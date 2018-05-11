التداوي الطبيعي.. الطريقة المثلى لانقاص وزنك بسرعة

في فترة تغيير الفصول يزيد إقبالنا علي تناول الطعام، لذا عليكِ أن تستغلي الأكلات للتجديد في نظام الحمية الغذائية الخاص بكِ وليس للإفراط في تناول الطعام.

إليكِ قائمة بالأكلات التي يمكن أن تساعدك علي خفض وزنك

الليمون

أحد أهم المصادر الغنية بفيتامين سي ، وينصح بالإكثار من شرب عصير الليمون في الصيف لأنه يلعب دور هام في سد الشهية.

الخس

كوب من الخس يعادل 10 سعرات حرارية ، كما أنه يحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات والألياف ، لذا إذا شعرت بالجوع قطعي حزمة خس مع القليل من الملح والخل.

الموز

كمية قليلة من الموز كافية لإمداد الجسم بكميات هائلة من الفيتامينات والألياف المطلوبة، ويمكنك تناول الوجبات الخفيفة التي تحتوي علي الموز .

السردين

يحتوي علي نسبة عالية من أنزيم كيو 10 ،فيتامين بي 12الأوميغا 3 والكالسيوم، الفسفور ، فيتامين (د) المفيدة للجسم وفي نفس الوقت لا تحتوي علي سعرات حرارية عالية.

الذرة

تساعد في زيادة الإحساس بالشبع كما أنه يساعد علي إحداث توازن في مستوي السكر في الدم.

الخوخ

من الفاكهة ذات السعرات الحرارية المنخفضة، تزيد من مناعة الجسم طبيعيًا ضد الأمراض ويحافظان علي صحة عينيك. يمكنك تقطيع هذه الفاكهة معا لتستفيدي من الفوائد المتوفرة بها بالإضافة إلي طعمها اللذيذ واحتوائها علي سعرات حرارية منخفضة .