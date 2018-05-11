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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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سوسن قويعة تعرٌض في فضاء ريحة البلاد:تنويعات بونية... رحلة في أعماق قرطاج
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الثقافي
سوسن قويعة تعرٌض في فضاء ريحة البلاد:تنويعات بونية... رحلة في أعماق قرطاج
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

تونس ـ الشروق:
افتتح يوم السبت في فضاء ريحة البلاد في منفولوري معرض الرٌسٌامة سوسن قويعة التي تعود الى العرض بعد غياب طويل.
سبعة وثلاثون لوحة تعرضها الرٌسٌامة التشكيلية سوسن قويعة في فضاء ريحة البلاد وسط ديكور تونسي من الصناعات التقليدية في النسيج والخزف والفخار والشبابيك والمنمنمات التونسية وموسيقى المألوف السٌاحرة ، بعل حمون وتانيت رمزان من رموز الذاكرة الجماعية للتونسيين ورمزان لحضارة قرطاج العظيمة يحضران بكثافة في هذا المعرض الذي استعملت فيه سوسن قريعة مجموعة من المحامل من الجلد الى الخشب الى النسيج الى اللوحة المسندية في رحلة تقود فيها سوسن الزائر لمعرضها إلى أعماق الحضارة القرطاجنية التي استلهمت منها رموزها ومنمنماتها.
ففي المعرض نجد عناوين اللوحات نقوش بونية تانيت وظلها رقصة تانيت فسيفساء فنيقية تانيت في بلاد النحل بعل حمون السٌاحر قانون تانيت أجندا بونية تانيت المجنحة تانيت الأم حفريات بونية تانيت الشفافة قرية بونية سحر بوني فسيفساء بونية العذراء تانيت حروف بونية حلم تانيت حروف أمازيغية أقنعة بربرية فرحة تانيت.
كما تقدّم لونا آخر من التجريد في لوحات تكشف عن روح هائمة بالجمال وحالمة بلا نهاية الكون مثل ذاكرة سفر وجنون الزهر والمركب الشبح وثورة بركان وزهور ليليلة كما تحضر المشاهد اليومية والطبيعة الصامتة مثل بصمات زهور وسيدي مخلوف وزهرة البحر وثورة بركان.
ترحل سوسن قويعة بالزائر لهذا المعرض الذي يحمل عنوان تنويعات فنيقية بين الرٌموز القرطاجنية والفنيقية وبين الحياة اليومية والحلم وجمع المعرض أيضا بين الاشتغال على الصناعات التقليدية باستعمال محامل الخزف والفخار والجلد في لمسات فنية فيها الكثير من العمق واستبطان الذات واستحضار المخيال الجماعي.
معرض تنويعات بونية سينتقل الى مجموعة من الفضاءات في العاصمة وسوسة.

كتب نورالدين بالطيب
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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
افتتح يوم السبت في فضاء ريحة البلاد في منفولوري معرض الرٌسٌامة سوسن قويعة التي تعود الى العرض بعد غياب طويل.
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الثقافي
سوسن قويعة تعرٌض في فضاء ريحة البلاد:تنويعات بونية... رحلة في أعماق قرطاج
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

تونس ـ الشروق:
افتتح يوم السبت في فضاء ريحة البلاد في منفولوري معرض الرٌسٌامة سوسن قويعة التي تعود الى العرض بعد غياب طويل.
سبعة وثلاثون لوحة تعرضها الرٌسٌامة التشكيلية سوسن قويعة في فضاء ريحة البلاد وسط ديكور تونسي من الصناعات التقليدية في النسيج والخزف والفخار والشبابيك والمنمنمات التونسية وموسيقى المألوف السٌاحرة ، بعل حمون وتانيت رمزان من رموز الذاكرة الجماعية للتونسيين ورمزان لحضارة قرطاج العظيمة يحضران بكثافة في هذا المعرض الذي استعملت فيه سوسن قريعة مجموعة من المحامل من الجلد الى الخشب الى النسيج الى اللوحة المسندية في رحلة تقود فيها سوسن الزائر لمعرضها إلى أعماق الحضارة القرطاجنية التي استلهمت منها رموزها ومنمنماتها.
ففي المعرض نجد عناوين اللوحات نقوش بونية تانيت وظلها رقصة تانيت فسيفساء فنيقية تانيت في بلاد النحل بعل حمون السٌاحر قانون تانيت أجندا بونية تانيت المجنحة تانيت الأم حفريات بونية تانيت الشفافة قرية بونية سحر بوني فسيفساء بونية العذراء تانيت حروف بونية حلم تانيت حروف أمازيغية أقنعة بربرية فرحة تانيت.
كما تقدّم لونا آخر من التجريد في لوحات تكشف عن روح هائمة بالجمال وحالمة بلا نهاية الكون مثل ذاكرة سفر وجنون الزهر والمركب الشبح وثورة بركان وزهور ليليلة كما تحضر المشاهد اليومية والطبيعة الصامتة مثل بصمات زهور وسيدي مخلوف وزهرة البحر وثورة بركان.
ترحل سوسن قويعة بالزائر لهذا المعرض الذي يحمل عنوان تنويعات فنيقية بين الرٌموز القرطاجنية والفنيقية وبين الحياة اليومية والحلم وجمع المعرض أيضا بين الاشتغال على الصناعات التقليدية باستعمال محامل الخزف والفخار والجلد في لمسات فنية فيها الكثير من العمق واستبطان الذات واستحضار المخيال الجماعي.
معرض تنويعات بونية سينتقل الى مجموعة من الفضاءات في العاصمة وسوسة.

كتب نورالدين بالطيب
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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
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سوسن قويعة تعرٌض في فضاء ريحة البلاد:تنويعات بونية... رحلة في أعماق قرطاج
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
افتتح يوم السبت في فضاء ريحة البلاد في منفولوري معرض الرٌسٌامة سوسن قويعة التي تعود الى العرض بعد غياب طويل.
المزيد >>
سنيا مبارك لــ «الشروق»:وزير الثقــافة يجب أن يكون غيـر متحــزّب
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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