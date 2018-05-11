مهرجان قرطاج الدولي :عرضان لأمينة فاخت وعودة ماجدة الرومي وجمال دبوز

تعمل حاليا الهيئة المديرة لمهرجان قرطاج الدولي بإدارة رجل الثقافة الاستاذ المختار الرصاع على وضع اللمسات الاخيرة لبرنامج الدورة الرابعة والخمسين لهذا المهرجان العريق.

وتؤكد عديد المؤشرات أن دورة هذا العام ستكون استثنائية من خلال التوجه الجديد الذي سعى الى ارسائه مدير الدورة، والمتمثل بدرجة أولى في القطع مع العروض التي لا ترتقي الى مستوى عراقة هذا المهرجان الكبير بتاريخه، والذي احتضن على امتداد أكثر من خمسين سنة أسماء خالدة وقامات شامخة في المدونة الابداعية العربية والدولية، فكان بافاروتوتي وشارل ازنافور وباتريسا كاس وخوليو اغليسياس وجيمس براون ووردة الجزائرية وصباح فخري ووديع الصافي ونجاة الصغيرة ومحمد حسن وبالي كراكلا وبالي انانا ومحمود درويش وسميح القاسم وعبد الوهاب البياتي ودريد لحام وسميرة توفيق... ومن تونس الفرقة الوطنية للموسيقى في بداياتها ولطفي بوشناق والرشيدية وزياد غرسة وصوفية صادق ولطيفة العرفاوي... وغيرهم كثير من الذين لم تستحضرهم الذاكرة الآن.

عودة أمينة وماجدة الرومي

تسجل الدورة الرابعة والخمسون لمهرجان قرطاج الدولي حسب مدير المهرجان مختار الصراع، عودة الفنانة أمينة فاخت الى ركح المسرح الاثري بقرطاج بعد غياب امتد على اكثر من سبع سنوات، أمينة الرافضة للعودة طيلة السنوات الماضية، انصاعت اخيرا لإرادة ادارة مهرجان قرطاج الدولي واستجابت لنداء الجمهور العريض الذي اشتاق الى «جنونها» الابداعي على الركح ... أمينة ستكون نجمة الدورة الرابعة والخمسين للمهرجان بعرضين في شهر جويلية القادم، انطلقت في الاعداد لهما بعيدا عن أعين الرقباء.

من جهتها، تجدد فراشة الاغنية الرومانسية ماجدة الرومي العهد مع جمهور مهرجان قرطاج العريق في ثوب غنائي جديد، فماجدة الرومي تربطها علاقة ابداعية متينة مع تونس، ستتجدد هذه الصائفة لتزداد متانة ورسوخا.

كاظم ودبوز

وسيكون في ذات الاتجاه الفنان العراقي كاظم الساهر ـ المحتفى حديثا بخطوبته مع احدى التونسيات ـ احد نجوم المهرجان شأنه في ذلك شان الفنان ملحم زين والفنان جمال دبوز الذي في كل اعماله المسرحيّة، يكون الضّحك مضموناً، فالنّصوص الهزليّة التي يقدّمها نصوص ساخرة ومتفردة في فحواها، تتضمّن تهكّماً على العنصريّة والظلم والتهميش، ومن ظواهر كثيرة يعاني منها المهاجرون العرب في فرنسا، وقد حوّل جمال دبوز في نصوصه المسرحيّة مآسي الهجرة ومعاناة المهاجرين وظروف حياتهم اليوميّة إلى لوحات مضحكة، ولكنه في غالب الأحيان ضحك كالبكاء.

وجمال دبوز يمثّل أحسن تمثيل الشّباب المهاجر في فرنسا، ويروي في شكل مسرحي ساخر مشاكلهم بأسلوب مرح، ويصوّر أحلامهم بتلقائيّة، وهم بسبب ذلك يحبّونه، ويقبلون على عروضه ومعجبون وفخورون بنجاحه الباهر..

محسن بن احمد