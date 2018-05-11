عروض اليوم

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19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
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18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
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15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
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الجمعة 11 ماي 2018
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – عرض فيلم "حبة كراميل" بطولة ظافر العابدين.
12:45 – عرض فيلم "TOMB RAIDER".
14:45 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
16:45 – عرض فيلم "Rampage".
19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
21:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
13:00 – عرض فيلم "Rampage".
14:45 – 19:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
16:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة سينما المونديال بتونس:
11:00 – 16:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
14:30 – 19:30 – عرض فيلم "زهرة حلب" لرضا الباهي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم "Black Panther".
15:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
17:30 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم ."Taxi 5"
18:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
21:00 – عرض فيلم "Rampage".
* قاعة سينما الـ «ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – 19:00 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
16:00 – 17:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
17:30 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم ."Taxi 5"
16:30 – عرض فيلم "Rampage".
19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
21:15 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض موسيقي "ألوان البشرة" لقيس رستم.
21:15 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
15:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
17:00 – عرض فيلم "Rampage".
20:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
فيلم «ولد العكري»
إخراج: حبيب المستيري، وسيناريو حبيب المستيري وعبد الفتاح فخفاخ وعلي سعيدان، وتركيب كاهنة عطية.
بطولة: أحمد الحفيان و"إيفانا بانتاليرو"، وفاطمة ناصر، ومحمد السياري وعاطف بن حسين والهادي صيود.
يروي فيلم "ولد العكري" حكاية تونسي أجبر زمن الاستعمار على العمل ضمن الجيش الفرنسي.. يقرر المساهمة في مقاومة المستعمر عبر مدّ المقاومة بأسرار عسكرية، فتنقلب حياته رأسا على عقب إثر اكتشافه لوثيقة سرية تكشف أسماء المقاومين كانوا يتلقون أموالا من الجيش الفرنسي...
الجمعة 11 ماي 2018
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – عرض فيلم "حبة كراميل" بطولة ظافر العابدين.
12:45 – عرض فيلم "TOMB RAIDER".
14:45 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
16:45 – عرض فيلم "Rampage".
19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
21:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
13:00 – عرض فيلم "Rampage".
14:45 – 19:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
16:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة سينما المونديال بتونس:
11:00 – 16:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
14:30 – 19:30 – عرض فيلم "زهرة حلب" لرضا الباهي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم "Black Panther".
15:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
17:30 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم ."Taxi 5"
18:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
21:00 – عرض فيلم "Rampage".
* قاعة سينما الـ «ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – 19:00 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
16:00 – 17:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
17:30 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم ."Taxi 5"
16:30 – عرض فيلم "Rampage".
19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
21:15 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض موسيقي "ألوان البشرة" لقيس رستم.
21:15 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
15:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
17:00 – عرض فيلم "Rampage".
20:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
فيلم «ولد العكري»
إخراج: حبيب المستيري، وسيناريو حبيب المستيري وعبد الفتاح فخفاخ وعلي سعيدان، وتركيب كاهنة عطية.
بطولة: أحمد الحفيان و"إيفانا بانتاليرو"، وفاطمة ناصر، ومحمد السياري وعاطف بن حسين والهادي صيود.
يروي فيلم "ولد العكري" حكاية تونسي أجبر زمن الاستعمار على العمل ضمن الجيش الفرنسي.. يقرر المساهمة في مقاومة المستعمر عبر مدّ المقاومة بأسرار عسكرية، فتنقلب حياته رأسا على عقب إثر اكتشافه لوثيقة سرية تكشف أسماء المقاومين كانوا يتلقون أموالا من الجيش الفرنسي...
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-