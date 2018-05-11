جندوبة:توفي في حادث مرور بتطاوين:تشييع جنازة فقيد المؤسسة العسكرية محسن بن حميد الخزري

-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-
جندوبة - الشروق:
بمقبرة الصوابرية بسوق الجمعة من معتمدية جندوبة الشمالية شيع أهالي المنطقة بعد ظهر أمس الخميس جنازة فقيد المؤسسة العسكرية محسن بن حميد الخزري الذي توفي يوم الأربعاء 09 ماي في حادث مرور جد أثناء مهمة كانت تقوم بها دورية تابعة للجيش الوطني لتأمين الحدود بالمنطقة الحدودية العازلة، على مستوى منطقة المرتبة التابعة لمعتمدية رمادة من ولاية تطاوين، الفقيد يبلغ من العمر 21 سنة، وحسب تأكيدات شقيقه شكري الخزري فإنه التحق بالجيش الوطني منذ سنة ونصف كجندي متطوع ثم تمت ترقيته برتبة رقيب.
ووصل الجندي من تطاوين إلى الثكنة العسكرية بالتطور بجندوبة على متن طائرة عسكرية ثم نقله نحو مقبرة الصوابرية سوق الجمعة أين دفن.
جندوبة - الشروق:
بمقبرة الصوابرية بسوق الجمعة من معتمدية جندوبة الشمالية شيع أهالي المنطقة بعد ظهر أمس الخميس جنازة فقيد المؤسسة العسكرية محسن بن حميد الخزري الذي توفي يوم الأربعاء 09 ماي في حادث مرور جد أثناء مهمة كانت تقوم بها دورية تابعة للجيش الوطني لتأمين الحدود بالمنطقة الحدودية العازلة، على مستوى منطقة المرتبة التابعة لمعتمدية رمادة من ولاية تطاوين، الفقيد يبلغ من العمر 21 سنة، وحسب تأكيدات شقيقه شكري الخزري فإنه التحق بالجيش الوطني منذ سنة ونصف كجندي متطوع ثم تمت ترقيته برتبة رقيب.
ووصل الجندي من تطاوين إلى الثكنة العسكرية بالتطور بجندوبة على متن طائرة عسكرية ثم نقله نحو مقبرة الصوابرية سوق الجمعة أين دفن.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-