استخدام نفوذها في سوريا لمنع تكرار أي هجمات أخرى. وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، على حق أي دولة في المنطقة بما فيها إسرائيل في الدفاع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر. وأصدرت حركة «حماس» بيانا دانت فيه «مواصلة الكيان الإسرائيلي استهدافه للشعب الفلسطيني ولدول المنطقة وتصعيده على الأراضي السورية الشقيقة».

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مع من اصطفّت دول العالـم ؟
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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال مسؤول حكومي، إن قنبلة انفجرت في جنوب الصومال، اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل 7 جنود، في ثاني عملية من هذا...
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النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
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