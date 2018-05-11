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يوم الجمعة 11 ماي 2018
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شروق الجهات
باجة:رمضان بلا مراقبة اقتصادية!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

صدر يوم 8 ماي الجاري بيان عن الاتحاد الجهوي للشغل يساند من خلاله النقابة الأساسية للادارة الجهوية للتجارة بباجة بتاريخ 03 ماي الجاري والذي ثمنت من خلاله دعوة أعوان المراقبة إلى مقاطعة الحملات الإقليمية والحملات الوطنية والجهوية والحملات المشتركة والاكتفاء بالعمل فقط وفق التوقيت الإداري وذلك على خلفية عدم استجابة الوزارة إلى العديد من المطالب القديمة والتي تهم بالأساس حماية اعوان  المراقبة من العنف اللفظي والمادي الذي يتعرضون إليه باستمرار خلال مباشرتهم لعملهم الرقابي. كما أن المقاطعة المذكورة ستكون مفتوحة إلى حين وصول الرد المناسب من الوزارة المعنية.

ايهاب النفزي
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شروق الجهات
باجة:رمضان بلا مراقبة اقتصادية!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 ماي 2018

صدر يوم 8 ماي الجاري بيان عن الاتحاد الجهوي للشغل يساند من خلاله النقابة الأساسية للادارة الجهوية للتجارة بباجة بتاريخ 03 ماي الجاري والذي ثمنت من خلاله دعوة أعوان المراقبة إلى مقاطعة الحملات الإقليمية والحملات الوطنية والجهوية والحملات المشتركة والاكتفاء بالعمل فقط وفق التوقيت الإداري وذلك على خلفية عدم استجابة الوزارة إلى العديد من المطالب القديمة والتي تهم بالأساس حماية اعوان  المراقبة من العنف اللفظي والمادي الذي يتعرضون إليه باستمرار خلال مباشرتهم لعملهم الرقابي. كما أن المقاطعة المذكورة ستكون مفتوحة إلى حين وصول الرد المناسب من الوزارة المعنية.

ايهاب النفزي
تقرؤون أيضا
تـــــوزر:المصادقة على لوائح المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في أجواء...
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهدت الجلسة العامة الثانية صباح يوم أمس الخميس للمؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد...
المزيد >>
الطبوبي في افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية:70 ألف خطّ أحمر أمام التفويت في مؤسسات القطاع العام
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لدى افتتاحه المؤتمر العادي الحادي عشر...
المزيد >>
بنزرت:هذا ما ينتظره الأهالي من ممثّليهم في البلديات
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد ان باحت الانتخابات الخاصة بالبلديات بنتائجها شدد اهالي بنزرت انه مع اهمية الحدث التاريخي الذي عاشت على...
المزيد >>
المتقاعدون يحتجون
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
اصدر الفرع الجامعي للمتقاعدين لائحة احتجاج بالاشتراك مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت عبر من خلالها عن الغضب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
رهانات... ما بعد الانتخابات
طوت الانتخابات البلدية رسميا صفحتها، لكن لا شيء يشي بأن صفحات التراشق الإعلامي والسياسي الذي اندلع قبل الانتخابات ، ستطوى خلال الأيام المقبلة خصوصا مع قرب انطلاق تشكيل المجالس...
المزيد >>
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الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة... جريدة الشروق ليوم الجمعة 11 ماي 2018 الانتخابات البلدية: توزيع المقاعد في 349 دائرة بلدية
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