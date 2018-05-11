باجة:رمضان بلا مراقبة اقتصادية!

صدر يوم 8 ماي الجاري بيان عن الاتحاد الجهوي للشغل يساند من خلاله النقابة الأساسية للادارة الجهوية للتجارة بباجة بتاريخ 03 ماي الجاري والذي ثمنت من خلاله دعوة أعوان المراقبة إلى مقاطعة الحملات الإقليمية والحملات الوطنية والجهوية والحملات المشتركة والاكتفاء بالعمل فقط وفق التوقيت الإداري وذلك على خلفية عدم استجابة الوزارة إلى العديد من المطالب القديمة والتي تهم بالأساس حماية اعوان المراقبة من العنف اللفظي والمادي الذي يتعرضون إليه باستمرار خلال مباشرتهم لعملهم الرقابي. كما أن المقاطعة المذكورة ستكون مفتوحة إلى حين وصول الرد المناسب من الوزارة المعنية.





ايهاب النفزي