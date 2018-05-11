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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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جندوبة:توفي في حادث مرور بتطاوين:تشييع جنازة فقيد المؤسسة العسكرية محسن بن حميد الخزري
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شروق الجهات
جندوبة:توفي في حادث مرور بتطاوين:تشييع جنازة فقيد المؤسسة العسكرية محسن بن حميد الخزري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

جندوبة - الشروق: 

بمقبرة الصوابرية بسوق الجمعة من معتمدية جندوبة الشمالية شيع أهالي المنطقة بعد ظهر أمس الخميس  جنازة فقيد المؤسسة العسكرية محسن بن حميد الخزري الذي توفي يوم الأربعاء 09 ماي في حادث مرور جد  أثناء مهمة كانت تقوم بها دورية تابعة للجيش الوطني لتأمين الحدود  بالمنطقة الحدودية العازلة، على مستوى منطقة المرتبة التابعة لمعتمدية رمادة من ولاية تطاوين،  الفقيد  يبلغ من العمر 21 سنة، وحسب تأكيدات شقيقه شكري الخزري فإنه التحق بالجيش الوطني منذ سنة ونصف كجندي متطوع ثم تمت ترقيته برتبة رقيب.
ووصل الجندي من تطاوين إلى الثكنة العسكرية بالتطور بجندوبة   على متن طائرة عسكرية ثم نقله نحو مقبرة الصوابرية سوق الجمعة أين دفن.

عبد الكريم السلطاني
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شروق الجهات
جندوبة:توفي في حادث مرور بتطاوين:تشييع جنازة فقيد المؤسسة العسكرية محسن بن حميد الخزري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

جندوبة - الشروق: 

بمقبرة الصوابرية بسوق الجمعة من معتمدية جندوبة الشمالية شيع أهالي المنطقة بعد ظهر أمس الخميس  جنازة فقيد المؤسسة العسكرية محسن بن حميد الخزري الذي توفي يوم الأربعاء 09 ماي في حادث مرور جد  أثناء مهمة كانت تقوم بها دورية تابعة للجيش الوطني لتأمين الحدود  بالمنطقة الحدودية العازلة، على مستوى منطقة المرتبة التابعة لمعتمدية رمادة من ولاية تطاوين،  الفقيد  يبلغ من العمر 21 سنة، وحسب تأكيدات شقيقه شكري الخزري فإنه التحق بالجيش الوطني منذ سنة ونصف كجندي متطوع ثم تمت ترقيته برتبة رقيب.
ووصل الجندي من تطاوين إلى الثكنة العسكرية بالتطور بجندوبة   على متن طائرة عسكرية ثم نقله نحو مقبرة الصوابرية سوق الجمعة أين دفن.

عبد الكريم السلطاني
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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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11 ماي 2018 السّاعة 21:00
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رهانات... ما بعد الانتخابات
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