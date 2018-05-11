حافظ قايد السبسي: النداء سيكون دائما داعمة وحاضنة للفائزين في الانتخابات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

هنّأ المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك الفائزين في الانتخابات البلدية ووجّه رسالة لمن قاطع العملية الانتخابية.

وفي ما يلي نص التدوينة:

"بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية نتوجه بالشكر لكافة مناضلي وإطارات حركة نداء تونس القاعدية والمحلية والجهوية والوطنية لمجهوداتهم وإخلاصهم خلال كل مراحل هذه الانتخابات.

كما نتوجه برسالة شكر لكل من انتخب قائماتنا ونعدهم بأننا سنحرص على أن نكون في مستوى الثقة التي منحتموها إلينا...

كما لا يفوتنا أن نتوجه الى كل الفائزين بالتهنئة ونؤكد لهم أن حركة نداء تونس ستكون دائما داعمة وحاضنة لهم ، لما فيه خير المواطن و ازدهار الأحياء والمدن .

ونقول لمن اختار أن يسجل موقفا ورسالة بمقاطعة العملية الانتخابية رسالتكم وصلت، وصمتكم عبر عن آراءكم ونحن في نداء تونس نعدكم بالمراجعة وبالإصلاح وبالسعي الجدي لاستعادة ثقتكم وحماسكم للانخراط في الحياة السياسية.

نداء تونس أثبت في هذا الاستحقاق أنه الحزب الوحيد القادر على خلق التوازن السياسي في تونس ما بعد الثورة... واليوم تبقي مهمتنا هي التركيز على تحسين المناخ العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".