سوسن قويعة تعرٌض في فضاء ريحة البلاد:تنويعات بونية... رحلة في أعماق قرطاج

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تونس ـ الشروق:
افتتح يوم السبت في فضاء ريحة البلاد في منفولوري معرض الرٌسٌامة سوسن قويعة التي تعود الى العرض بعد غياب طويل.
سبعة وثلاثون لوحة تعرضها الرٌسٌامة التشكيلية سوسن قويعة في فضاء ريحة البلاد وسط ديكور تونسي من الصناعات التقليدية في النسيج والخزف والفخار والشبابيك والمنمنمات التونسية وموسيقى المألوف السٌاحرة ، بعل حمون وتانيت رمزان من رموز الذاكرة الجماعية للتونسيين ورمزان لحضارة قرطاج العظيمة يحضران بكثافة في هذا المعرض الذي استعملت فيه سوسن قريعة مجموعة من المحامل من الجلد الى الخشب الى النسيج الى اللوحة المسندية في رحلة تقود فيها سوسن الزائر لمعرضها إلى أعماق الحضارة القرطاجنية التي استلهمت منها رموزها ومنمنماتها.
ففي المعرض نجد عناوين اللوحات نقوش بونية تانيت وظلها رقصة تانيت فسيفساء فنيقية تانيت في بلاد النحل بعل حمون السٌاحر قانون تانيت أجندا بونية تانيت المجنحة تانيت الأم حفريات بونية تانيت الشفافة قرية بونية سحر بوني فسيفساء بونية العذراء تانيت حروف بونية حلم تانيت حروف أمازيغية أقنعة بربرية فرحة تانيت.
كما تقدّم لونا آخر من التجريد في لوحات تكشف عن روح هائمة بالجمال وحالمة بلا نهاية الكون مثل ذاكرة سفر وجنون الزهر والمركب الشبح وثورة بركان وزهور ليليلة كما تحضر المشاهد اليومية والطبيعة الصامتة مثل بصمات زهور وسيدي مخلوف وزهرة البحر وثورة بركان.
ترحل سوسن قويعة بالزائر لهذا المعرض الذي يحمل عنوان تنويعات فنيقية بين الرٌموز القرطاجنية والفنيقية وبين الحياة اليومية والحلم وجمع المعرض أيضا بين الاشتغال على الصناعات التقليدية باستعمال محامل الخزف والفخار والجلد في لمسات فنية فيها الكثير من العمق واستبطان الذات واستحضار المخيال الجماعي.
معرض تنويعات بونية سينتقل الى مجموعة من الفضاءات في العاصمة وسوسة.
تونس ـ الشروق:
افتتح يوم السبت في فضاء ريحة البلاد في منفولوري معرض الرٌسٌامة سوسن قويعة التي تعود الى العرض بعد غياب طويل.
سبعة وثلاثون لوحة تعرضها الرٌسٌامة التشكيلية سوسن قويعة في فضاء ريحة البلاد وسط ديكور تونسي من الصناعات التقليدية في النسيج والخزف والفخار والشبابيك والمنمنمات التونسية وموسيقى المألوف السٌاحرة ، بعل حمون وتانيت رمزان من رموز الذاكرة الجماعية للتونسيين ورمزان لحضارة قرطاج العظيمة يحضران بكثافة في هذا المعرض الذي استعملت فيه سوسن قريعة مجموعة من المحامل من الجلد الى الخشب الى النسيج الى اللوحة المسندية في رحلة تقود فيها سوسن الزائر لمعرضها إلى أعماق الحضارة القرطاجنية التي استلهمت منها رموزها ومنمنماتها.
ففي المعرض نجد عناوين اللوحات نقوش بونية تانيت وظلها رقصة تانيت فسيفساء فنيقية تانيت في بلاد النحل بعل حمون السٌاحر قانون تانيت أجندا بونية تانيت المجنحة تانيت الأم حفريات بونية تانيت الشفافة قرية بونية سحر بوني فسيفساء بونية العذراء تانيت حروف بونية حلم تانيت حروف أمازيغية أقنعة بربرية فرحة تانيت.
كما تقدّم لونا آخر من التجريد في لوحات تكشف عن روح هائمة بالجمال وحالمة بلا نهاية الكون مثل ذاكرة سفر وجنون الزهر والمركب الشبح وثورة بركان وزهور ليليلة كما تحضر المشاهد اليومية والطبيعة الصامتة مثل بصمات زهور وسيدي مخلوف وزهرة البحر وثورة بركان.
ترحل سوسن قويعة بالزائر لهذا المعرض الذي يحمل عنوان تنويعات فنيقية بين الرٌموز القرطاجنية والفنيقية وبين الحياة اليومية والحلم وجمع المعرض أيضا بين الاشتغال على الصناعات التقليدية باستعمال محامل الخزف والفخار والجلد في لمسات فنية فيها الكثير من العمق واستبطان الذات واستحضار المخيال الجماعي.
معرض تنويعات بونية سينتقل الى مجموعة من الفضاءات في العاصمة وسوسة.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-