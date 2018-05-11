حافظ قايد السبسي: النداء سيكون دائما داعمة وحاضنة للفائزين في الانتخابات

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هنّأ المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك الفائزين في الانتخابات البلدية ووجّه رسالة لمن قاطع العملية الانتخابية.
وفي ما يلي نص التدوينة:
"بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية نتوجه بالشكر لكافة مناضلي وإطارات حركة نداء تونس القاعدية والمحلية والجهوية والوطنية لمجهوداتهم وإخلاصهم خلال كل مراحل هذه الانتخابات.
كما نتوجه برسالة شكر لكل من انتخب قائماتنا ونعدهم بأننا سنحرص على أن نكون في مستوى الثقة التي منحتموها إلينا...
كما لا يفوتنا أن نتوجه الى كل الفائزين بالتهنئة ونؤكد لهم أن حركة نداء تونس ستكون دائما داعمة وحاضنة لهم ، لما فيه خير المواطن و ازدهار الأحياء والمدن .
ونقول لمن اختار أن يسجل موقفا ورسالة بمقاطعة العملية الانتخابية رسالتكم وصلت، وصمتكم عبر عن آراءكم ونحن في نداء تونس نعدكم بالمراجعة وبالإصلاح وبالسعي الجدي لاستعادة ثقتكم وحماسكم للانخراط في الحياة السياسية.
نداء تونس أثبت في هذا الاستحقاق أنه الحزب الوحيد القادر على خلق التوازن السياسي في تونس ما بعد الثورة... واليوم تبقي مهمتنا هي التركيز على تحسين المناخ العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
هنّأ المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك الفائزين في الانتخابات البلدية ووجّه رسالة لمن قاطع العملية الانتخابية.
وفي ما يلي نص التدوينة:
"بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية نتوجه بالشكر لكافة مناضلي وإطارات حركة نداء تونس القاعدية والمحلية والجهوية والوطنية لمجهوداتهم وإخلاصهم خلال كل مراحل هذه الانتخابات.
كما نتوجه برسالة شكر لكل من انتخب قائماتنا ونعدهم بأننا سنحرص على أن نكون في مستوى الثقة التي منحتموها إلينا...
كما لا يفوتنا أن نتوجه الى كل الفائزين بالتهنئة ونؤكد لهم أن حركة نداء تونس ستكون دائما داعمة وحاضنة لهم ، لما فيه خير المواطن و ازدهار الأحياء والمدن .
ونقول لمن اختار أن يسجل موقفا ورسالة بمقاطعة العملية الانتخابية رسالتكم وصلت، وصمتكم عبر عن آراءكم ونحن في نداء تونس نعدكم بالمراجعة وبالإصلاح وبالسعي الجدي لاستعادة ثقتكم وحماسكم للانخراط في الحياة السياسية.
نداء تونس أثبت في هذا الاستحقاق أنه الحزب الوحيد القادر على خلق التوازن السياسي في تونس ما بعد الثورة... واليوم تبقي مهمتنا هي التركيز على تحسين المناخ العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
-
-
11:59غامبيا تبيع سيارات فاخرة وطائرات امتلكها الرئيس السابق لحل أزمة الديون
11 ماي 2018
-
11:49تحوير في حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو
11 ماي 2018
-
11:42صفاقس: إماطة اللثام عن عصابة مختصة في التحيل باستعمال صكوك بنكية
11 ماي 2018
-
11:32كريم المرابطي ضمن قائمة المنتخب التونسي في تربصه المقبل
11 ماي 2018
-
-
11:03كميات الأمطار المسجلة يوم أمس في مختلف الجهات
11 ماي 2018
-
10:58مصر: خطايا مالية كبيرة عن كلّ لفظ فاحش في دراما رمضان
11 ماي 2018
-
10:42الحمامات: حجز 1,5كغ من القنب الهندي بحوزة مفتش عنه
11 ماي 2018
-
10:28تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش
11 ماي 2018
-
09:43حل غير مسبوق من “غوغل” لمواجهة إدمان الإنترنت
11 ماي 2018
-
09:17درجات الحرارة في ارتفاع غدا السبت
11 ماي 2018
-
09:02حافظ قايد السبسي: النداء سيكون دائما داعمة وحاضنة للفائزين في الانتخابات
11 ماي 2018
-
08:55كين: التأهل لدوري الأبطال سيعزز من فرص توتنهام في ضم لاعبين جدد
11 ماي 2018
-
08:07قاتل بن لادن يكشف السر!
11 ماي 2018
-
08:03قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم 2018
11 ماي 2018
-
23:44الدربالي يتحدث عن التتويج ورابطة الابطال وسر محبة الجمهور( فيديو)
10 ماي 2018
-
-
23:19مطار النفيضة: وصول طائرة على متنها 25 تونسيا تم ترحيلهم من إيطاليا
10 ماي 2018
-
23:03حلاق مصري يرسم وجه محمد صلاح على رؤوس عشاقه
10 ماي 2018