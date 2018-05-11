التداوي الطبيعي.. الطريقة المثلى لانقاص وزنك بسرعة

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في فترة تغيير الفصول يزيد إقبالنا علي تناول الطعام، لذا عليكِ أن تستغلي الأكلات للتجديد في نظام الحمية الغذائية الخاص بكِ وليس للإفراط في تناول الطعام.
إليكِ قائمة بالأكلات التي يمكن أن تساعدك علي خفض وزنك
الليمون
أحد أهم المصادر الغنية بفيتامين سي ، وينصح بالإكثار من شرب عصير الليمون في الصيف لأنه يلعب دور هام في سد الشهية.
الخس
كوب من الخس يعادل 10 سعرات حرارية ، كما أنه يحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات والألياف ، لذا إذا شعرت بالجوع قطعي حزمة خس مع القليل من الملح والخل.
الموز
كمية قليلة من الموز كافية لإمداد الجسم بكميات هائلة من الفيتامينات والألياف المطلوبة، ويمكنك تناول الوجبات الخفيفة التي تحتوي علي الموز .
السردين
يحتوي علي نسبة عالية من أنزيم كيو 10 ،فيتامين بي 12الأوميغا 3 والكالسيوم، الفسفور ، فيتامين (د) المفيدة للجسم وفي نفس الوقت لا تحتوي علي سعرات حرارية عالية.
الذرة
تساعد في زيادة الإحساس بالشبع كما أنه يساعد علي إحداث توازن في مستوي السكر في الدم.
الخوخ
من الفاكهة ذات السعرات الحرارية المنخفضة، تزيد من مناعة الجسم طبيعيًا ضد الأمراض ويحافظان علي صحة عينيك. يمكنك تقطيع هذه الفاكهة معا لتستفيدي من الفوائد المتوفرة بها بالإضافة إلي طعمها اللذيذ واحتوائها علي سعرات حرارية منخفضة .
في فترة تغيير الفصول يزيد إقبالنا علي تناول الطعام، لذا عليكِ أن تستغلي الأكلات للتجديد في نظام الحمية الغذائية الخاص بكِ وليس للإفراط في تناول الطعام.
إليكِ قائمة بالأكلات التي يمكن أن تساعدك علي خفض وزنك
الليمون
أحد أهم المصادر الغنية بفيتامين سي ، وينصح بالإكثار من شرب عصير الليمون في الصيف لأنه يلعب دور هام في سد الشهية.
الخس
كوب من الخس يعادل 10 سعرات حرارية ، كما أنه يحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات والألياف ، لذا إذا شعرت بالجوع قطعي حزمة خس مع القليل من الملح والخل.
الموز
كمية قليلة من الموز كافية لإمداد الجسم بكميات هائلة من الفيتامينات والألياف المطلوبة، ويمكنك تناول الوجبات الخفيفة التي تحتوي علي الموز .
السردين
يحتوي علي نسبة عالية من أنزيم كيو 10 ،فيتامين بي 12الأوميغا 3 والكالسيوم، الفسفور ، فيتامين (د) المفيدة للجسم وفي نفس الوقت لا تحتوي علي سعرات حرارية عالية.
الذرة
تساعد في زيادة الإحساس بالشبع كما أنه يساعد علي إحداث توازن في مستوي السكر في الدم.
الخوخ
من الفاكهة ذات السعرات الحرارية المنخفضة، تزيد من مناعة الجسم طبيعيًا ضد الأمراض ويحافظان علي صحة عينيك. يمكنك تقطيع هذه الفاكهة معا لتستفيدي من الفوائد المتوفرة بها بالإضافة إلي طعمها اللذيذ واحتوائها علي سعرات حرارية منخفضة .
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-