باجة:رمضان بلا مراقبة اقتصادية!

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صدر يوم 8 ماي الجاري بيان عن الاتحاد الجهوي للشغل يساند من خلاله النقابة الأساسية للادارة الجهوية للتجارة بباجة بتاريخ 03 ماي الجاري والذي ثمنت من خلاله دعوة أعوان المراقبة إلى مقاطعة الحملات الإقليمية والحملات الوطنية والجهوية والحملات المشتركة والاكتفاء بالعمل فقط وفق التوقيت الإداري وذلك على خلفية عدم استجابة الوزارة إلى العديد من المطالب القديمة والتي تهم بالأساس حماية اعوان المراقبة من العنف اللفظي والمادي الذي يتعرضون إليه باستمرار خلال مباشرتهم لعملهم الرقابي. كما أن المقاطعة المذكورة ستكون مفتوحة إلى حين وصول الرد المناسب من الوزارة المعنية.
صدر يوم 8 ماي الجاري بيان عن الاتحاد الجهوي للشغل يساند من خلاله النقابة الأساسية للادارة الجهوية للتجارة بباجة بتاريخ 03 ماي الجاري والذي ثمنت من خلاله دعوة أعوان المراقبة إلى مقاطعة الحملات الإقليمية والحملات الوطنية والجهوية والحملات المشتركة والاكتفاء بالعمل فقط وفق التوقيت الإداري وذلك على خلفية عدم استجابة الوزارة إلى العديد من المطالب القديمة والتي تهم بالأساس حماية اعوان المراقبة من العنف اللفظي والمادي الذي يتعرضون إليه باستمرار خلال مباشرتهم لعملهم الرقابي. كما أن المقاطعة المذكورة ستكون مفتوحة إلى حين وصول الرد المناسب من الوزارة المعنية.
-
-
20:18الرابطة الجهوية بسيدي بوزيد: منزل بوزيان يخوض "الباراج"
11 ماي 2018
-
20:13توقف الاتصال بين بوتين وترامب
11 ماي 2018
-
-
19:50اتحاد الفلاحة يتبنّى الموقف الرافض لبعث مشروع فسفاط الجريد
11 ماي 2018
-
19:33"كان" ليبيا للميني فوت 2018: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ النهائي
11 ماي 2018
-
19:22التوصل إلى معطيات هامة في حادثة وفاة مشجع الإفريقي عمر العبيدي
11 ماي 2018
-
19:06رسميا.. ظهير السامبا يغيب عن مونديال روسيا
11 ماي 2018
-
18:53شهيدان وعشرات الجرحى في مسيرات العودة بغزة والضفة
11 ماي 2018
-
18:37شبيكة: حجز 9 كلغ من مخدّر "الزطلة" وإيقاف مروجها
11 ماي 2018
-
18:18إرهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
11 ماي 2018
-
18:00برج الخضراء: الوحدات العسكرية توقف ليبيين بحوزتها أسلحة نارية
11 ماي 2018
-
-
17:29انس جابر تمر الى نصف نهائي دورة "كاني سور مار" الفرنسية للتنس
11 ماي 2018
-
17:12الكشف عن كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم
11 ماي 2018
-
-
16:41ندوة حول قانون مجلة الجماعات المحلية
11 ماي 2018
-
16:16جلسة عامة لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين
11 ماي 2018
-
15:58مرياح والحناشي يعلنان الرحيل عن الصفاقسي
11 ماي 2018
-