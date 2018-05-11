كين: التأهل لدوري الأبطال سيعزز من فرص توتنهام في ضم لاعبين جدد

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قال هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن التأهل لدوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل سيكون ”عاملا هائلا“ لجذب لاعبين كبار.
هاري كين لاعب توتنهام بحتفل بهدفه في مرمى نيوكاسل بالدوري الانجليزي يوم 9 مايو أيار 2018. تصوير: أندرو كودريدج - رويترز (صورة للاستخدام التحريري فقظ)
وأحرز مهاجم انجلترا هدف الفوز 1-صفر على نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء ليضمن الفريق إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.
ويعتقد كين أن مشاركة الفريق اللندني في البطولة القارية الأبرز ستساعد توتنهام على ضم أفضل اللاعبين ويزيد من كفاءة تشكيلة الفريق.
ونقلت شبكة ئي.اس.بي.ان التلفزيونية عن كين قوله ”بنسبة مئة في المئة هذا عامل جذب قوي. هذا ما يريده الجميع خاصة اللاعبين الكبار حول العالم.
”الخطوة المقبلة هي الفوز بالبطولات. نتمنى أن نخوض موسما مذهلا ونفوز ببعض الألقاب“.
وأشار اللاعب البالغ عمره 24 عاما إلى أن تأهل توتنهام إلى دوري الأبطال بمثابة إنجاز كبير بالنظر إلى خوضه جميع المباريات باستاد ويمبلي لحين انتهاء بناء الملعب الجديد.
وقال ”اعتقد أن البعض يقلل من صعوبة الأمر. 38 مباراة خارج ملعبنا في الدوري الممتاز وفي بطولة قوية. هذا صعب“.
وأضاف ”الأمر ليس سهلا عندما تأتي الفرق إلى هنا. تكون مباراة كبيرة لهم على استاد كبير. كان علينا التعامل مع ذلك والضغط الناتج...“.
وأحرز كين 28 هدفا في الدوري هذا الموسم ويسعى لحصد لقب الهداف للمرة الثالثة على التوالي لكنه يتأخر بثلاثة أهداف عن محمد صلاح مهاجم ليفربول قبل مباراة واحدة من النهاية.
قال هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن التأهل لدوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل سيكون ”عاملا هائلا“ لجذب لاعبين كبار.
هاري كين لاعب توتنهام بحتفل بهدفه في مرمى نيوكاسل بالدوري الانجليزي يوم 9 مايو أيار 2018. تصوير: أندرو كودريدج - رويترز (صورة للاستخدام التحريري فقظ)
وأحرز مهاجم انجلترا هدف الفوز 1-صفر على نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء ليضمن الفريق إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.
ويعتقد كين أن مشاركة الفريق اللندني في البطولة القارية الأبرز ستساعد توتنهام على ضم أفضل اللاعبين ويزيد من كفاءة تشكيلة الفريق.
ونقلت شبكة ئي.اس.بي.ان التلفزيونية عن كين قوله ”بنسبة مئة في المئة هذا عامل جذب قوي. هذا ما يريده الجميع خاصة اللاعبين الكبار حول العالم.
”الخطوة المقبلة هي الفوز بالبطولات. نتمنى أن نخوض موسما مذهلا ونفوز ببعض الألقاب“.
وأشار اللاعب البالغ عمره 24 عاما إلى أن تأهل توتنهام إلى دوري الأبطال بمثابة إنجاز كبير بالنظر إلى خوضه جميع المباريات باستاد ويمبلي لحين انتهاء بناء الملعب الجديد.
وقال ”اعتقد أن البعض يقلل من صعوبة الأمر. 38 مباراة خارج ملعبنا في الدوري الممتاز وفي بطولة قوية. هذا صعب“.
وأضاف ”الأمر ليس سهلا عندما تأتي الفرق إلى هنا. تكون مباراة كبيرة لهم على استاد كبير. كان علينا التعامل مع ذلك والضغط الناتج...“.
وأحرز كين 28 هدفا في الدوري هذا الموسم ويسعى لحصد لقب الهداف للمرة الثالثة على التوالي لكنه يتأخر بثلاثة أهداف عن محمد صلاح مهاجم ليفربول قبل مباراة واحدة من النهاية.
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-
11:59غامبيا تبيع سيارات فاخرة وطائرات امتلكها الرئيس السابق لحل أزمة الديون
11 ماي 2018
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11:49تحوير في حركة المرور على مسلك الخط الجنوبي للمترو
11 ماي 2018
-
11:42صفاقس: إماطة اللثام عن عصابة مختصة في التحيل باستعمال صكوك بنكية
11 ماي 2018
-
11:32كريم المرابطي ضمن قائمة المنتخب التونسي في تربصه المقبل
11 ماي 2018
-
-
11:03كميات الأمطار المسجلة يوم أمس في مختلف الجهات
11 ماي 2018
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10:58مصر: خطايا مالية كبيرة عن كلّ لفظ فاحش في دراما رمضان
11 ماي 2018
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10:42الحمامات: حجز 1,5كغ من القنب الهندي بحوزة مفتش عنه
11 ماي 2018
-
10:28تركيا تأمر باعتقال 300 من أفراد الجيش
11 ماي 2018
-
09:43حل غير مسبوق من “غوغل” لمواجهة إدمان الإنترنت
11 ماي 2018
-
09:17درجات الحرارة في ارتفاع غدا السبت
11 ماي 2018
-
09:02حافظ قايد السبسي: النداء سيكون دائما داعمة وحاضنة للفائزين في الانتخابات
11 ماي 2018
-
08:55كين: التأهل لدوري الأبطال سيعزز من فرص توتنهام في ضم لاعبين جدد
11 ماي 2018
-
08:07قاتل بن لادن يكشف السر!
11 ماي 2018
-
08:03قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم 2018
11 ماي 2018
-
23:44الدربالي يتحدث عن التتويج ورابطة الابطال وسر محبة الجمهور( فيديو)
10 ماي 2018
-
-
23:19مطار النفيضة: وصول طائرة على متنها 25 تونسيا تم ترحيلهم من إيطاليا
10 ماي 2018
-
23:03حلاق مصري يرسم وجه محمد صلاح على رؤوس عشاقه
10 ماي 2018