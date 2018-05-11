مستوطنو الجولان في الملاجئ... والرعب يكتسح تل أبيب:إيران تدكّ الصهاينة بالصواريخ... من سوريا

اطلقت ايران قرابة 20 صاروخا استهدفت مجمعات عسكرية اسرائيلية أساسية في الجولان المحتل فيما ردت اسرائيل على هذه الهجمة بإطلاق عشرات الصواريخ على اهداف عسكرية ايرانية وسورية ما اسفر عن مقتل عدد من الجنود السوريين .

استشهاد 23 جنديا سوريــــــا جــــرّاء العدوان الصهيوني

دمشق (وكالات)

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فجر امس الخميس، إن فيلق القدس الإيراني أطلق 20 قذيفة باتجاه خط المواقع الأمامي في هضبة الجولان. وأفاد المتحدث في سلسلة تغريدات على تويتر بأنه وفي الساعة 22.00 تم رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من قبل فيلق القدس الإيراني باتجاه خط المواقع الأمامية في هضبة الجولان. واعتبر أفيخاي أدرعي ذلك عدوانا إيرانيا خطيرا. وأعلنت إسرائيل في وقت سابق حالة الاستنفار بعد أن رصد الجيش الإسرائيلي «نشاطات غير عادية للقوات الإيرانية في سوريا».

وأفادت تقارير عسكرية ميدانية بأن الصواريخ طالت مركزا عسكريا اسرائيليا رئيسيا للاستطلاع الفني والإلكتروني ومقرات سرية حدودية ومركزا عسكريا رئيسيا لعمليات التشويش الإلكتروني ومركزا عسكريا رئيسيا للتنصت على الشبكات السلكية واللاسلكية في السلسلة الغربية ومحطات اتصال لأنظمة التواصل والإرسال وكذلك استهدف القصف الايراني مرصدا اسرائيليا لمنظومة أسلحة دقيقة موجهة أثناء عمليات برية ومهبط مروحيات عسكرية ومقر القيادة العسكرية الإقليمية للواء 810 ومقر قيادة قطاع الكتائب العسكرية في الحرمون والمقر الشتوي للوحدة الثلجية الخاصة «البنستيم» . وأكدت المصادر أن إسرائيل أصدرت توجيهات بضرورة التكتم على أي تفاصيل للاستهداف الصاروخي لمواقعها وعدم الحديث عن أكثر من 20 صاروخا أطلقت من الناحية السورية.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن انهمار الصواريخ، تزامن مع دوي صفارات الإنذار في الجولان، والطلب من المستوطنين في المنطقة الدخول إلى الملاجئ، كما تم سماع أصوات انفجارات شديدة ومشاهدة الحرائق وتسجيل حركة نشطة جدا للطائرات في محيط طبريا.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن بطاريات باتريوت الإسرائيلية أطلقت صواريخها من صفد وسمع دوي انفجارات ضخمة، مشيرة إلى إصابة صواريخ سورية كانت تستهدف الطائرات الحربية الإسرائيلية في الأجواء بين طبريا ومرتفعات صفد.

وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلام وجهات سورية معارضة بمقتل 23 من العسكريين السوريين وأفراد القوات الرديفة جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع عدة في سوريا. وفي نفس السياق أعلنت وكالة «سانا» السورية للأنباء أن الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية اسفرت عن تدمير محطة للرادار ومستودع ذخيرة وإصابة عدد من كتائب الدفاع الجوي بأضرار مادية.

ومن جانبها أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية «تصدي منظومات الدفاع الجوي السوري وتدميرها لقسم كبير من صواريخ العدوان الإسرائيلي التي استهدفت فجر امس عددا من المواقع العسكرية»، بحسب ما نقلت وكالة «سانا» السورية الرسمية.وأشارت القيادة العامة للجيش إلى أن تصدّي الجيش للعدوان الإسرائيلي الجديد «يؤكّد مرة جديدة يقظتهم وجاهزيتهم للدفاع عن عزة الوطن وسيادته ضد أي عدوان».

وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط أجزاء من صواريخ القصف المتبادل فجر امس الخميس، والذي تم خلاله إصابة مواقع في الأراضي السورية والجولان المحتل حسب الجانبين.وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن فريقا هندسيا تابعا للجيش اللبناني توجه إلى مكان سقوط صاروخ (أرض - أرض) لم ينفجر، في محيط بلدة الهبارية الجنوبية فجر امس، وتم نقله إلى أحد المواقع العسكرية.

رأي خبير

المحلل العسكري كيم سينغوبتا:

«هناك احتمال كبير بحدوث هجمات متبادلة بين تل أبيب وإيران خلال الفترة المقبلة وهو امر خطير ومقلق وهذه التطورات هي نتيجة ضرورية وحتمية لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني».