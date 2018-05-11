مع من اصطفّت دول العالـم ؟

-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
دمشق (وكالات)
أثار تبادل إيران وإسرائيل ضربات صاروخية في سوريا ردود فعل متباينة لدى المجتمع الدولي، وإن كان التعبير عن القلق إزاء التصعيد قاسما مشتركا فيما بينها.
فقد أعربت الخارجية الروسية عن قلقها إزاء تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، ودعت إلى ضبط النفس على خلفية تبادل الضربات الأخير بين إسرائيل وإيران. من جانبه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف التصعيد بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع داخل سوريا، إثر استهداف صاروخي لمواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل، كما دعا للحد من التوتر في الشرق الأوسط. اما المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، فقد اعتبرت القصف الإسرائيلي للأراضي السورية، حقا سياديا لتل أبيب في الدفاع عن النفس، مؤكدة دعم واشنطن لأية نشاطات من جانب إسرائيل تهدف لحماية أراضيها. ومن جانبها ادانت بريطانيا ما أسمته بالهجمات الإيرانية على إسرائيل، ودعت روسيا إلى استخدام نفوذها في سوريا لمنع تكرار أي هجمات أخرى. وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، على حق أي دولة في المنطقة بما فيها إسرائيل في الدفاع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر. وأصدرت حركة «حماس» بيانا دانت فيه «مواصلة الكيان الإسرائيلي استهدافه للشعب الفلسطيني ولدول المنطقة وتصعيده على الأراضي السورية الشقيقة».
دمشق (وكالات)
أثار تبادل إيران وإسرائيل ضربات صاروخية في سوريا ردود فعل متباينة لدى المجتمع الدولي، وإن كان التعبير عن القلق إزاء التصعيد قاسما مشتركا فيما بينها.
فقد أعربت الخارجية الروسية عن قلقها إزاء تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، ودعت إلى ضبط النفس على خلفية تبادل الضربات الأخير بين إسرائيل وإيران. من جانبه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف التصعيد بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع داخل سوريا، إثر استهداف صاروخي لمواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل، كما دعا للحد من التوتر في الشرق الأوسط. اما المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، فقد اعتبرت القصف الإسرائيلي للأراضي السورية، حقا سياديا لتل أبيب في الدفاع عن النفس، مؤكدة دعم واشنطن لأية نشاطات من جانب إسرائيل تهدف لحماية أراضيها. ومن جانبها ادانت بريطانيا ما أسمته بالهجمات الإيرانية على إسرائيل، ودعت روسيا إلى استخدام نفوذها في سوريا لمنع تكرار أي هجمات أخرى. وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، على حق أي دولة في المنطقة بما فيها إسرائيل في الدفاع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر. وأصدرت حركة «حماس» بيانا دانت فيه «مواصلة الكيان الإسرائيلي استهدافه للشعب الفلسطيني ولدول المنطقة وتصعيده على الأراضي السورية الشقيقة».
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-