جندوبة:توفي في حادث مرور بتطاوين:تشييع جنازة فقيد المؤسسة العسكرية محسن بن حميد الخزري

جندوبة - الشروق:

بمقبرة الصوابرية بسوق الجمعة من معتمدية جندوبة الشمالية شيع أهالي المنطقة بعد ظهر أمس الخميس جنازة فقيد المؤسسة العسكرية محسن بن حميد الخزري الذي توفي يوم الأربعاء 09 ماي في حادث مرور جد أثناء مهمة كانت تقوم بها دورية تابعة للجيش الوطني لتأمين الحدود بالمنطقة الحدودية العازلة، على مستوى منطقة المرتبة التابعة لمعتمدية رمادة من ولاية تطاوين، الفقيد يبلغ من العمر 21 سنة، وحسب تأكيدات شقيقه شكري الخزري فإنه التحق بالجيش الوطني منذ سنة ونصف كجندي متطوع ثم تمت ترقيته برتبة رقيب.

ووصل الجندي من تطاوين إلى الثكنة العسكرية بالتطور بجندوبة على متن طائرة عسكرية ثم نقله نحو مقبرة الصوابرية سوق الجمعة أين دفن.





عبد الكريم السلطاني